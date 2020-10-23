En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Leonardo Caprio Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünyada en çok tanınan ünlülerden biri olan Leonardo Di Caprio geçmişten günümüze kadar birden fazla filmde rol almıştır. Sizler için en iyi Leonardo Di Caprio filmlerini listeledik. İşte yeni ve eski en çok izlenen Leonardo Di Caprio filmleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Amerikalı oyuncu Leonardo Wilhelm Di Caprio 11 Kasım 1974 doğumludur. Oyunculuk yıllarına 1190 senesinde televizyon reklamlarında başlayan yakışıklı oyuncu sonrasında Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde kendini göstermiştir. Uluslararası üne sahip olduğu film ise herkesi çok duygulandıran ve herkesin bildiği Titanik olarak karşımıza çıkar. Dünya çapında üne sahip olan Leonardo Di Caprio' nun çok önemli ödülleri ve adaylıkları bulunmaktadır. Çizgi roman satıcısı ve yapımcısı olan bir babanın oğludur. Ünlü oyuncu Di Caprio'nun Leonardo adını almasının sebebi ise annesini hamileyken ilk tekmelemesinin İtalya'daki bir müzede Leonardo da Vinci tablosuna baktığı sırada olmasıdır.
2
Abone Ol
Günlük
Leonardo'nun gençlik yıllarında rol almış olduğu bu film, basketbolcu olma hayalleri olan bir liselinin hayatını mercek altına almıştır. Amerika'da geçen filmde uyuşturucu, çeteler, şiddet gibi çarpıcı konulara değinilmiştir. Basketbolcu olma hayalleri uyuşturucu ile tanışınca değişir. Evden de atılınca her türlü suça bulaşabilecek bir kişiye dönüşür. Ta ki yazı yazmayı keşfedene kadar...
3
Abone Ol
Titanic
Herkesin aklında unutulmaz bir aşk filmi olarak kalmış olan Titanik, sevilen aktörün filmografisinde çok özel bir yere sahiptir. 1997 yılında beyaz perdede yerini alan bu film dokunaklı bir aşk hikayesini konu alır. Bu aşk hikayesiyle beraber toplumsal sınıf eleştirilerine de değinilmiştir. Film 3D teknolojisi ile 2012 yılında tekrar vizyona girmiştir.
4
Abone Ol
Kumsal
2000 senesinde çekilen film oldukça sıra dışı bir senaryoya ve akıcı bir kurguya sahiptir. Filmin temelinde Tayland'da bir adada yaşamakta olan bir topluluğun oldukça gerilim dolu bir hikayesini konu alır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ortak yapımı olan bu filmde ünlü oyuncu Robert karakterini canlandırmaktadır.
5
Abone Ol
Sıkıysa Yakala
Yönetmenliğini Steven Spielerg'in üstlendiği Sıkıysa Yakala filmi, Leonardo Di caprio ve Tom Hanks'in başarılı oyunculukları ve orijinal senaryosu ile oldukça başarılı bir dedektif filmidir. Frank Abagnale adında bir dolandırıcıyı canlandırmakta olan Di Caprio, bu filmde Oscar'a aday gösterilmiştir. 2.5 saat süren bu film tek solukta izlenmeyi başararak toplamda 11 ödüle sahip olmuştur.
6
Abone Ol
Kanlı Elmas
Dünyanın genelinde büyük tartışmalara sebep olan Kanlı Elmas filmi, Di Caprio'nun filmografisinde çok farklı bir film olarak bilinir. Elmas çıkarmak için hazırlanan kampların gerçek yüzünü anlatan bu film gösterime girdikten sonra dünyadaki elmas satışlarında neredeyse yarı yarıya düşüş gözlemlenmiştir.
7
Abone Ol
Inception
Rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı Başlangıç filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Christopher Nolan üstlenmiştir. Filmin kadrosunda ise Dominic Dom adlı bir hırsızı Leonardo Di Caprio canlandırmakta ve Ellen Page ile Joseph Gordon Lewit de yer almaktadır.
8
Abone Ol
Zindan Adası
Oldukça bilinen Zindan Adası filminin yönetmen koltuğuna Martin Scorsese oturmuştur. Film bir akıl hastanesinde geçmektedir. Di caprio filmde bir polis şefini canlandırır. Gizem ve gerilim türündeki bu yapım IMDB top 250 listesinde tam olarak 159. sıradadır.
9
Abone Ol
J. Edgar
Di Caprio bu filmde ilk defa Clint Eastwood ile çalışmıştır. J. Edgar, tür olarak biyografi filmidir. Ünlü oyuncu bu filmde Amerikan tarihindeki en tartışmalı isimlerden biri FBI başkanını yani J. Edgar'ı canlandırmaktadır.
10
Abone Ol
Zincirsiz
2012 yılında Quentin Tarantino tarafından çekilmiş olan bu film Dram - Western türündedir. Köle ticaretine ve ödül avcılarına değinilerek bu konuları merkezine alan bir filmdir. Filmde Di caprio, Calvin Candie rolüyle izleyicilerin karşısına çıkar. Bu film 2 dalda Oscar ödülüne sahiptir.
11
Abone Ol
Diriliş
İntikam öyküsünü konu alan filmde Di Caprio Hugh Class karakterini canlandırır. Filmde özellikle bir ayıyla mücadele ettiği sahne bu filmin unutulmayan sahneleri arasında yer almaktadır.