En İyi Lee Jong-Suk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Jong Suk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Güney Kore dizileri son yıllarda çok popüler bir hal almıştır. Başta gençler olmak üzere herkesi ekran başına kilitleyen Lee Jong-suk dizileri ise ayrı bir yerde. En iyi Lee Jong-suk dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen Lee Jong suk dizileri listesi ve önerisi (2020) sizlerle.
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Komediden dramaya, trajediden romantik komediye uzanan geniş bir yelpazede izleyicileri ile buluşan Güney Kore yapımı diziler, etkileyici konuları yanında oyuncularının başarıları ile de kendinden dünya çapında söz ettiriyor. Beğenilen genç oyunculardan biri de Lee Jong Suk. Güney Koreli oyuncu ve model ilk çıkışını 2005 yılında Sympathy adlı kısa filmle yaptı. 2010 yıllarında ise ses getiren Prosecutor Princess ile Secret Garden TV dizilerindeki rolleri ile adından söz ettirdi. İnternet platformu üzerinden de izlenen pek çok beğeni kazanan dizide rol aldı, yeni projelerinde aranan oyuncularından.
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W – Two Worlds
En iyi Kore dizileri arasında 8.2 IMDb puanı ile ön plana çıkıyor. Yönetmeni Dae Yonn Jung, senaristi ise Jae-Jeong Song'un üstlendiği yapım, ilginç konusu ile de en iyi asya dizi önerileri ile en iyi yabancı dizi önerileri arasında yerini alıyor. Two Worlds (İki Dünya) dizisi, orta yaşlarda iki kişinin aşk hikayesini anlatıyor. Aynı dönemde farklı iki dünyada yaşayan insanların gizemli hikayesi ekranlara geliyor.
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Doctor Stranger
2014 yılında yayın hayatına başlayan 20 bölümden oluşan dizi, 7.4 IMDb puanı ile izlenmesi tavsiye edilen Lee Jong-Suk dizileri arasında göze çarpıyor. Dram, romantik ve medikal türünde beğeni ile izlenen bir yapım. Yönetmenliğini Jin Hyeok'un üstlendiği dizi, doktor babası ile beraber Kuzey Kore'ye gitmek zorunda kalan Park Hoon'un zorlu hayat mücadelesini konu alıyor.
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Romance is a Bonus Book
Romance is a Bonu Book, 2019 yılında yayımlanan romantik komedi ve dram öğelerini içeren sevilerek izlenen Lee Jong-Suk dizilerinin başında geliyor. IMDb puanı 8.1 olarak oldukça yüksek. Bölüm sayısı 16 olan dizinin yönetmen koltuğunda LeeJung-Hyo var. Senaristi ise Jung Hyun-Jung. Başarılı kariyerine evlilik ve çocuğu sebebi ile ara veren bir iş kadınının, çalışma hayatına geri dönme mücadelesini ve bu uğurda başına gelen olayları konu alıyor.
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Secret Garden
Gençler arasında kısa sürede popüler olan diziler arasında. Hyun Bin ve Ha Ji Won'un başarılı oyunculukları ile sevilerek izlenen dizide Lee Jong Suk genç bir müzisyeni canlandırıyor. Secret Garden hit drama dalında unutulmayan dizilerden biri.
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Pinocchio
Pinocchio, romantik drama türünde ekranlara gelen etkileyici bir Lee Jong-Suk dizisi. Yayın tarihi 2014-2015 yılları olan dizi, 8.2 IMDb puanına sahip. Yönetmeni Jo Soo-Woon olan dizinin konusu, muhabir olmak için iki farklı televizyon şirketinde işe başlayan Choi Dal-Po ile Choi In-Ha arasında geçenler. Choi In-ha pinokyo hastalığı sebebi ile yalan söyleyemez ve dürüst habercilik yapmak ister.
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School 2013
2012 aralık ayında ekranlara gelen ve hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kısa sürede ulaşan gençlik türünde beğenilen bir yapım. Dizide Jang Nara, Choi Daniel, Kim Woo Bin ve başarılı, yetenekli oyuncu Lee Jong Suk yer alıyor. School 2013'ün oyuncunun kariyerinde dönüm noktalarından biri olduğu dile getiriliyor.
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While You Were Sleeping
Yetenekli oyuncunun başrolünü oynadığı dizi, çok sayıda önemli ödülü de beraberinde getirmiştir. 2017 yılında yayımlanan Güney Kore yapımı dizinin türü romantik, komedi, fantastik ve dram. Dizinin ImDb puanı ise 8.4. Her bir bölümü yarım saat süren dizinin bölüm sayısı ise 32. Jae-Chan yetenekli bir savcıdır. Hong-Joo ile tanışması ile birbirlerine birçok konuda yardım ederler. Gelecekte olacak kazaları ve ölümleri görebilen bir kadın ile bir savcı arasında geçenler dizinin ana konusunu oluşturuyor.
9
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Prosecuter Princess
Lee Jong Suk'un izleyicilerin önüne çıktığı ve onlarla tanıştığı ilk dizisi. Ünlü yıldız, bu dizide yan rollerden biri ile ekranlarda yer alıyor. Orijinal adı ile savcı prenses olarak ülkemizde bu beğenilen ve eleştirmenlerden olumlu yönde oy alan dizi yapımı tanınıyor.
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The Hymn Of Death
The Hymn Of Death, beğeni ile izlenen Lee Jong-Suk dizilerinden. IMDb puanı 6.8 olan dizi, 2018 yılında yayıma girdi. Romantik, dram ve tarih türlerini içeren dizi, altı bölümden oluşuyor. Dizi, 1921 senesinde Japonya'nın Kore'yi işgal ettiği dönemde geçiyor. Tokyo kentine üniversite için gelen bir yazar, ses sanatçısı ile bir grup arkadaş hem sanat hem de özgürlük fikirleriyle sahne oyunları düzenlemeye karar verirler. Bu gösteriler birçok problemi de beraberinde getirir.
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I Hear Your Voice
2013 yılında yayımlanan romantik, komedi ve fantastik türündeki dizi 8.2 IMDb puanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bir sezon devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise Soo-Won Jo bulunuyor. Dizinin senaristi ise Hye-Ryeon Park. Çok farklı karakterlere sahip cesur, küstah ve komik bir avukat, eski polis olan tutkulu bir avukat ve insanların akıllarından geçen düşünceleri duyma yetisi olan 19 yaşındaki bir gencin iyi bir ekip oluşturmasını ve çözmeleri gelen olayları konu alıyor.