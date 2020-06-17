MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Köpek Balığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Köpek Balığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Köpek Balığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Köpek Balığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Köpek Balığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Köpek Balığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1973 yılında usta yönetmen Steven Spielberg tarafından çekilen Jaws'tan sonra sinema literatürüne 'köpek balığı filmleri' girdi. Bu tarihten bu yana korku - gerilim türünün bir dalı olan bu tarz filmler çekiliyor. Türün meraklıları için toplam 10 filmden oluşan bir liste hazırladık.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Steven Spielberg'in başlattığı ekol günümüzde hala sıklıkla izlenen bir film furyasını beraberinde getirdi. Köpek balıklarının insanlara saldırdığı birçok film sinemaseverlerle buluştu. Genelde tek bir mekanda (denizde ya da okyanusta) geçen bu filmler düşük bütçe ile çekilebiliyor. Ancak yüksek prodüksiyonlarla çekilmiş olan versiyonları da mevcut. Gerilim ve aksiyonun bir arada sunulduğu köpek balığı filmleri 2000'li yıllardan sonra yeniden yükselişe geçti.

2Jaws
Abone Olgoogle-news

Jaws

Artık klasikler arasında kabul edilen Jaws Türkiye'deki bazı sinemalarda Denizin Dişleri adıyla gösterildi. Amity adasında geçen film köpek balıklarının saldırısına uğrayan insanların dehşet dolu anlarını beyaz perdeye taşıyor. Spielberg'in yakın çekim tekniklerini ustaca kullandığı yapım 8.0 gibi yüksek bir imdb puanına sahip. Jaws'ın devamı niteliğinde 3 film daha çekilse de ilk filmdeki başarıyı elde edemedi.

3Mavi Korku
Abone Olgoogle-news

Mavi Korku

Alzheimer hastalığı için köpek balığı keşfine çıkmış bir grup bilim insanın yaşadığı gerilim dolu saatler filmin ana temasını oluşturuyor. Gösterime girdiği yıl (1999) sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan yapımda ünlü oyuncu Samuel L. Jackson da yer alıyor.

4Shark Night
Abone Olgoogle-news

Shark Night

Orijinal adı ''Köpek Balıklarının Gecesi'' anlamına gelen yapım Türkiye'deki sinemalarda ''Katil Köpek Balığı'' ismiyle gösterildi. 3D çekilen film, özellikle sinemada izleyenlere korku dolu anlar yaşatmayı başarmıştı.

547 Meters Sown
Abone Olgoogle-news

47 Meters Sown

ABD - İngiltere ortak yapımı olan ve Denizde Dehşet ismiyle bilinen yapım iki kız kardeşin Meksika'daki hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Köpek balıklarını incelemek için gözlem kafesine giren iki kız kardeş yaşadıkları kaza sonrası 47 metre derinlikte kalırlar. Bir yandan köpek balıklarıyla mücadele ederken bir yandan da bitmek üzere olan oksijen tüpleri için bir şeyler yapmak zorundadırlar.

6The Reef
Abone Olgoogle-news

The Reef

Daha çok Dehşetin Dişleri ismiyle bilinen Avustralya yapımı The Reef, bir teknede maruz kalan 4 kişinin başından geçenleri anlatıyor. Büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayan kazazedelerin yaşadıklarını konu alan film, türü sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapımdır.

7Meg: Derinlerdeki Dehşet
Abone Olgoogle-news

Meg: Derinlerdeki Dehşet

Daha çok aksiyon filmlerinde rol alan Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı film, bu zamana kadar çekilmiş en yüksek bütçeli köpek balığı filmlerinden biri. ABD - Çin ortak yapımı olan film devasa boyutlardaki bir köpek balığının Pasifik Okyanusundaki bir denizaltına saldırısını anlatıyor.

8The Shallows
Abone Olgoogle-news

The Shallows

Sörf sporuyla ilgilenen Nancy, bir köpek balığının saldırısına uğrar ve son çare olarak bir kayanın üstüne çıkar. Özellikle minimal filmlerden hoşlananların seveceği tarzda film olan The Shallows mütevazi bir bütçeyle çekildi.

9Sharknado
Abone Olgoogle-news

Sharknado

Köpek Balığı İstilası adıyla gösterime giren ve toplam 4 filmden oluşan seri, gerçekçi sahneleriyle sinemaseverlerin beğenisini kazandı. Tamamı el kamerası ile çekilen film, belgesel türünde çekilmiş ilk köpek balığı filmi olma özelliğini taşıyor.

103 Headed Shark Attack
Abone Olgoogle-news

3 Headed Shark Attack

Korku ve gerilim dışında bilim-kurgu türünün özelliklerini de yansıtan bu yapım, mutasyona uğramış üç başlı köpek balığının bir gemiye saldırısını anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert Rodriguez ve Quentin Tarantino 'nun birçok filminde de rol alan Danny Trejo yer alıyor.

11Yem
Abone Olgoogle-news

Yem

Tsunami felaketi sonrası sular altında kalan bir şehir ve o şehre saldıran köpek balıkları... Bu tarzdaki filmlere yeni bir bakış açısı getiren film Avustralya - Singapur ortak yapımı.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi