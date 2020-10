En İyi Kurt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Curse of the Werewolf - 1961 Filmin konusu 18. yüzyılda İspanya’da geçmektedir. Eski bir film olmasına rağmen görsel efektler oldukça güçlüdür. Hikayede evlatlık olan bir çocuğun ansızın kurt adama dönüşmesi anlatılmaktadır. Bu dönüşüm sebebiyle kasaba halkını da bir anda bu kurt adam nedeniyle kaosa sürüklenir.