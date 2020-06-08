En İyi Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Korku filmleri en çok sevilen film kategorileri arasında yer almaktadır. Özellikle başyapıt olarak çekilmiş olan korku filmleri izleyici ile buluşmaktadır. Korku filmleri kimi zaman cin temalı kimi zaman ise zombi temalı olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Beyaz perde de en çok sevilen korku filmleri hem yerli hem de yabancı filmler olabilmektedir. Korku filmleri yüksek gerilim içeren filmlerdir. Özellikle bazı kan donduran sahneleri ile izleyicinin korkmasını sağlayan bu tarz filmler ülkemizde de ilgi ile takip edilmektedir. Korku filmlerinde oyunculara uygulanan makyaj çok önemlidir. Oyuncuların yüz ifadesini değiştiren ve daha da korkunç bir hale bürünen bu tarz makyajlar izleyicinin daha da fazla korkmasını sağlamaktadır. Sizler için 10 tane en çok izlenen ve beğenilen korku filmleri serisini derledik.