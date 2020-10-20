En İyi Korku Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Korku (Gerilim) Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Korku-gerilim türündeki diziler, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Bu diziler arasında gizem, gerilim, bilim-kurgu türleriyle harmanlanmış olan yapımlar da var. Son yıllarda, kült korku filmlerinden uyarlanan birçok dizi izleyicilerle buluştu. Gelmiş geçmiş en iyi korku ve gerilim dizilerini sizin için derledik.
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1
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Korku filmleri dışında romandan uyarlama olan birçok korku dizisi de mevcut. Vampir dizileri ise hem Türkiye'de hem de dünyada en çok izlenen dizilerin başında geliyor.
2
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American Horror Story
2018 yılında 12. sezonu yayınlanan American Horror Story, Supernatural'den sonra en uzun süre devam korku dizisi oldu. Golden Globes ödüllü dizinin her sezonunda farklı bir hikaye anlatılıyor. Dizinin baş rollerinde Sarah Paulson, Jessica Lange ve Evan Peters gibi yıldız isimler var.
3
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Bates Motel
Bates Motel, ülkemizdeki sinemalarda ''Sapık'' ismiyle gösterilmiş ''Psycho'' filminin öncesinde yaşananları mercek altına alıyor. Vera Farmiga'ya ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü getiren dizi Tucker Gayes, Phill Abraham ve Ed Bianchi tarafından yönetildi. İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan dizi 8.2 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
4
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Hannibal
Gündüzleri psikiyatri geceleri seri katil olan Dr. Hannibal Lecter karakteri, yıllar sonra ekranlara Hannibal dizisi ile döndü. Sinema filminde Anthony Hopkins'in hayat verdiği rolü bu sefer Danimarkalı oyuncu Mad Mikkelsen canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer ünlü isimler, Hugh Dancy, Caroline Dhavernas, Laurence Fishburne ve Scott Hampsonn.
5
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Kingdom
Kingdom dizisi, Melankoli, Dogville ve Antichrist filmleriyle tanınan Lars Von Trier tarafından çekildi. Orijinal adı Riget olan dizide, bir hastanede geçen gizemli olaylar anlatılıyor. Mini dizinin ilk sezonu 1994'te yayınlandı. Sadece 8 bölümden oluşan Kingdom'da İsveç sinemasının unutulmaz ismi Ernst Hugo Jaregard oynuyor.
6
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Masters of Horror
Amerika - Kanada ortak yapımı olan dizinin yönetmen koltuğunda ''Halloween'' ve ''Şey'' gibi kült korku filmlerine imza atmış John Carpenter oturuyor. 2005 - 2007 yılları arasında ekranlara gelen dizi 8 dalda Emmy ödülüne layık görüldü.
7
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Rosemary'in Baby
Ira Levin'in yazdığı romandan uyarlanan Rosemary's Baby, 2 sezon sürmesine rağmen, en beğenilen korku dizilerinden biri oldu. 1968 yılında Polonyalı yönetmen Roman Polanski tarafından sinemaya uyarlanan eser, unutulmaz korku klasikleri arasında yer alıyor. Rosemary adlı bir kadının hamileliğinde yaşadığı gizemli olayları anlatan dizi, Scott Abbott ve James Wrong tarafından yönetildi.
8
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Scream Quenss
2 sezon süren dizi, Wallace Üniversitesinde gerçekleşen olayları korku ve komedi türlerini harmanlayarak anlatıyor. Orijinal senaryosu ve absürt sahneleriyle ilgi çeken filmde Emma Robert ve Abigail Braslin gibi ünlü isimler oynuyor.
9
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Stranger Things
80'li yıllarda çekilmiş kült korku filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde olan Stranger Things, gelmiş geçmiş en iyi korku dizilerinden biri kabul ediliyor. Winona Ryder'ın başrolde oynadığı dizinin Imdb Puanı 8.8.
10
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Supernatural
Bu yıl 15. sezonuyla ekranlara gelen Supernatural dizisi, en çok izlenen korku dizilerinin başında geliyor. Sam ve Dan adlı iki kardeş babalarını bulmak için yola çıkarlar. Bir yandan babalarına ulaşmaya çalışırken bir yandan da hayaletler ve vampirlerle mücadele eder. Baş rollerinde Jensen Ackles, Mark Sheppard ve Jared Padalecki gibi isimlerin yer aldığı dizi bu yıl final yapacak.
11
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The Walking Dead
2010 yılından beri devam eden The Walking Dead, zombi temalı dizilerin öncüsü kabul ediliyor. Bol ödüllü dizi şu zamana kadar 146 bölüm yayınlandı.