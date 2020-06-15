En İyi Kovboy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kovboy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Western adıyla da bilinen kovboy filmleri 1950 - 1970 yılları arasında en popüler dönemini yaşadı. Ana karakterlerini kovboylar ve kızıl derililerin oluşturduğu bu filmler aksiyon ve macera filmlerinin bir alt türüdür. Sizler için en iyi 10 kovboy filmlerini derledik.
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1
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Amerika'dan sonra en çok kovboy filmi çeken ikinci ülke İtalya'dır. İtalya yapımı kovboy filmleri Spagetti Western adıyla biliniyor. Dünyada en çok izlenen ve beğenilen Western türündeki filmlerde Clint Eastwood ve John Wayne isimleri ön plana çıkıyor.
2
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Bu tarz filmlerde kadınlar her zaman yan karakter olarak görülürken Kızıl derililer de çoğunlukla vahşi ve saldırgandır. Her ne kadar eski popülaritesini kaybetse de günümüzde hala kovboy filmleri çekiliyor.
3
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İyi - Kötü - Çirkin
1966 yapımın üzerinden yarım asır geçmesine rağmen, hala izlenen ve üzerine konuşulan yapımlardan biri. İyi, kötü ve çirkin isimleriyle tanımlanmış üç karakterin birbirleriyle mücadelesini anlatan yapım kült western filmleri listesinin zirvesinde yer alıyor. Filmin müzikleri de en az senaryosu ve oyuncu kadrosu kadar iddialı.
4
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Birkaç Dolar İçin
Sergio Leone yönetiminde çekilmiş Birkaç Dolar İçin, iki ödül avcısının maceralarını akıcı bir kurgu ile beyaz perdeye taşıyor. Aksine esprili diyalogları ve komik sahneleri bünyesinde barındıran yapım bu özellikleriyle klasik kovboy filmlerinden oldukça farklıdır.
5
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Bir Avuç Dolar
Sergio Leone imzalı yapım İyi, Kötü ve Çirkin lakaplı karakterlerin öncesine gidiyor ve aralarındaki düşmanlığı bu filmle anlatıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan yapıp 8.0 gibi iddialı bir Imdb puanına sahip.
6
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Onları Yükseğe As
Clint Eastwood'un başrolde olduğu film bir idam sahnesiyle başlıyor. Asılan kovboy bir şekilde kurtulmayı başarıp kendisini öldürmeye çalışanların peşine düşüyor. 1968 yapımı film Western sevenlerin bugün bile tekrar tekrar açıp izlediği kült bir sinema eseri.
7
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High Plains Drifter
Türkiye'deki sinemalarda ''Kasabadaki Yabancı'' adıyla gösterilmiş olan yapımda Clint Eastwood bir kez daha gizemli ve az konuşan kovboy karakterine hayat veriyor. Aynı zamanda Eastwood tarafından yönetilen film, 70'li yılların en iyi Western filmleri arasındadır.
8
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Kahramanlar Şehri
''Klasik Western'' türündeki filmin baş rolünde efsanevi isim John Wayne oynuyor.Orijinal adı Rio Bravo olan filmde 140 dakikalık uzun süresine rağmen tek solukta izlenebilecek kült kovboy filmlerinden biri.
9
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Çöl Aslanı
Beş yıl boyunca kayıp olan bir kadını arayan kovboyların macera dolu hikayesi Çöl Aslanı filminin ana konusunu oluşturuyor. 1956 yapımı filmde John Wayne'a Vera Miles ve Jeffrey Hunter gibi dönemin yıldız isimleri eşlik ediyor. 1 Golden Glabe ödülü bulunan filmin Imdb puanı ise 7.9.
10
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The Hatefull Eight
Quentin Tarantino imzalı film 2015 yılında gösterime girdi ve büyük övgüler topladı. 'Yeni Nesil Western' olarak tanımlanan filmde Samuel L. Jackson, Tim Roth ve Kurt Rusell'ın oyunculuk performansları göz dolduruyor. Oscar ödüllü film paralel kurgu tekniğiyle çekilmiş nadir kovboy filmlerinden biri.
11
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Vahşiler
Kızıl derililere karşı ırkçı davranan bir yüzbaşının karakter değişimini son derece yalın bir dille anlatan Vahşiler, dram yönü ağır basan Westernlerden biri. 2017 yapımı filmde Christian Bale ve Rosamund Pike gibi ünlü isimler yer alıyor.
12
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Maskeli Süvari
Orijinal adı The Lone Ranger olan yapım gelmiş geçmiş en aksiyonlu Western filmlerinden biri. Johnny Depp'in Tonto karakterine hayat verdiği filmin 2 Oscar adaylığı da bulunuyor.