En İyi Lise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Okul Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Film türleri arasında lise filmlerinin ayrı yeri vardır. Bu filmlerde her yetişkin kendi ergenlik dönemlerini bulabiliyorlar. Bıyıkların yeni terlediği, hormonların aşırı çalıştığı bu dönemde gençler kendilerini bulmaya başlıyorlar. Asilik ve aşkın ön planda olduğu bu filmler kendilerine hayran kitleleri oluşturuyorlar. Lise filmlerinden en güzel olanlarını sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise filmleri, gençliğe atılan adımı işlemesi bakımından önemlidir. Bu filmlerle gençlerin dünyaya bakış açısı, toplumdaki yerleri, çatışmaları ön plana çıkarılıyor. Gençlerin hayallerini, hayatlarını, korkularını yansıtması bakımından izlenmeye değer yapımlardır.
2
Abone Ol
Hababam Sınıfı
Serinin ilk filmidir. Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Türk sinemasının kült filmlerindendir ve gençlik filmlerinin ilham kaynağıdır. Özel Çamlıca Lisesi’nin Edebiyat bölümü öğrencileri bir türlü okuldan mezun olmazlar. Haylazlıklarıyla bütün okul onlardan bıkmıştır. Okula müdür yardımcısı Kel Mahmut (Münir Özkul) gelince işler değişir.
3
Abone Ol
17 Yeniden
37 yaşındaki Mike, geçmişindeki hatayı sürekli yaşamaktadır. Bunun yüzünden eşinden ayrılmış, iki çocuğuyla arası iyi değildir. Kendisine, geçmişine geri gitme şansı sunulur. Mike da hayatını değiştiren o kararı verdiği 17 yaşına geri döner.
4
Abone Ol
Adı Çıkmış
Komedi, romantik ve gençlik türündeki filmin başrollerinde Emma Stone, Amanda Bynes ve Penn Badgley oynuyorlar. Olive (Emma Stone), lisede kendi halinde bir öğrencidir. Bir gün okulda Olive’in ilk cinsel ilişkiyi yaşadığı dedikodusu yayılır. Olive, bunu inkar etse de dedikodu yayılır.
5
Abone Ol
American Pie
ABD yapımı komedi türündeki filmde Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein başrolleri paylaşıyorlar. Liseli dört genç, liseden mezun olmak üzeredirler ve hala bakirdirler. Mezuniyet gecesine kadar bir kızla ilişkiye girme konusunda birbirleriyle iddiaya girerler.
6
Abone Ol
Çılgınlar Sınıfı
Bartleby "B" lise son sınıf öğrencisidir. Kariyer için başvurduğu hiçbir üniversiteden olumlu yanıt almaz. Bu durumu babasına açıklamaktan çekinmektedir. Aynı durumda bulunan arkadaşlarıyla bir çözüm arayışına girerler. Sonunda akıllarına dâhiyane bir fikir gelir. Kendi kolejlerini kuracaklardır. İnternet sayfasından başvurular geldikçe olaylar da gelişmeye başlar.
7
Abone Ol
Fired Up
Amerikan yapımı komedi türündeki filmin başrollerinde Nicholas D'Agosto, Eric Christian Olsen, Sarah Roemer oynuyorlar. Shawn ve Nick, Gerald R. Ford Lisesi futbol takımının yıldızlarıdır. Yaz kampında amigo kızlarının kampına gönderiliyorlar.
8
Abone Ol
Saksı Olmanın Faydaları
ABD yapımı film drama, komedi, romantik türündedir. Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan film ilgiyi hak eden bir büyümenin hikayesini anlatıyor. Charlie (Logan Lerman) psikolojik sorunları olan bir gençtir. Lisede asosyal olan Charlie’nin hayatı Sam (Emma Watson) ve Patrick (Ezra Miller) ile tanışmasından sonra değişiyor.
9
Abone Ol
Sevdiğim Tüm Erkeklere
Dramatik romantik ve komedi tarzındaki filmde, aşk uğruna içine düşülen durumlar gözler önüne seriliyor. Lara Dean (Lana Condor); 16 yaşında kendi halinde bir lise öğrencisidir. Bir erkek arkadaş edinmek istemekte ama cesareti yoktur. O da hoşlandığı erkeklere mektuplar yazar. Ama asla göndermez. Gizli biri bu beş mektubu, sahiplerine gönderir. Olaylar bundan sonra gelişir.
10
Abone Ol
Sınıf
Fransız yapımı filmde François Bégaudeau, Arthur Fogel, Louise Grinberg başrolleri paylaşıyorlar. Film 61. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi olmuştur. Olaylar Paris’te bir lisede geçiyor. Lisede tamamen farklı ırklardan gelen öğrencilere eğitim veriliyor. François Marin ve meslektaşları, öğrencileri anlamak, tanımak adına sürekli çabalıyorlar. En iyisini sunmak adına bazen hatalar da yapıyorlar.
11
Abone Ol
The Edge of Seventeen
Nadine (Hailee Steinfeld), ergenlik bunalımları yaşayan bir kızdır. Lise hayatı, mutsuzluk ve umutsuzlukla doludur .Bunun üstüne en yakın arkadaşı Krista’nın (Haley Lu Richardson), abisi Darian (Blake Jenner) ile sevgili olduğunu öğrenir. Bundan sonra hayatı daha da çekilmez bir hal alacaktır.