En İyi Liam Neeson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Liam Neeson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Hollywood’un en iyi ve eski aktörlerinden birisi olarak anılan Liam Neeson pek çok sinema filminde rol almıştır. Özellikle aile, dram ve gerilim türündeki filmleri beyazperdeye ulaşmasıyla gişe rekorları kırmıştır. İşte sizler için Hollywood’un en iyi yıldızlarından Liam Neeson’un filmlerini listeledik.
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Liam Neeson, Hollywood’un gelmiş geçmiş en iyi yıldızlarından birisidir. Rol aldığı filmleri başarılı bir şekilde canlandıran Neeson, kariyerine her geçen gün yeni bir film daha eklemeyi başarmıştır.
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A Takımı - 2010
Vietnam savaşından sonrada arkadaşlıklarını devam ettiren 4 kişi geçimlerini çapkınlık ve suç üzerine kurmuştur. Kendilerine A Takımı ismini veren bu 4 kişi, işlemedikleri bir suçtan hapis yatma durumuyla karşılaşır. Hapisten kurtulmak içinse yer altı dünyasına girerek burada paralı asker olurlar.
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Gri Kurt - 2011
Filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan’ın yer aldığı filmin başrolünde Liam Neeson yer almıştır. Filmin konusu ise petrol sondajı yapma göreviyle yola çıkan fakat yolda uçaklarının düşmesi nedeniyle vahşi doğada yaşamak zorunda kalan kişilerin hikayesini anlatıyor. Ekip bazen kurt saldırılarından bazen de ölümcül yaralarından kurtulmak zorunda kalıyor.
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Kimliksiz - 2011
Gelmiş geçmiş en iyi gerilim filmi olan “Kimliksiz” Jaume Collet-Serra’nın bir eseridir. Filmde Liam Neeson’un rol aldığı karakter Dr. Martin Harris’dir. Dr. Martin karısını da alarak bir konferansa gider. Yolda geçirdikleri trafik kazası onların hayatlarındaki tüm gerçekler ortaya çıkartır.
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Rob Roy - 1995
En iyi Liam Neeson filmleri arasında yer alan Rob Roy filminin konusu 18. yüzyılda yaşamış olan ve bir Robin Hood’u olarak bilinen Robert Roy MacGregor’un gerçek hayatını anlatmaktadır. Rob, tarlasını sürmek için bir zenginden borç alır. Fakat işler istediği gibi gitmez ve borcunu ödeyemez. Çareyi ise Robin Hood olmakta bulur.
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Non-Stop - 2014
Non-Stop filminin yönetmeni Jaume Collet-Serra’dır. Aksiyon filmleri arasında en muhteşemi olan bu filmin başrolünde de Liam Neeson yer almıştır. Filmin konusu 200 yolcunun yer aldığı bir uçağa yapılan bir saldırıyı anlatmaktadır. Herkesi rehin alan bir adam 150 milyon dolar fidye ister. İstediğini alamadığında ise bir yolcuyu öldürmektedir.
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Kinsey - 2004
Ünlü bilim adamı olan Alfred Kinsey’in gerçek hayatını vizyona taşıyan filmin yönetmeni Bill Condon’dır. Büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Liam Neeson ve Laura Linney gibi isimler yer alıyor. Çocukluğunda sıkıntılı günler geçiren Kinsey, Indiana Üniversitesinde Profesörlüğe başlar. Bu yıllarda kendisi ve öğrencileri arasında güçlü bağlar oluşur. Bu bağlar profesöre büyük bir hayat dersi verecektir.
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Özgürlüğün Bedeli - 1996
Filmin ana konusu İrlanda’nın özgürlük mücadelesini anlatmaktadır. İrlanda Cumhuriyeti’nin kendi egemenliğini kazanmasına yardımcı olan Michael Collins, filmi nana konusudur. 1916 yılında bir isyanın başlaması sonucunda Eamon De Valera’nın tüm arkadaşları hapse girer. Michael Collins ise arkadaşları ile beraber özgürlük mücadelesini devralır.
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Cennetin Krallığı - 2005
Filmin konusu Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethedildiği savaşlara dayanır. 2005 yılında vizyona giren film özellikle savaş sahneleri ile beyazperdeye damga vurmuştur. Filmin ana ise din ve toprak mücadelesinde olan bir Hristiyan’ın şövalye olarak başarılı bir savaş vermesine dayanır.
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Kaçış Planı - 2010
Oyuncu kadrosunda Russel Crowe, Elizabeth Banks ve Liam Neeson gibi usta isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni ise Paul Haggis’dir. Lara, çok mutlu bir anneyken bir anda ilgisinin olmadığı bir cinayetle suçlanır ve hapse girer. Lara için hapis kararı çıkınca eşi John, onu kaçırmak ister.
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Sefiller - 1998
1998 yapımı olan filmin yönetmeni ise Billie August’tır. Filmin başrol oyuncusu ise Liam Neeson’dır. Victor Huga’nun ölümsüz bir eseri olan Sefiller romanından filme uyarlanan yapıt, filmin kahramanı olan Jean Valjean’ın yaptığı hırsızlık ve hapishaneye giriş hikayesi anlatılmaktadır.