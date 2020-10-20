En İyi Kurt Adam Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Adam Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kurt adam, özellikle dolunay sırasında şekil değiştirip kurt biçimine giren ve doğaüstü güçlere sahip insanların ortak adıdır. Tarihteki ilk kurt adam öyküsünün ne zaman çıktığı tam olarak bilinmese de bu efsanevi yaratık dizi ve filmlerde sıklıkla hatırlatılır. Bu konuda çekilen dizi ve filmlerde kurt adamların farklı yönlerine odaklanılmaktadır. Buna göre kimi kurt adam vahşi, saldırgan ve kontrol edilemezken; kimi kurt adam da gücünün farkında, zeki ve kahraman rolündedir. Kurt adamların en belirgin özellikleri ise; gözlerinin renk değiştirmesi, sivri dişlerinin olması ve olağanüstü derecede güçlü olmalarıdır. Üstelik telaffuzunun aksine kurt adamlar, yalnızca erkeklerden oluşan bir grupta değildir. Yani dizilerde güçlü kurt kadınlarla karşılaşmak da mümkündür.