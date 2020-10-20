En İyi Lee Jong-Suk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lee Jong Suk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Komediden dramaya, trajediden romantik komediye uzanan geniş bir yelpazede izleyicileri ile buluşan Güney Kore yapımı diziler, etkileyici konuları yanında oyuncularının başarıları ile de kendinden dünya çapında söz ettiriyor. Beğenilen genç oyunculardan biri de Lee Jong Suk. Güney Koreli oyuncu ve model ilk çıkışını 2005 yılında Sympathy adlı kısa filmle yaptı. 2010 yıllarında ise ses getiren Prosecutor Princess ile Secret Garden TV dizilerindeki rolleri ile adından söz ettirdi. İnternet platformu üzerinden de izlenen pek çok beğeni kazanan dizide rol aldı, yeni projelerinde aranan oyuncularından.