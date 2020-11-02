En İyi Kung Fu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kung Fu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dirty Ho 1976 yapımı olan filmin yönetmeni Liu Chia-liang olmaktadır. Oyuncu ve de yönetmen 1970’ler ve 1980’lerdeki eğlenceli ve de saygısız Kung Fu’dan sorumludur, koreografilerde şakacı yanı Stephen Chow ve de Jackie Chan’in maskaralıklarda bulunmalarına öncülük etmektedir. Sırf etkileyici ve de sınırsız yaratıcılık amacı ile Dirty Ho eski tür bir heyecanlar ile doludur.