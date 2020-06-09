En İyi Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Komedi filmleri usta oyuncuların çekmiş oldukları oldukça eğlenceli ve senaryosu da bir o kadar komik olan filmlerdir. Dünya'da ve ülkemizde çekilmiş olan pek çok eğlenceli ve komik filmler yer almaktadır. Türk sinema tarihinde en fazla izlenen ve gişesi bol olan film ise bir komedi filmidir. Hem yerli hem de yabancı filmlerin olduğu bu komedi filmleri aynı zamanda Yeşilçam’da da çekilmiştir.