En İyi Kore Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kore Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya üzerinde kültürü en fazla merak edilen ülkelerden biri Kore’dir. Bu sebeple Kore dizi ve filmleri çok sıklıkla izlenmektedir. En iyi Kore filmleri hangileridir? İşte, yeni ve eski en çok izlenen Kore filmleri listesi ve önerilerini sizler için derledik.
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1
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Kore filmlerinin azımsanamayacak derecede dünyada çok fazla izleyici kitlesine sahiptir. Bu sebeple sinema sektörünün çok iyi bir yerinde bulunmaktadır. Kore filmleri film sektöründe önde gelen ülkelerden biri olmaktadır. Amerika’dan Asya kıtasına kadar Kore sinemasının kitlesi bulunmaktadır. Kore filmleri eşsiz güzellikteki yapıtlara sahiptir.
Kore filmleri genel olarak romantik filmleri ile ünlü olan filmlerdir. Fakat bilinenin aksine Kore filmlerinde casus filmleri, fantastik filmler, aksiyon konulu filmler de bulunmaktadır. Birçok kişinin algısına göre Kore filmleri genel olarak romantik konuları olan filmler olmaktadır. Fakat teknolojinin kullanılmasıyla bilim kurgu anlamında, aksiyonlu ve macera dolu olan çok sayıda izlenilesi güzel filmler bulunmaktadır. Kore kültürünün en iyi şekilde görülebileceği çok güzel filmler bulunuyor.
2
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A Moment to Remember
Gözyaşlarını tutmanın oldukça zor olacağı dram ve romantikliğin bir arada olduğu bir filmdir. Su-jin isimli hastalığı nedeniyle unutkan olan genç kızın, karşılaştığı Cheol isimli marangoz ustabaşı ile birbirlerine aşık olurlar. Fakat genç kızın zamanla unutkanlığı artmaktadır ve anılarının silinmesine yol açmaktadır.
3
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My Sassy Girl
Kyun-woo, bir gün sarhoş genç bir kızın metro altında kalarak ölmekten kurtulmasını sağlamıştır. Adam kurtardığı bu genç kız ile metroya biner. Kızın hareketleri çevrelerindeki insanları rahatsız etmeye başlamasıyla, ikilinin sevgili olduklarını düşündükleri bu kızın sarhoş olması nedeni ile kız adamın üstüne kalır. Oldukça keyifli olan bir romantik komedi filmidir.
4
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Old Boy
Çok sayıda gizemi içinde barındıran filmdir. Filmde Oh Dae-su isimli adamın bebeği ve karısıyla yaşadığı mutlu hayat hikayesi anlatılmaktadır. Oh Dae-su evinin önünden kaçırılarak 15 yıl esir tutulur ve ardından serbest bırakılır. Karısının ise öldüğünü öğrenmektedir.
5
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Bin Jip
Sun-hwa ismindeki adam tatile çıktığında ya da seyahate çıktığında içinde kimse olmayan evlere girerek biraz zaman geçirmektedir. Hırsızlık amacında olmayan Sun- hwa evde kalmasının ve yediği yemeğin karşılığında bir takım tamirat işlerini yapmaktadır. Girdiği evde kocasından şiddet görmüş olan bir kadın ile arasında bağ oluşur.
6
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Oasis
Kazara birinin ölümüne zihinsel engelli olan Jong-du cezasının sona ermesiyle öldürmüş olduğu kişinin ailesiyle görüşür. Ölen kişinin fiziksel engelli olan kız kardeşiyle toplum tarafından hoş görülmeyen bir aşk yaşarlar.
7
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Taegukgi hwinalrimyeo
Savaşların acımasız olan yüzünün sadece silahlardan ibaret olmayışını en iyi şekilde gösteren filmlerden biridir. 1950 senesinde başlamış olan Kore savaşındaki ili kardeşin hayatına etkisini anlatmaktadır.
8
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Keulraesik
Oldukça hüzünlü duygusal hikayesi olan bir filmdir. Küçükken babasını kaybeden üniversite öğrencisi olan Ji-hae ve annesinin karmaşık aşk hikayeleri bu filmde anlatılmaktadır.
9
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O-jik geu-dae-man
Gözleri görmeyen bir genç kızın, eski boksör olan bir adam arasında geçen bir filmdir. Eski boksör geçmişinde kötü işlere bulaşmıştır. Gözleri görmeyen bu genç kız ile arasında görülmeye değecek kadar güzel olan bir aşk yaşamaya başlar.
10
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Chugyeogja
Polisliği sona eren bir adamın bu işin ardından kadın ticaretine başlamasının hikayesini anlatmaktadır. İşlerinin bir zamana kadar yolunda gitmesiyle kendisiyle çalışan kadınlar bir kaybolmaya başlamaktadır.
11
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Siworae
Romantik komedi olan bu film bilimkurgu türünde olan bir filmdir. Evinden taşınmış olan Kim Eun-ju ise kendisinden daha sonra eve taşınacak olan ev sahibi için yeni evinin adresini bırakır. Evin sahibinin kim olduğunu öğrenmesiyle bambaşka olaylar yaşanır.