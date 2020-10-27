En İyi Kurt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kurt filmleri genellikle kurt adam konulu filmlere dayanır. Bu filmlerin konusu genelde bir adamın yaşadığı olaylar sonucunda kurda dönüşmesini anlatır. Sizler için eski ve yeni en sevilen kurt filmlerini listeledik.
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1
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Kurt filmleri seven kişiler için eski ve yeni pek çok kurt adam filmleri vardır. Kurt filmleri çoğu zaman gerilim, korku ve macera kategorisi içerisinde yer almaktadır. Gerilim sevenler için kurt filmleri vahşi doğadaki yaşanan korkunç olaylara dayanır.
2
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An American Werewolf in London - 1981
İngiltere’ye bir gezi için giden iki Amerikalı üniversite öğrencisi gezi esnasında kurt adam tarafından ısırılırlar. Bu saldırıdan sonra ne olacaklarını bilmeyen öğrenciler, yaşadıkları yerdeki halkın kurt adamın gibi bir varlığın olduğunu kabullenmemeleri sebebiyle daha da zor durum yaşayacaktır.
3
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Frankenstein Meets the Wolf Man - 1943
Kurt adam olan Larry Talbot, Frankenstein’ın bir canavarını kendisi yaratmak ister. Bunun için de buzdan bir yaratık yapar. Canavarı yaratan Talbot, kendisi de bir kurt adam olduğu için canavarla anlaşamaz hale gelir ve savaşmak zorunda kalır.
4
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Dog Soldiers - 2002
İskoçya’ya görev için gönderilen İngiliz askerleri, gittikleri bu yerin aslında hiç de sakin ve rutin bir yer olmayacağını anlarlar. Bunu düşündüren durum ise görev aldıkları yerin kurtlarla çevreli olmasıdır. Kurtları gören askerler aslında farklı bir göreve getirildiklerini anlarlar. Özellikle bir akşam onlarla savaşmak zorunda kalacaklardır. Akşam olması ile beraber gökyüzünde dolunay gözükmeye başlamıştır.
5
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Ginger Snaps - 2000
Filmde ölüm konseptini seven ve bu konsepti tüm hayatlarına uygulayan iki kız kardeşin hikayesi anlatılıyor. Bu kız kardeşlerden birisi bir gün kurt adam tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırı sonrasında ise ölüm ile yüzleşmek zorunda kalır.
6
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The Company of Wolves - 1984
Yaşadığı köşkte zamanını odasında dergi okuyarak geçiren genç bir kız, rüyasında farklı yaratıkların olduğu bir dünya görür. Bu yaratıkların hepsi evinde ve yakındaki ormanda yaşamaktadır. Ancak bir süre sonra gördüğü rüyanın gerçekten bir farkı olmadığını anlar ve kurt şeklinde olan yaratıklarla savaşmak zorunda kalır.
7
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The Curse of the Werewolf - 1961
Filmin konusu 18. yüzyılda İspanya’da geçmektedir. Eski bir film olmasına rağmen görsel efektler oldukça güçlüdür. Hikayede evlatlık olan bir çocuğun ansızın kurt adama dönüşmesi anlatılmaktadır. Bu dönüşüm sebebiyle kasaba halkını da bir anda bu kurt adam nedeniyle kaosa sürüklenir.
8
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The Howling - 1981
Bir seri katilin saldırısına uğrayan haber spikeri Karen White, bu saldırıdan sonra evinde dinlenmeye çekilir. Tatil amaçlı bir dağ evine giden Karen, orada yaşayan kişilerin hiç de normal olmadıklarını, hatta insan dışı varlıklar olduğunu görecektir.
9
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The Wolf Man - 1941
Kardeşinin ölümünden sonra ailesi ile beraber yaşamak için Galler’e dönen Larry Talbot, burada kurt adam tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırıdan sonra bir kurt adama dönüşen Talbot, insan tarafını da kaybetmek istemez. 1941 yılı yapımı olan bu film, aslında ilk ‘kurt adam’ filmi olma özelliğine de sahiptir.
10
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Trick ‘r Treat - 2007
Filmde, Cadılar Bayramı’nda beş kişinin beş yaşadıkları hayat anlatılmaktadır. Bu kişiler; seri katil olan okul müdürü, bir üniversite öğrencisi, serseri genç grubu, kocası ile sorunları olan kadın ve şeytani bir ruha sahip olan adam. Vampirler ve kurtlar ile oluşan bu kasabada herkes Cadılar Bayramı‘na hazırlanıyor.
11
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Wolf Guy - 1975
Sonny Chiba, Tokyo’da sürekli meydana gelen gizemli cinayetleri çözmeye çalışır. Sonny, aslında kurt adamların arasından sağ şekilde kurtulan tek kişidir. Sonny tekrar Tokyo’nun ıssız sokaklarında bazı yaratıklarla savaşacak ve kötü olaylar peşini bırakmayacaktır.