En İyi Lee Jong-Suk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Jong Suk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

While You Were Sleeping Yetenekli oyuncunun başrolünü oynadığı dizi, çok sayıda önemli ödülü de beraberinde getirmiştir. 2017 yılında yayımlanan Güney Kore yapımı dizinin türü romantik, komedi, fantastik ve dram. Dizinin ImDb puanı ise 8.4. Her bir bölümü yarım saat süren dizinin bölüm sayısı ise 32. Jae-Chan yetenekli bir savcıdır. Hong-Joo ile tanışması ile birbirlerine birçok konuda yardım ederler. Gelecekte olacak kazaları ve ölümleri görebilen bir kadın ile bir savcı arasında geçenler dizinin ana konusunu oluşturuyor.