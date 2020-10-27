En İyi Lise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Okul Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sevdiğim Tüm Erkeklere Dramatik romantik ve komedi tarzındaki filmde, aşk uğruna içine düşülen durumlar gözler önüne seriliyor. Lara Dean (Lana Condor); 16 yaşında kendi halinde bir lise öğrencisidir. Bir erkek arkadaş edinmek istemekte ama cesareti yoktur. O da hoşlandığı erkeklere mektuplar yazar. Ama asla göndermez. Gizli biri bu beş mektubu, sahiplerine gönderir. Olaylar bundan sonra gelişir.