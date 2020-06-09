En İyi Leonardo Dicaprio Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Leonardo Dicaprio Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İtalyan kökenli bir Amerikalı olan Leonardo Di Caprio 1974 yılında doğdu. Henüz 45 yaşında olmasına rağmen sayısız kült filmde yer aldı. Oyunculuk kariyerine reklam filmlerinde rol alarak başlayan aktör, geçtiğimiz yıl ilk kez Oscar ödülünün sahibi oldu. Bu zamana kadar en çok izlenen Leonardo Di Caprio filmlerini sinemaseverler için derledik.
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1
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Oyuncuğa çok erken başlayan Leonardo Di Caprio 1985 yılında çekilmiş Growing Pains filminde oynadığında henüz 11 yaşındaydı. 1993 yapımı Gilbert'in Hayalleri filminde Johnny Depp ile başarılı bir oyunculuk sergilemiş ve Hollywood çevrelerinde adından söz ettirmeye başlamıştır. Asıl büyük çıkışını ise Titanic filmi ile yapmıştır. Genellikle dram türündeki filmleri ile ön plana çıkan Di Caprio bilim-kurgu, komedi, aksiyon gibi farklı türlere ait filmlerde de rol aldı.
2
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The Basketball Diaries
Türkiye'de 'Günlük' adıyla gösterime girmiş film, basketbolcu olmak isteyen bir liselinin hayatını mercek altına alıyor. Amerika'nın banliyölerinde geçen filmde uyuşturucu, sokak çeteleri ve günlük şiddet gibi konular çarpıcı bir sinema diliyle aktarılıyor.
3
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Titanic
Birçok kişinin unutulmaz aşk filmleri listesinde yer alan Titanic, Leonardo Di Caprio'nun filmografisinde özel bir yere sahip. 1997 yılında beyaz perdeye taşınan film dokunaklı bir aşk hikayesini, toplumsal sınıf eleştirisi yaparak sunuyor. Film 2012 yılında 3D teknolojisi ile birlikte sinemada tekrar gösterime girmiştir.
4
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Kumsal
2000 yılında çekilen film sıra dışı bir senaryoya ve akıcı bir kurguya sahip. Filmin temelini Tayland'daki bir adada yaşayan topluluğun gerilim dolu hikayesi oluşturuyor. ABD- İngiltere ortak yapımı filmde Di Caprio, Robert karakterini canlandırıyor.
5
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Sıkıysa Yakala
Usta yönetmen Steven Spielberg tarafından çekilen Sıkıysa Yakala Leonardo Di Caprio ve Tom Hanks'ın uyumlu oyunculuğu ve orijinal senaryosu ile başarılı bir dedektif filmi. Frank Abagnale adlı bir dolandırıcıyı canlandıran Di Caprio, bu filmdeki Oscar'a aday gösterilse de kazanamadı. 2.5 saatlik uzun süresine rağmen kendini bir solukta izlettirmeyi başaran film toplamda 11 ödülün sahibi oldu.
6
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Kanlı Elmas
Dünya genelinde büyük tartışmalara yol açan Kanlı Elmas, Di Caprio'nun filmografisindeki en farklı yapımlardan biri. Elmas çıkarma kamplarının gerçek yüzünü anlatan film gösterime girdikten sonra dünyadaki elmas satışları yarı yarıya düşmüştür.
7
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Inception
Rüya ile gerçeğin iç içe geçtiği Başlangıç filminin senarist ve yönetmen koltuğunda Christopher Nolan oturuyor. Filmin kadrosunda Dominic Dom adlı bir hırsızı canlandıran Leonard Di Caprio dışında Ellen Page ve Joseph Gordon Lewit var.
8
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Zindan Adası
Martin Scorsese'nin yönettiği Zindan Adası 1950'li yıllarda ve bir hastanede geçiyor. Di Caprio'nun bir polis şefini canlandırdığı gizem ve gerilim türündeki yapım IMDB Top 250 listesinde 159. sırada.
9
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J. Edgar
Di Caprio'nun ilk kez Clint Eastwood ile birlikte çalıştığı J. Edgar, biyografi türünde bir dönem filmi. Usta oyuncu bu filmde Amerikan tarihinin en tartışmalı isimlerinden biri olan FBI başkanı J. Edgar'ı canlandırıyor.
10
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Zincirsiz
Dram - Western türündeki film 2012 yılında Quentin Tarantino tarafından çekildi. Köle ticareti ve ödül avcılığı gibi konuları merkezine alan yapımda Di Caprio, Calvin Candie rolüyle izleyicinin karşısına çıktı. Spagetti western türünün başarılı bir örneği sayılan yapım 2 dalda Oscar ödülü kazandı.
11
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Diriliş
Bir intikam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan yapım Meksikalı yönetmen Alejandro Inarritu tarafından çekildi. Di Caprio'nun canlandırdığı Hugh Class karakterinin bir ayıyla mücadele ettiği sahne, filmin unutulmaz sahneleri arasında yer alıyor.