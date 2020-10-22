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GeriKültür Sanat En İyi Lee Min-Ho Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Min Ho Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Lee Min-Ho Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Min Ho Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Lee Min-Ho Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Min Ho Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Güney Kore dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Lee min-ho dünyanın en bilindik aktörlerinden birisidir. Lee min-ho çekmiş olduğu dizilerde genellikle başrol oyuncusu olup, Kore dizilerini en iyi yansıtan aktörlerden biridir. Ülkemizde de Kore dizilerine ilgi duyulduğundan ötürü özellikle Lee min-ho dizileri internette en çok araştırılan diziler arasına girmiştir. Peki, en iyi Lee min-ho dizileri hangilieridir? Gelmiş geçmiş en beğenilmiş Lee min-ho dizileri hangileridir? İşte en çok sevilen Lee min-ho dizileri.

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1
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Güney Kore dizileri ülkemizde en çok sevilen ve en çok takip edilen yabancı diziler arasındadır. Lee min-ho adlı Güney Koreli oyuncu ise bu dizilerde başarılı işlere imza atmış bir oyuncudur. Lee Min-Ho 1987 doğumlu Koreli oyuncu olup aynı zamanda şarkıcı ve modellik te yapmaktadır. İlk dizisi ile 2009 yılında Kore'de iyice tanınan bir oyuncu olan Lee min-ho Asya'nın en başarılı aktörlerinden birisi oldu. Lee min-ho aynı zamanda ödüle layık görülmüş başarılı bir oyuncudur. Bundan ötürü de dizileri özellikle ülkemiz başta olmak üzere pek çok yerden takip edilmektedir.

2Boys Over Flowers
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Boys Over Flowers

İlk kez Güney Kore'de 2009 yılında yayınlanan bu dizi KB2 kanalında gösterime girmiştir. Bu dizi de yine usta oyuncu Lee Min Ho başrol oynamaktadır. Bu dizi ile iyice dikkatleri üzerine çekmiştir.

3City Hunter
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City Hunter

Asya'nın en güzel dizilerinden biri olarak kabul edilir. Bir aksiyon dizisi olan City Hunter dizisinin oyuncu kadrosunda Lee Min ho yer almaktadır. Bu dizi toplam 20 bölümden oluşmakta ve oldukça senaryosu itibari ile sürükleyici dizilerdendir.

4I Am Sam
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I Am Sam

Romantik komedi türünde çekilen bu dizi Kore'nin en meşhur dizilerinden birisidir. I Am Sam dizisi oldukça eğlenceli ve senaryosu iyi olan bir dizidir. Bu dizi toplam 16 bölümden oluşan bir dizidir.

5Mackerel Run
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Mackerel Run

2007 yapımlı dizilerden biri olan Mackerel Run bir GÜney Kore'li gençlik dizilerindendir. Başrolünde de Lee Min Ho yer almaktadır.

6Personal Taste
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Personal Taste

Bir romandan esinlenerek çekilen bu dizi Kore'nin başarılı olarak kabul edilen dizilerindendir. Türkiye'den de izlenen dizilerin başında bu dizi yer almaktadır. Dizi ilk kez 2007 yılında yayınlanmıştır.

7Recipe Of Love
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Recipe Of Love

2005 yapımlı olan bu dizi aşka inanmayan bir genç adamın hikayesini anlatmaktadır. Oldukça sürükleyici senaryosu ve etkileyici bir kadrosu olan Recipe Of Love dizisi Lee Min-Ho'nun en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır.

8Rooftop Prince
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Rooftop Prince

Fantastik türünde çekilen dizilerden birisi olan Rooftop prince dizisi 2012 yılında gösterime girmiş bir dizidir. Bu dizi toplam 20 bölümden oluşmakta ve Güney Kore televizyon kanallarında da yayınlanmış ve beğeni toplamış bir dizidir.

9Secret Campus
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Secret Campus

Aynı zamanda en sevilen Güney Kore dizilerinden biri olan Secret Campus'un başrolünde de yine usta oyuncu olan Lee Min Ho yer almaktadır. Lee Min Ho'nun iyice çıkış yakalamayı başardığı dizilerden biri olarak kabul edilir.

10Sharp 1
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Sharp 1

Başarılı Kore'li oyuncu olan Lee Min-Ho'nun oynadığı dizilerden birisidir. Sharp 1 dizisi bir gençlik dizisidir. Kore'de yayınlandığı günden beridir popüler olmuş dizilerden biri olan Sharp 1 dizisi hala akıllarda yer eden dizilerdendir.

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