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GeriKültür Sanat En İyi Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Komedi filmleri en sevilen film kategorileri arasında yer almaktadır. Özellikle ülkemizde komedi kategorisinde çekilen filmler çok izlenmektedir. Ülkemizde çekilmiş olan komedi filmler oldukça beğenilmiş ve tavsiye edilmiştir. Sadece ülkemizde değil Dünya sinemasında da komedi filmleri oldukça fazladır. Komedi filmleri sevenler ise bu filmlerin araştırmasını internette yapmaktadırlar. Peki, en iyi komedi filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen komedi filmleri listesi nedir? İşte en iyi komedi filmleri listesini sizler için derledik.

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1
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Komedi filmleri usta oyuncuların çekmiş oldukları oldukça eğlenceli ve senaryosu da bir o kadar komik olan filmlerdir. Dünya'da ve ülkemizde çekilmiş olan pek çok eğlenceli ve komik filmler yer almaktadır. Türk sinema tarihinde en fazla izlenen ve gişesi bol olan film ise bir komedi filmidir. Hem yerli hem de yabancı filmlerin olduğu bu komedi filmleri aynı zamanda Yeşilçam’da da çekilmiştir.

2
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Hazırlamış olduğumuz bu listede en iyi komedi filmleri listesini bulabilirsiniz. Yüksek bütçe ile iyi hasılat etmiş olan bu filmler IMDb puanı da yüksek olan filmlerdir. Komedi filmleri hem ülkemizde hem de Dünya genelinde oldukça fazla beğenilmektedir. Ülkemizde de baş yapıt olan çekilmiş komedi filmleri yer almaktadır.

3Şehir Işıkları
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Şehir Işıkları

Şehir Işıkları Charlie Chaplin filmi olan bir komedi filmidir. Büyük usta Charlie Chaplin'in ilk eserlerinden biri olan bu film siyah beyaz çekilmiş olan oldukça fazla beğenilmiş bir komedi filmidir.

4Kutsal Kase
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Kutsal Kase

Kutsal kadeh 1975 yapımlı gelmiş geçmiş en iyi komedi filmleri arasında yer almaktadır. Kutsal Kadeh filmi IMDb puanı 8.3 olan bir filmdir. Kral ve şövalyelerinin komik maceralarını anlatan bu film oldukça beğenilmiştir.

5Bazıları Sıcak Sever
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Bazıları Sıcak Sever

1959 yapımlı bir film olan bazıları sıcak sever iki caz müzisyenin hikayesini anlatır. İki caz müzisyeninin Chicago'da ki başından geçen komik olayları konu edinen bu film 8.2 IMDb puanına sahip olan bir komedi filmidir. Film siyah beyaz bir filmdir.

6Zombilerin Şafağı
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Zombilerin Şafağı

Zombilerin şafağı zombi temalı olmasına rağmen bir komedi filmdiri. Annesi bir zombi tarafından ısırılan gencin ailesinin öyküsünü anlatan bu film komedi filmleri sevenler tarafından övgü almış bir filmdir.

7Cazcı Kardeşler
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Cazcı Kardeşler

Cazcı kardeşler 1980 yapımlı bir komedi filmidir. IMDb puanı 7.9 olan bu film pek çok kişi tarafından beğenilmiş bir filmdir. Cazcı kardeşler günümüzde de hala izlenen komedi filmleri arasındadır.

8Felekten Bir Gece
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Felekten Bir Gece

2009 yılında çekilmiş olan bu film son zamanlarda çekilmiş olan en iyi komedi filmleri arasındadır. Felekten Bir Gece izleyiciyi kahkahalara boğacak cinsten olan bir filmdir.

9Düğün Dernek
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Düğün Dernek

Yerli yapım komedi filmlerinden olan düğün dernek Türk sinema tarihinde en fazla izlenmiş komedi filmleri arasında yer almaktadır. Düğün dernek Ahmet Kural'ın başrol oynadığı bir komedi filmidir.

10Yahşi Batı
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Yahşi Batı

Türk komedi filmlerinden bir diğeri de Yahşi Batı'dır. Yahşi Batı Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı bir filmdir. 2010 yapımlı olan bu film günümüzde en beğenilen komedi filmleri arasına girmeyi başarmıştır.

11Recep İvedik
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Recep İvedik

Recep İvedik Türk komedi filmleri arasında en çok izlenen sinema filmlerinden biridir. Film beyaz perde de oldukça beğenildiğinden dolayı seri olarak devam etmiştir. Recep İvedik ilk kez 2008 yılında izleyicinin karşısına çıkmış bir komedi filmidir.

12Recep İvedik 4
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Recep İvedik 4

Recep İvedik serisinin en beğenilen serilerden biri olan Recep İvedik 4 Türk sinema tarihinde en fazla gişeye sahip olan filmdir. Beyaz perdede yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenmiştir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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