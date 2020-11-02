En İyi Kristen Stewart Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kristen Stewart Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kristen Stewart, son dönemin en popüler Amerikan oyuncusudur. Alacakaranlık serisindeki “Bela” rolüyle hafızalara kazınmıştır. Farklı birçok filmde rol alsa da, o hala sevimli, tatlı bir vampir olarak anılıyor. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, aynı zamanda yönetmen olarak da yeteneğini gösteriyor. Kristen Stewart’ın en güzel filmlerini sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kristen Jaymes Stewart 1990 Los Angeles, Californiya doğumludur. 9 yaşından itibaren televizyon programlarında küçük rollerle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. İlk ciddi rolü olan Panik Odası filmiyle adından söz ettirmeye başladı. Alacakaranlık serisiyle de adını bütün dünyaya duyurdu.
2
Abone Ol
Alacakaranlık
Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Serinin ilk filmidir. Bela (Stewart), annesi başka biriyle evlenince, Forks kasabasına babasının yanına taşınır. Okulun ilk gününde Edward’la (Robert Pattinson) tanışır. İkili arasında duygusal bir bağ oluşur. İlk başlarda Edward ondan uzak dursa da aşkı daha ağır basar.
3
Abone Ol
American Ultra
Mike (Jesse Eisenberg) ile sevgilisi Phoebe (Stewart) küçük bir kasabada sakin bir hayat sürüyorlar. Mike, bir petrol istasyonunda çalışmaktadır. Bir gün istasyonu soymak isteyen adamları, sadece çatalla durdurunca, hafızası yerine gelir. Aslında o CIA’nin eski bir tetkçisidir. İfşa olunca, peşindekilerden kurtulmak için sevgilisiyle kaçmaya başlar.
4
Abone Ol
Cafe Society
Romantik, drama, komedi türündeki filmin yönetmeni Woody Allen’dır. Bobby (Jesse Eisenberg), kuyumcu babasının yanında çalışmak istemez. Hollywood’a amcası Phil (Steve Carell)’in yanına gider. Amcası ona yardımcı olması için sekreteri Vonnie (Kristen Stewart) ile tanıştırır. Bobby, Vonnie’ye aşık olur.
5
Abone Ol
Camp X-Ray
Cole (Stewart), hayatında değişiklik yaparak, orduya yazılır. Onun niyeti Irak’a gitmektir. Fakat onu Guantanamo hapishanesine görevli olarak gönderirler. Cole, Mahkumlarla zaman geçirmeye başlayınca, düşünceleri değişmeye başlar.
6
Abone Ol
Clouds of Sils Maria
Maria Enders (Juliette Binoche) ünlü bir aktristir. Bir onur ödülünü almak üzere asistanı Valentine (Kristen Stewart) ile Zürih’e giderler. Ödülü töreninde Maria’ya 20 yıl önce ünlü olmasını sağlayan filmin ikincisi için rol teklifi gelir. Maria, isteksizce rolü kabul eder.
7
Abone Ol
Equals
Bilim-kurgu, dram, romantik türündeki film, duyguların olmadığı gelecek bir zamanda geçiyor. İnsanlar, aç gözlülük, depresyon, şiddet gibi duygulardan uzak yaşıyorlar. Aşk, nefret gibi duygular köreltilmeye çalışılıyor. Nia (Stewart) ve Silas (Nicholas Hoult) bir hastalık geçirerek, yeni duygulara kavuşurlar. Aşk duygusunu hissederek, birbirlerine aşık olurlar.
8
Abone Ol
On the Road
Sal (Sam Riley), babasının cenazesini kaldırdıktan sonra, kafayı dağıtmak arkadaşıyla dışarı çıkar. Barda Dean (Garret Hudlend) ve 16 yaşında karısı Marylou (Stewart) ile tanışır. Sal’in arkadaşı Carlo (Tom Sturridge) Dean’le yakınlık kurarak, eş cinsel olabileceğini söyler. Dean, Marylou ve Ed bir araba yolculuğuna çıkarlar.
9
Abone Ol
Pamuk Prenses ve Avcı
Pamuk Prenses masalına fantastik bir dokunuş yapılmış. Pamuk Prenses (Stewart), 10 yaşındayken annesi ölür. Babası, başka bir kadınla evlenir. Fakat yeni kraliçenin gizli sırları ve hedefleri vardır.
10
Abone Ol
Still Alice
Alice Howland (Julianna Moore), Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Kendisine Alzheimer teşhisi konur. Mesleği icabı devamlı yeni şeyler öğrenmesi gereken Alice bunu kabullenemez. Sonunda hastalığını kabullenen Alice, kızı Lydia (Stewart) ile olan ilişkilerini düzeltmek ister.
11
Abone Ol
Personal Shopper
Maureen (Stewart), medyum güçleri olduğuna inanan genç bir kadındır. Yakın zamanda ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir. Kardeşinin evinde bir gece kalır ve ruhani varlıklarla iletişim kurar. Kardeşinin evi satılığa çıkarılır. Maureen, bir dizi mesajlar almaya başlar. Bu mesajların kardeşinden geldiğinden emindir.