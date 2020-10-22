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GeriKültür Sanat En İyi Köpekbalığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Köpekbalığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Köpekbalığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Köpekbalığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: iStock

En İyi Köpekbalığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Köpekbalığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gerilim ve korku filmlerinin en önemli olan ögelerinden biri köpekbalığıdır. Köpekbalığı filmleri birçok insan için en sevilen gerilim filmleri arasındadır. En iyi köpekbalığı filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen köpekbalığı filmi listesi.

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1
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Gerilim ve korku filmlerinden en çok sevilenlerden biri köpekbalığı filmidir. Köpekbalığı daha önce köpekbalığını hiç görmeyen kişilerin dahi ekranlarda görmeleriyle kolaylıkla ürkebilmektedir. Bazı bilim insanlarının her ne kadar köpek balıklarının sanıldığının aksine tehlikeli olmayan canlılar olmasını söylemektedirler. Fakat bir tehlike anında kişilerin köpek balığıyla karşılaşıldığı takdirde kişinin çok az şansının olması daha korkutucu bir etkendir. Hal öyle olunca çok sayıda köpekbalığı filmi çekilmiştir. Bu filmler arasında gerçek anlamda başarı kazanan filmler olduğu gibi başarısız olan filmlerde olmuştur. Fakat sinema tarihinde adından söz ettiren, üzerinden seneler geçmesine rağmen akıllarda kalan ve köpekbalığı filmi denilince ilk akla gelen filmler bulunmaktadır. İşte yeni ve eski en çok izlenen köpekbalığı filmlerinin listesi.

2Jaws
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Jaws

Bir sahil kasabasında büyük tehlike oluşturan beyaz köpekbalığının avlanması için çalışan bir ekibin hikâyesi anlatılmaktadır. Küçük tatil beldesinden biri olan Amity Adası beyaz köpek balığının ziyaretlerine maruz kalır. Meydana gelen birkaç ölüm olmasına rağmen belediyenin turizmi önde tutmasıyla bu durum ön plana çıkarılmaz.

3Katil Köpek Balığı
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Katil Köpek Balığı

Ailesinin Louisiana gölünde yer alan bir adada yazlık teknesiyle giden Sara ve arkadaşları göle girer. Bir futbolcu olan Malik’in tek kolu kopmuş olarak sendeleyip sudan çıktığı görülünce parti havası dağılır. Malik’in yaşadığı durum nedeni ile dehşete düşen Sara ve arkadaşlarının tatili cehenneme döner.

4Dehşetin Dişleri
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Dehşetin Dişleri

Kate kardeşi Matt ve kız arkadaşı Suzie’yle birlikte Avustralya’ya gitmişlerdir. Kate’in eski sevgilisi olan Luke’un yanına giderler ve Luke bir hafta boyunca bir tekne seyahati ayarlar. Fakat tekne gezisinde bir sahil kasabasında beklemedikleri bir sorun ile karşılaşırlar.

5Mavi Korku
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Mavi Korku

Birtakım bilim insanı okyanusta izole olmuş bir araştırma enstitüsünde çalışarak Alzheimer hastalının çözümünü ararlar. Fakat bunun için köpekbalığı türlerinden birini kullanmaktadırlar. Fakat hesaplanmayan şeyler ortaya çıkar.

6Yem
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Yem

Sakin olan Avustralya’nın sahil kasabasında yaşamakta olan yerli bir halkın bütün şehri yerle bir olduğu felaket ile sarsılmıştır. Kasabayı yıkıma uğratan felaket ise tsunamidir. Dalgalar arasında bir grup insan markette mahsur kalsalar da asıl tehlike bundan farklıdır.

7Açık Deniz
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Açık Deniz

Karayipler’de bir çift tatil yaparken günlerini dalış gezisiyle geçirmek isterler. Fakat bu doğru bir karar değildir. Tekende yanlış hesap yapılır ve bunun üzerine teknede mahsur kalırlar. Teknenin gitmesinin üzere hayatta kalma mücadelesi başlar.

8Köpek Balığı İstilası
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Köpek Balığı İstilası

Santa Monica sahilindeki fırtınalar köpekbalığını sahile çeker ve Fin Shepard ile arkadaşları bu durumdan kurtulmak için mücadele ederler. Fırtına özellikle dev olan köpek balıklarını sahillere çekerek tehlikeli anlar ortaya çıkarır.

9Meg: Derinlerdeki Dehşet
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Meg: Derinlerdeki Dehşet

Çin ve ABD ortak yapımı olan filmdir ve çok yüksek bütçeli filmlerden biridir. Filmde devasa boyutlarda olan bir köpek balığının Pasifik Okyanusunda bulunan bir denizaltının saldırısına maruz kalmasını anlatmaktadır.

10Karanlık Sular
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Karanlık Sular

Yalnız başına sörf yaparken bir köpekbalığının saldırısına uğrayan genç kadının zamana karşı verdiği çabayı konu alan filmdir. Kıyıya oldukça yakın olan yerde mahsur kalan genç kadının cennet gibi koyun bir cehenneme dönmesini anlatır.

11Köpekbalığı Hikâyesi
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Köpekbalığı Hikâyesi

Bir animasyon filmi olan köpekbalığı hikâyesi sualtı mafyası lideri olan babaya sahip köpekbalığı Oscar’ın ünlü olabilme çabalarını anlatıyor. Eğlenceli, sürükleyici bir macera filmi olan köpekbalığı hikâyesi Türkiye’de çok ilgi görmüştür.

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