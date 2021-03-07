En İyi Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2021)
Film kategorilerinden en sevilen kategorilerden biri olan korku filmler en çok izlenen filmler arasındadır. Özellikle ülkemizde de korku filmleri bir hayli fazla sevilmektedir. Ülkemizde yapılmış pek çok başyapıt korku filmleri yer almaktadır. Korku filmi severler internet üzerinden yoğun bir şekilde en iyi korku filmleri şeklinde aratarak araştırma yapmaktadırlar. Peki, en iyi korku filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen korku filmleri listesi ve önerisi nedir? İşte, en iyi korku filmleri listesi 2021.
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1
Korku filmleri en çok sevilen film kategorileri arasında yer almaktadır. Özellikle başyapıt olarak çekilmiş olan korku filmleri izleyici ile buluşmaktadır. Korku filmleri kimi zaman cin temalı kimi zaman ise zombi temalı olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Beyaz perde de en çok sevilen korku filmleri hem yerli hem de yabancı filmler olabilmektedir. Korku filmleri yüksek gerilim içeren filmlerdir. Özellikle bazı kan donduran sahneleri ile izleyicinin korkmasını sağlayan bu tarz filmler ülkemizde de ilgi ile takip edilmektedir. Korku filmlerinde oyunculara uygulanan makyaj çok önemlidir. Oyuncuların yüz ifadesini değiştiren ve daha da korkunç bir hale bürünen bu tarz makyajlar izleyicinin daha da fazla korkmasını sağlamaktadır. Sizler için 10 tane en çok izlenen ve beğenilen korku filmleri serisini derledik.
2
Karadedeler Olayı
Karadedeler olayı filmi 2011 yılında gösterime girmiş bir korku filmidir. Film Türk yapımıdır. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçen bir korku filmidir. Davutlu köyünde yaşayan köylüler bu köyde zaman zaman karadedelerin görüldüğünü dile getirmektedir.
3
Ölü İkizler
1988 yılında beyaz perde ile izleyici ile buluşan bu film Jeremy Iron'ın başrolünde oynadığı bir korku filmidir. Ölü ikizler Ölü ikizler filmi gerçek hikayeden uyarlanmış bir filmdir.
4
Şeytanı Gördüm
Yabancı bir korku filmi olan Şeytanı Gördüm IMDb puanı 7.8 olan bir korku filmidir. 2010 yılında gösterime giren bu film oldukça etkileyici bir korku gerilim filmidir. Kore yapımı olan bu korku filmi en çok sevilen korku filmleri arasındadır.
5
Cinnet ( The Shinning )
Cinnet filmi 1980 yılında yapılmış korku filmleri arasında bir başyapıt filmidir. Cinnet Jack Nicholson'un başrol olarak oynadığı oldukça etkileyici bir korku filmidir. Filmin IMDb puanı ise 8.4'dür.
6
Şeytan ( The Exorcist )
Dünya'nın en iyi korku filmleri arasında yer alan bu film 1973 yılında yapılmış bir korku filmidir. Bu filmin bir özelliği ise film çekilirken pek çok olay yaşanmasıdır. Görüntü asistanı bu film çekimlerinde hayatını kaybetmiş aynı zamanda ise başrol oyuncusunun kolu kırılmıştır.
7
Gir Kanıma
2008 yılında izleyici ile buluşan bu film İsveç kökenli bir filmdir. Film vampir temalı olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Okul arkadaşlarından intikam almak isteyen bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır.
8
Yaşayan Ölülerin Gecesi
Yaşayan ölülerin gecesi 1968 yapımı bir filmdir. Film gelmiş geçmiş en korkunç filmler arasında gösterilmektedir. Zombi temalı bir film olan bu film Amerika'da en çok sevilen korku filmleri arasındadır.
9
Yabancı ( Hallowen)
1978 yapımlı film olan yabancı işkence temalı olan bir filmdir. Düşük bütçeli bir film olmasına rağmen çıktığı günden bu yana ses getirmeyi başarmış olan korku filmleri arasındadır. Büyük gişe başarısı göstermiştir.
10
Kapan
2017 yapımlı korku film IMDb puanı 7.7 olan bir korku filmidir. Irkçılık ana konusu olan bu filmde en etkileyici korku filmleri arasında yer alıyor.
11
Kuşlar
1963 yapımı olan kuşlar filmi tüm zamanların en iyi korku filmleri arasında gösterilmektedir. Filmin başrol oyuncusu Alfred Hithochk'un muhteşem oyunculuğu ile filmi izlerken gerilecek ve çok korkacaksınız.