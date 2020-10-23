En İyi Liam Neeson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Liam Neeson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Non-Stop - 2014 Non-Stop filminin yönetmeni Jaume Collet-Serra’dır. Aksiyon filmleri arasında en muhteşemi olan bu filmin başrolünde de Liam Neeson yer almıştır. Filmin konusu 200 yolcunun yer aldığı bir uçağa yapılan bir saldırıyı anlatmaktadır. Herkesi rehin alan bir adam 150 milyon dolar fidye ister. İstediğini alamadığında ise bir yolcuyu öldürmektedir.