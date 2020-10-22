En İyi Lee Min-Ho Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Min Ho Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Güney Kore dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Lee min-ho dünyanın en bilindik aktörlerinden birisidir. Lee min-ho çekmiş olduğu dizilerde genellikle başrol oyuncusu olup, Kore dizilerini en iyi yansıtan aktörlerden biridir. Ülkemizde de Kore dizilerine ilgi duyulduğundan ötürü özellikle Lee min-ho dizileri internette en çok araştırılan diziler arasına girmiştir. Peki, en iyi Lee min-ho dizileri hangilieridir? Gelmiş geçmiş en beğenilmiş Lee min-ho dizileri hangileridir? İşte en çok sevilen Lee min-ho dizileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Güney Kore dizileri ülkemizde en çok sevilen ve en çok takip edilen yabancı diziler arasındadır. Lee min-ho adlı Güney Koreli oyuncu ise bu dizilerde başarılı işlere imza atmış bir oyuncudur. Lee Min-Ho 1987 doğumlu Koreli oyuncu olup aynı zamanda şarkıcı ve modellik te yapmaktadır. İlk dizisi ile 2009 yılında Kore'de iyice tanınan bir oyuncu olan Lee min-ho Asya'nın en başarılı aktörlerinden birisi oldu. Lee min-ho aynı zamanda ödüle layık görülmüş başarılı bir oyuncudur. Bundan ötürü de dizileri özellikle ülkemiz başta olmak üzere pek çok yerden takip edilmektedir.
2
Abone Ol
Boys Over Flowers
İlk kez Güney Kore'de 2009 yılında yayınlanan bu dizi KB2 kanalında gösterime girmiştir. Bu dizi de yine usta oyuncu Lee Min Ho başrol oynamaktadır. Bu dizi ile iyice dikkatleri üzerine çekmiştir.
3
Abone Ol
City Hunter
Asya'nın en güzel dizilerinden biri olarak kabul edilir. Bir aksiyon dizisi olan City Hunter dizisinin oyuncu kadrosunda Lee Min ho yer almaktadır. Bu dizi toplam 20 bölümden oluşmakta ve oldukça senaryosu itibari ile sürükleyici dizilerdendir.
4
Abone Ol
I Am Sam
Romantik komedi türünde çekilen bu dizi Kore'nin en meşhur dizilerinden birisidir. I Am Sam dizisi oldukça eğlenceli ve senaryosu iyi olan bir dizidir. Bu dizi toplam 16 bölümden oluşan bir dizidir.
5
Abone Ol
Mackerel Run
2007 yapımlı dizilerden biri olan Mackerel Run bir GÜney Kore'li gençlik dizilerindendir. Başrolünde de Lee Min Ho yer almaktadır.
6
Abone Ol
Personal Taste
Bir romandan esinlenerek çekilen bu dizi Kore'nin başarılı olarak kabul edilen dizilerindendir. Türkiye'den de izlenen dizilerin başında bu dizi yer almaktadır. Dizi ilk kez 2007 yılında yayınlanmıştır.
7
Abone Ol
Recipe Of Love
2005 yapımlı olan bu dizi aşka inanmayan bir genç adamın hikayesini anlatmaktadır. Oldukça sürükleyici senaryosu ve etkileyici bir kadrosu olan Recipe Of Love dizisi Lee Min-Ho'nun en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır.
8
Abone Ol
Rooftop Prince
Fantastik türünde çekilen dizilerden birisi olan Rooftop prince dizisi 2012 yılında gösterime girmiş bir dizidir. Bu dizi toplam 20 bölümden oluşmakta ve Güney Kore televizyon kanallarında da yayınlanmış ve beğeni toplamış bir dizidir.
9
Abone Ol
Secret Campus
Aynı zamanda en sevilen Güney Kore dizilerinden biri olan Secret Campus'un başrolünde de yine usta oyuncu olan Lee Min Ho yer almaktadır. Lee Min Ho'nun iyice çıkış yakalamayı başardığı dizilerden biri olarak kabul edilir.
10
Abone Ol
Sharp 1
Başarılı Kore'li oyuncu olan Lee Min-Ho'nun oynadığı dizilerden birisidir. Sharp 1 dizisi bir gençlik dizisidir. Kore'de yayınlandığı günden beridir popüler olmuş dizilerden biri olan Sharp 1 dizisi hala akıllarda yer eden dizilerdendir.