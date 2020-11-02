En İyi Kung Fu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kung Fu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kung Fu filmi günümüzde en önemli olan filmler arasında yer almaktadır. En iyi Kung Fu filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Kung Fu filmleri listesi ve önerisi (2020) nedir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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Kung fu filmi, günümüzde her daim gerçekçi dövüş sanatlarına ev sahipliği yapan bir dövüş sanatları filmleri ve de Hong Kong aksiyon sinemasının bir alt türüdür.
2
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Dirty Ho
1976 yapımı olan filmin yönetmeni Liu Chia-liang olmaktadır. Oyuncu ve de yönetmen 1970’ler ve 1980’lerdeki eğlenceli ve de saygısız Kung Fu’dan sorumludur, koreografilerde şakacı yanı Stephen Chow ve de Jackie Chan’in maskaralıklarda bulunmalarına öncülük etmektedir. Sırf etkileyici ve de sınırsız yaratıcılık amacı ile Dirty Ho eski tür bir heyecanlar ile doludur.
3
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Drunken Master 2
Yönetmeni Lau Kar-leung olan bu dizi 1978 yapımı ve de Kung Fu filmi aynı zamanda da en iyi aksiyon filmlerinden biridir. Chan ile yönetmen Lau Kar-leung’nin baltalı 200 adet adama karşı dövüşleri günümüzde gelmiş geçmiş en iyi olan dövüş sahnelerinden biridir.
4
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Fist of Fury
Bu dizide Bruce Lee ikinci olarak başrolünü ve en acımasız olan rolü canlandırmaktadır. Japon işgalinde olan Şanghay’da geçen hikâye de efsanevi Kung Fu ustası olan Huo Yuan-jia’nın ölümünün bazı kurgusal olaylarına yer verilmektedir. Lee, intikam almak adına yanıp tutuşan bir öğrenci olan Chen Zhen rolü ile işgal güçlerine karşı durup, ustasının ölümünden sorumluları yakalamak için yanıp tutuşmaktadır.
5
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Fist of Legend
1994 yapımı olan bu film yönetmeni Gordon Chan olmaktadır. Şanghay’ın Japon işgalini oldukça derinlemesine işler fakat Fist of Fury’deki aksiyon sahnelerine çok hareket katmaktadır. On yılı aşkın olan süreden sonra film Jet Li’yi uluslararası arenaya taşımaktadır.
6
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Mad Monkey Kung Fu
Bu film 1979 yapımı olmaktadır. Yönetmen ise Lau Kar-leung olmaktadır. Bu film Kung Fu yeteneklerine göz atmak adına harika bir olanak sağlar. Monkey Style egzersizleri de filmin en güçlü seansını ve de yönetmenin en iyi performansını sergilemektedir.
7
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Ip Man
Yönetmeni Wilson Yip olan bu dizi uluslararası başarı elde etmektedir. Bruce Lee’yi eğitmekten sorumlu olan adamın hikayesi anlatılmaktadır.
8
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Iron Monkey
1993 yapımı olan bu dizinin yönetmeni Yuen Woo-ping olmaktadır. 19. yüzyıl bir Çin halk kahramanı olan Wong Fei-hung’un çocukluk döneminde geçen film, Ang Lee adlı kişinin filmlerindeki atmosfer eksikliğine sahip olur ancak tekmeler ve de yumruklar havada uçuşurken enerjisi bu açığı kapatmaktadır.
9
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The 36th Chamber of Shaolin
1978 yılı yapımı olan bu dizinin yönetmeni Lau Kar-leung olmaktadır. Gordon Liu, Shaolin tapınağına girerek gizli dövüş teknikleri öğrenmek isteyen bir öğrenci rolü ile karşımızdadır. Öldürülmüş olan babasının intikamını almadan hemen önce girdiği tapınakta, başarılı olmak adına birçok engelli aşmak zorundadır.
10
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The Prodigal Son
1981 yılı yapımı olan bu dizinin yönetmeni Sammo Hung olmaktadır. Wing Chun tarzına ait dövüşe yer veren Kung Fu klasiği The Prodigal Son filminde, genelde şımarık zengin çocuğun Kung Fu ustasına dönüşmesi ele alınır. Hung’ın dinamik olan yönetiminin olaylarının canlı tutması dışında birde Yuen’in sondaki gösterisine de kadar fiziksel ve ya ruhsal gelişmesine tanık olunur.
11
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King Boxer
1972 yapımı olan bu film yönetmeni Jeong Chang-hwa olmaktadır. Western dünyasını tanıtan Lo Lieh, Bruce Lee öncesi dövüş sanatlarının yıldızı konumunda idi. Kung Fu dövüşünde çeteyi dağıtmak amacı ile Iron Palm tekniğini de öğrenen Chih-Hao, farkına vardığı becerilerinin hemen hemen hepsini kullanacak ve ya güçlerinin sorumluluğuna karşı da tetikte kalma konusunda bir seçim yapacaktır. Kung Fu’nun 1970’lerdeki tarihine iyi bir yolculuk yapmak bu film ile mümkündür.