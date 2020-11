En İyi Kung Fu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kung Fu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fist of Legend 1994 yapımı olan bu film yönetmeni Gordon Chan olmaktadır. Şanghay’ın Japon işgalini oldukça derinlemesine işler fakat Fist of Fury’deki aksiyon sahnelerine çok hareket katmaktadır. On yılı aşkın olan süreden sonra film Jet Li’yi uluslararası arenaya taşımaktadır.