En İyi Köpek Balığı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Köpek Balığı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
1973 yılında usta yönetmen Steven Spielberg tarafından çekilen Jaws'tan sonra sinema literatürüne 'köpek balığı filmleri' girdi. Bu tarihten bu yana korku - gerilim türünün bir dalı olan bu tarz filmler çekiliyor. Türün meraklıları için toplam 10 filmden oluşan bir liste hazırladık.
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1
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Steven Spielberg'in başlattığı ekol günümüzde hala sıklıkla izlenen bir film furyasını beraberinde getirdi. Köpek balıklarının insanlara saldırdığı birçok film sinemaseverlerle buluştu. Genelde tek bir mekanda (denizde ya da okyanusta) geçen bu filmler düşük bütçe ile çekilebiliyor. Ancak yüksek prodüksiyonlarla çekilmiş olan versiyonları da mevcut. Gerilim ve aksiyonun bir arada sunulduğu köpek balığı filmleri 2000'li yıllardan sonra yeniden yükselişe geçti.
2
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Jaws
Artık klasikler arasında kabul edilen Jaws Türkiye'deki bazı sinemalarda Denizin Dişleri adıyla gösterildi. Amity adasında geçen film köpek balıklarının saldırısına uğrayan insanların dehşet dolu anlarını beyaz perdeye taşıyor. Spielberg'in yakın çekim tekniklerini ustaca kullandığı yapım 8.0 gibi yüksek bir imdb puanına sahip. Jaws'ın devamı niteliğinde 3 film daha çekilse de ilk filmdeki başarıyı elde edemedi.
3
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Mavi Korku
Alzheimer hastalığı için köpek balığı keşfine çıkmış bir grup bilim insanın yaşadığı gerilim dolu saatler filmin ana temasını oluşturuyor. Gösterime girdiği yıl (1999) sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan yapımda ünlü oyuncu Samuel L. Jackson da yer alıyor.
4
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Shark Night
Orijinal adı ''Köpek Balıklarının Gecesi'' anlamına gelen yapım Türkiye'deki sinemalarda ''Katil Köpek Balığı'' ismiyle gösterildi. 3D çekilen film, özellikle sinemada izleyenlere korku dolu anlar yaşatmayı başarmıştı.
5
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47 Meters Sown
ABD - İngiltere ortak yapımı olan ve Denizde Dehşet ismiyle bilinen yapım iki kız kardeşin Meksika'daki hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Köpek balıklarını incelemek için gözlem kafesine giren iki kız kardeş yaşadıkları kaza sonrası 47 metre derinlikte kalırlar. Bir yandan köpek balıklarıyla mücadele ederken bir yandan da bitmek üzere olan oksijen tüpleri için bir şeyler yapmak zorundadırlar.
6
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The Reef
Daha çok Dehşetin Dişleri ismiyle bilinen Avustralya yapımı The Reef, bir teknede maruz kalan 4 kişinin başından geçenleri anlatıyor. Büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayan kazazedelerin yaşadıklarını konu alan film, türü sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapımdır.
7
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Meg: Derinlerdeki Dehşet
Daha çok aksiyon filmlerinde rol alan Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı film, bu zamana kadar çekilmiş en yüksek bütçeli köpek balığı filmlerinden biri. ABD - Çin ortak yapımı olan film devasa boyutlardaki bir köpek balığının Pasifik Okyanusundaki bir denizaltına saldırısını anlatıyor.
8
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The Shallows
Sörf sporuyla ilgilenen Nancy, bir köpek balığının saldırısına uğrar ve son çare olarak bir kayanın üstüne çıkar. Özellikle minimal filmlerden hoşlananların seveceği tarzda film olan The Shallows mütevazi bir bütçeyle çekildi.
9
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Sharknado
Köpek Balığı İstilası adıyla gösterime giren ve toplam 4 filmden oluşan seri, gerçekçi sahneleriyle sinemaseverlerin beğenisini kazandı. Tamamı el kamerası ile çekilen film, belgesel türünde çekilmiş ilk köpek balığı filmi olma özelliğini taşıyor.
10
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3 Headed Shark Attack
Korku ve gerilim dışında bilim-kurgu türünün özelliklerini de yansıtan bu yapım, mutasyona uğramış üç başlı köpek balığının bir gemiye saldırısını anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Robert Rodriguez ve Quentin Tarantino 'nun birçok filminde de rol alan Danny Trejo yer alıyor.
11
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Yem
Tsunami felaketi sonrası sular altında kalan bir şehir ve o şehre saldıran köpek balıkları... Bu tarzdaki filmlere yeni bir bakış açısı getiren film Avustralya - Singapur ortak yapımı.