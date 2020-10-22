En İyi Köpek Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Köpek Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Köpek filmleri ülkemizde en çok sevilen filmler arasında yer almaktadır. Unutulmaz köpek karakterleri ve köpek içeren bu diziler hayvan severlerin en çok tercih ettiği filmlerdendir. Yabancı filmler arasında çekilen en çok hayvan filmleri arasında köpek filmleri yer almaktadır. Unutulmaz filmler arasına girmeyi başarmış olan köpek filmleri IMDb puanı da yüksek olan filmler arasındadır. Peki, en çok sevilen köpek filmleri hangileridir? Gelmiş geçmiş en güzel köpek filmleri hangileridir? İşte, en çok sevilen köpek filmleri listesi ve önerileri sizler için derledik.
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1
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Köpekler insanların en sadık dostudur. Bunları da filmlerde konu edinen usta yönetmenler film sektöründe yapmış oldukları bu filmler ile ünlenmiştir. Köpek temalı olan filmler genellikle oldukça fazla izlenen filmlerdir. Bundan dolayı köpek severler bu filmleri araştırmaktadırlar. Sinema sektörüne damgasını vurmayı başarmış nice köpek filmleri yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz bu köpek filmleri listesinde sizler de en iyi köpek filmlerini izleyebilirsiniz. Köpek filmleri ülkemizde de en beğenilen filmler arasına girmiştir. Aynı zamanda bu filmlerin uluslararası arası IMDb puanı da yüksektir.
2
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Afacan Köpek Beethoven
Afacan köpek beethoven filmi en ünlü köpek filmleri arasında yer almaktadır. Beethoven adındaki köpek karakteri en sevilen karakterlerdendir. Brian Levant'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir filmdir. 5.6 IMDb puanıa sahip bir filmdir.
3
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101 Dalmaçyalı
1996 yapımlı bir köpek filmi olan 101 Dalmaçyalı 5.7 IMDb puanına sahiptir. Kötü bir kadın mahallesinde yer alan tüm dalmaçyalı köpekleri yakalamak ister. Olaylar ve maceralar bu doğrultuda gelişmektedir.
4
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Lassie
1994 yapımlı bir film olan Lassie filmi aile ve dram türünde çekilmiş bir köpek filmidir. En sevilen köpek filmleri arasına girmeyi başarmış olan Lassie filmi sinema sektörüne damga vurmuş bir köpek filmidir. Eğer köpek filmleri izlemeyi seviyorsanız mutlaka bu filmi de izlemelisiniz.
5
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Dog Days
Dog Days yakın tarihte çekilmiş bir köpek filmidir. 2018 yapımlı bu film 6.2 IMDb puanına erişmiş bir filmdir. Köpek seven iki çiftin köpekler sayesinde tanışşması ve bir araya gelmesini anlatan bir filmdir.
6
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Dikkat Köpek Var
Dikkat köpek var filmi 1989 yapımlı bir filmdir. Tom Hanks'ın oynadığı bir film olarak bilinmektedir. Bu film hem komedi hem de polisiye filmidir.
7
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Benji
2018 yapımlı bir film olan Benji filmi izlenmesi gereken köpek filmleri arasında yer almaktadır. Benji filmi 6.3 uluslararası puana sahiptir. Bu film bir Netflix yapımı filmdir. Netflix platformundan izlenmektedir.
8
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Sebastian Sevgili Dostum
İnsanların en iyi dostlarının köpekler olduğunu bir kez daha gösteren bu film Sebastian adında ki bir köpeğin sahibine sadık oluşunu anlatan bir filmdir. Bu film 2015 yapımlı bir filmdir.
9
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Max
Max filmi 2015 yapımlı bir filmdir. Amerikan filmi olan Max filmi Amerika'da izlenmiş ve beğenilmiş filmler arasında yer almaktadır. Bu film macera türünde çekilmiş bir filmdir.
10
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Beyaz Tanrı
En sevilen köpek filmleri arasında yer alan Beyaz Tanrı filmi izlenilesi filmler arasındadır. Beyaz Tanrı filmi Macaristan'da çekilmiş ve Macaristan'da en çok sevilen filmler arasında yer almaktadır. Beyaz Tanrı filmi 2014 yapımlıdır. Hagen adında ki bir köpeğin sahibi ile olan ilişkisini anlatır.
11
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Marley ve Ben
2008 yapımlı Marley ve Ben filmi 7.1 IMDb puanına sahiptir. Marley ve Ben filmi Jennifer Aniston'un başrolde oynadığı ve muhteşem bir oyunculuk sergilediği köpek temalı filmlerindendir.