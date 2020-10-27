En İyi Kurt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dog Soldiers - 2002 İskoçya’ya görev için gönderilen İngiliz askerleri, gittikleri bu yerin aslında hiç de sakin ve rutin bir yer olmayacağını anlarlar. Bunu düşündüren durum ise görev aldıkları yerin kurtlarla çevreli olmasıdır. Kurtları gören askerler aslında farklı bir göreve getirildiklerini anlarlar. Özellikle bir akşam onlarla savaşmak zorunda kalacaklardır. Akşam olması ile beraber gökyüzünde dolunay gözükmeye başlamıştır.