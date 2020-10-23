En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Leonardo Caprio Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amerikalı oyuncu Leonardo Wilhelm Di Caprio 11 Kasım 1974 doğumludur. Oyunculuk yıllarına 1190 senesinde televizyon reklamlarında başlayan yakışıklı oyuncu sonrasında Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde kendini göstermiştir. Uluslararası üne sahip olduğu film ise herkesi çok duygulandıran ve herkesin bildiği Titanik olarak karşımıza çıkar. Dünya çapında üne sahip olan Leonardo Di Caprio' nun çok önemli ödülleri ve adaylıkları bulunmaktadır. Çizgi roman satıcısı ve yapımcısı olan bir babanın oğludur. Ünlü oyuncu Di Caprio'nun Leonardo adını almasının sebebi ise annesini hamileyken ilk tekmelemesinin İtalya'daki bir müzede Leonardo da Vinci tablosuna baktığı sırada olmasıdır.