En İyi Köpek Balığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Köpek Balığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

47 Meters Sown ABD - İngiltere ortak yapımı olan ve Denizde Dehşet ismiyle bilinen yapım iki kız kardeşin Meksika'daki hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Köpek balıklarını incelemek için gözlem kafesine giren iki kız kardeş yaşadıkları kaza sonrası 47 metre derinlikte kalırlar. Bir yandan köpek balıklarıyla mücadele ederken bir yandan da bitmek üzere olan oksijen tüpleri için bir şeyler yapmak zorundadırlar.