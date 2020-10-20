En İyi Kurt Adam Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kurt Adam Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kurt adam ve vampirlerden yola çıkarak kurgulanan senaryolar, uzun yıllardır hem genç kuşağın hem de yetişkinlerin oldukça dikkatini çekmektedir. Bu süreç boyunca kurt adam konulu sayısız dizi ve film yapılmıştır. Peki, kurt adam temalı eski ve yeni dizilerden en çok izlenenler hangileridir? Sizler için derledik.
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1
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Kurt adam, özellikle dolunay sırasında şekil değiştirip kurt biçimine giren ve doğaüstü güçlere sahip insanların ortak adıdır. Tarihteki ilk kurt adam öyküsünün ne zaman çıktığı tam olarak bilinmese de bu efsanevi yaratık dizi ve filmlerde sıklıkla hatırlatılır. Bu konuda çekilen dizi ve filmlerde kurt adamların farklı yönlerine odaklanılmaktadır. Buna göre kimi kurt adam vahşi, saldırgan ve kontrol edilemezken; kimi kurt adam da gücünün farkında, zeki ve kahraman rolündedir. Kurt adamların en belirgin özellikleri ise; gözlerinin renk değiştirmesi, sivri dişlerinin olması ve olağanüstü derecede güçlü olmalarıdır. Üstelik telaffuzunun aksine kurt adamlar, yalnızca erkeklerden oluşan bir grupta değildir. Yani dizilerde güçlü kurt kadınlarla karşılaşmak da mümkündür.
2
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Alacakaranlık Serisi
Alacakaranlık serisi; Edward (vampir) ve Jacob (kurt adam) isimli iki erkeğin Bella’ya olan aşkını ve koruma içgüdüsünü ele alıyor. Tüm seri boyunca kurt adam ve vampirler arasındaki ezeli düşmanlığın, büyük bir dostluğa dönüşümünü izlemek de mümkün.
3
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Grimm
Grimm 2011 senesinde izleyici ile buluşmuş bir Amerikan dizisidir. Dizinin başkarakteri olan Nick hem bir polis hem de doğaüstü yaratıkları görebilen özel bir insandır. Nick’in yolu zaman içerisinde büyük ve kötü bir kurt ile kesişir.
4
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Hemlock Grove
Hemlock Grove, Netflix platformunda yayınlanan ve korku-gerilim türünde gösterime giren bir dizidir. Dizi, Pennysylvania’da işlenen cinayetler üzerine başlar ve araştırmalar sonucunda Peter Rumancek’in bir kurt adam olduğu ortaya çıkar. Ancak cinayetlerin Peter ile bir ilgisi yoktur.
5
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Legacies
Legacies de The Originals dizisinin devamı niteliğindedir. Dizide Klaus Mikaelson ve Hayley Marshall’ın kızı olarak dünyaya gelen Hope karakterinin hikayesine yer verilmektedir. Buna göre genç Hope, tüm güçlerini Salvatore Gençler ve Yetenekliler Okulu’nda kontrol etmeyi öğrenmektedir.
6
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Midnight, Texas
Bu dizi Texas’ın dikkat çekmeyen ve küçük sayılabilecek bir kasabasında geçer. Bu kasabada; cadı, kurt adam ve vampir gibi varlıklarla her an karşılaşılabilir. Tehlikenin her an insanlarla birlikte olduğu Midnight’ta kasaba sakinleri, günün birinde olaylara dur demek için bir araya gelir.
7
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Shadowhunters
Shadowhunters, Clary adındaki bir genç kızın gölge avcısı olduğunu öğrenmesiyle başlar. Şimdilik 3 sezonu bulunan dizi Ölümcül Oyuncaklar isimli film serisinden yola çıkılarak yazılmıştır. Clary, dünyayı olağanüstü canlılara karşı savunurken kendini karmaşık işlerin ortasında bulacaktır.
8
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Supernatural
Supernatural toplamda 14 sezondan oluşan, oldukça uzun soluklu bir dizidir. Dizi boyunca; iblis, kurt adam ve buna benzer farklı yaratıklarla karşılaşmak mümkündür. Dan ve Sam adındaki iki kardeş ise tüm bu yaratıklara karşı tek başına mücadele etmektedir.
9
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Teen Wolf
Teen Wolf, 2011 senesinde yayınlanmaya başlayan bir televizyon dizisidir. Filmin ana karakteri, ormanda ceset aradığı bir gece kurt adam tarafından ısırılır. Kurt adam lanetini alan Scott, kendisini karmaşık kavgaları olan bir kurt sürüsünün içinde bulur.
10
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The Originals
Bu dizi, Vampir Günlükleri ile birlikte ortaya çıkan bir yan üründür. Dizide yarı vampir ve yarı kurt adam olan Klaus Mikaelson ve yaşlı ailesinin karmaşık durumu ele alınıyor. Dizi boyunca sıklıkla geçmişe ait kesitler de izleyiciye sunuluyor.
11
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The Vampire Diaries
2009 yılında yayımlanmaya başlayan bu dizide hem vampirler hem de kurt adamlar yer alıyor. 17 yaşında ailesini kaybeden Elena, bir vampire aşık oluyor. Ancak hayatına vampirlerle birlikte kurt adam ve cadılar gibi diğer doğaüstü canlılar da giriyor.