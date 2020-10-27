MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Lise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Okul Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Lise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Okul Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Lise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Okul Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Film türleri arasında lise filmlerinin ayrı yeri vardır. Bu filmlerde her yetişkin kendi ergenlik dönemlerini bulabiliyorlar. Bıyıkların yeni terlediği, hormonların aşırı çalıştığı bu dönemde gençler kendilerini bulmaya başlıyorlar. Asilik ve aşkın ön planda olduğu bu filmler kendilerine hayran kitleleri oluşturuyorlar. Lise filmlerinden en güzel olanlarını sizler için derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Lise filmleri, gençliğe atılan adımı işlemesi bakımından önemlidir. Bu filmlerle gençlerin dünyaya bakış açısı, toplumdaki yerleri, çatışmaları ön plana çıkarılıyor. Gençlerin hayallerini, hayatlarını, korkularını yansıtması bakımından izlenmeye değer yapımlardır.

2Hababam Sınıfı
Abone Olgoogle-news

Hababam Sınıfı

Serinin ilk filmidir. Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Türk sinemasının kült filmlerindendir ve gençlik filmlerinin ilham kaynağıdır. Özel Çamlıca Lisesi’nin Edebiyat bölümü öğrencileri bir türlü okuldan mezun olmazlar. Haylazlıklarıyla bütün okul onlardan bıkmıştır. Okula müdür yardımcısı Kel Mahmut (Münir Özkul) gelince işler değişir.

317 Yeniden
Abone Olgoogle-news

17 Yeniden

37 yaşındaki Mike, geçmişindeki hatayı sürekli yaşamaktadır. Bunun yüzünden eşinden ayrılmış, iki çocuğuyla arası iyi değildir. Kendisine, geçmişine geri gitme şansı sunulur. Mike da hayatını değiştiren o kararı verdiği 17 yaşına geri döner.

4Adı Çıkmış
Abone Olgoogle-news

Adı Çıkmış

Komedi, romantik ve gençlik türündeki filmin başrollerinde Emma Stone, Amanda Bynes ve Penn Badgley oynuyorlar. Olive (Emma Stone), lisede kendi halinde bir öğrencidir. Bir gün okulda Olive’in ilk cinsel ilişkiyi yaşadığı dedikodusu yayılır. Olive, bunu inkar etse de dedikodu yayılır.

5American Pie
Abone Olgoogle-news

American Pie

ABD yapımı komedi türündeki filmde Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein başrolleri paylaşıyorlar. Liseli dört genç, liseden mezun olmak üzeredirler ve hala bakirdirler. Mezuniyet gecesine kadar bir kızla ilişkiye girme konusunda birbirleriyle iddiaya girerler.

6Çılgınlar Sınıfı
Abone Olgoogle-news

Çılgınlar Sınıfı

Bartleby "B" lise son sınıf öğrencisidir. Kariyer için başvurduğu hiçbir üniversiteden olumlu yanıt almaz. Bu durumu babasına açıklamaktan çekinmektedir. Aynı durumda bulunan arkadaşlarıyla bir çözüm arayışına girerler. Sonunda akıllarına dâhiyane bir fikir gelir. Kendi kolejlerini kuracaklardır. İnternet sayfasından başvurular geldikçe olaylar da gelişmeye başlar.

7Fired Up
Abone Olgoogle-news

Fired Up

Amerikan yapımı komedi türündeki filmin başrollerinde Nicholas D'Agosto, Eric Christian Olsen, Sarah Roemer oynuyorlar. Shawn ve Nick, Gerald R. Ford Lisesi futbol takımının yıldızlarıdır. Yaz kampında amigo kızlarının kampına gönderiliyorlar.

8Saksı Olmanın Faydaları
Abone Olgoogle-news

Saksı Olmanın Faydaları

ABD yapımı film drama, komedi, romantik türündedir. Aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan film ilgiyi hak eden bir büyümenin hikayesini anlatıyor. Charlie (Logan Lerman) psikolojik sorunları olan bir gençtir. Lisede asosyal olan Charlie’nin hayatı Sam (Emma Watson) ve Patrick (Ezra Miller) ile tanışmasından sonra değişiyor.

9Sevdiğim Tüm Erkeklere
Abone Olgoogle-news

Sevdiğim Tüm Erkeklere

Dramatik romantik ve komedi tarzındaki filmde, aşk uğruna içine düşülen durumlar gözler önüne seriliyor. Lara Dean (Lana Condor); 16 yaşında kendi halinde bir lise öğrencisidir. Bir erkek arkadaş edinmek istemekte ama cesareti yoktur. O da hoşlandığı erkeklere mektuplar yazar. Ama asla göndermez. Gizli biri bu beş mektubu, sahiplerine gönderir. Olaylar bundan sonra gelişir.

10Sınıf
Abone Olgoogle-news

Sınıf

Fransız yapımı filmde François Bégaudeau, Arthur Fogel, Louise Grinberg başrolleri paylaşıyorlar. Film 61. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi olmuştur. Olaylar Paris’te bir lisede geçiyor. Lisede tamamen farklı ırklardan gelen öğrencilere eğitim veriliyor. François Marin ve meslektaşları, öğrencileri anlamak, tanımak adına sürekli çabalıyorlar. En iyisini sunmak adına bazen hatalar da yapıyorlar.

11The Edge of Seventeen
Abone Olgoogle-news

The Edge of Seventeen

Nadine (Hailee Steinfeld), ergenlik bunalımları yaşayan bir kızdır. Lise hayatı, mutsuzluk ve umutsuzlukla doludur .Bunun üstüne en yakın arkadaşı Krista’nın (Haley Lu Richardson), abisi Darian (Blake Jenner) ile sevgili olduğunu öğrenir. Bundan sonra hayatı daha da çekilmez bir hal alacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi