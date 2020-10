En İyi Kurt Adam Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Adam Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Midnight, Texas Bu dizi Texas’ın dikkat çekmeyen ve küçük sayılabilecek bir kasabasında geçer. Bu kasabada; cadı, kurt adam ve vampir gibi varlıklarla her an karşılaşılabilir. Tehlikenin her an insanlarla birlikte olduğu Midnight’ta kasaba sakinleri, günün birinde olaylara dur demek için bir araya gelir.