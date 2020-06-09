En İyi Leonardo Dicaprio Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Leonardo Dicaprio Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sıkıysa Yakala Usta yönetmen Steven Spielberg tarafından çekilen Sıkıysa Yakala Leonardo Di Caprio ve Tom Hanks'ın uyumlu oyunculuğu ve orijinal senaryosu ile başarılı bir dedektif filmi. Frank Abagnale adlı bir dolandırıcıyı canlandıran Di Caprio, bu filmdeki Oscar'a aday gösterilse de kazanamadı. 2.5 saatlik uzun süresine rağmen kendini bir solukta izlettirmeyi başaran film toplamda 11 ödülün sahibi oldu.