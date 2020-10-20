En İyi Korku Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Korku (Gerilim) Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Supernatural Bu yıl 15. sezonuyla ekranlara gelen Supernatural dizisi, en çok izlenen korku dizilerinin başında geliyor. Sam ve Dan adlı iki kardeş babalarını bulmak için yola çıkarlar. Bir yandan babalarına ulaşmaya çalışırken bir yandan da hayaletler ve vampirlerle mücadele eder. Baş rollerinde Jensen Ackles, Mark Sheppard ve Jared Padalecki gibi isimlerin yer aldığı dizi bu yıl final yapacak.