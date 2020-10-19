En İyi Komedi Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
80'li yıllardan bu yana başarılı birçok komedi dizisi çekildi. Bazıları sadece birkaç sezon sürerken bazıları uzun yıllar boyunca yayınlanmaya ve güldürmeye devam etti. Ülkemizde de başarılı örnekleri bulunan komedi dizileri kendi içerisinde birçok türe ayrılıyor. ''Romantik - komedi'' dışında ''absürt'' ve ''kara komedi'' türünde çekilmiş birçok dizi de mevcut. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen komedi dizilerini listeledik.
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1
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Sit-com'lar da günümüzde en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Bu dizilerin çok izlenmesinin en büyük nedeni sürelerinin diğer dizilere göre çok daha kısa olması.
2
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How I Meet Your Mother
Tıpkı The Office gibi 9 sezon süren dizi Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri oldu. 208 bölüm çekilen How I Meet Your Mother'a Jennifer Lopez ve Britney Spears gibi yıldız isimler de konuk oyuncu olarak katıldı. Efsane dizi, 31 Mart 2014 tarihinde, 40 dakikalık özel bölüm ile ekranlara veda etti.
3
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Avrupa Yakası
Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan Avrupa Yakası, birçok izleyiciye göre Türk televizyon tarihinin en başarılı dizisi. ''Burhan Altıntop'', ''Gaffur'' ve ''Sacit Kıral'' gibi unutulmaz karakterleri hayatımıza katan dizinin ilk bölümü 2004 yılında yayınlandı. 6 sezon süren Avrupa Yakasının Imdb puanı 8.5.
4
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Friends
Türkiye'de ''Sıkı Doslar'' ismiyle yayınlanan yapım, televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi dizilerinden biri oldu. Dizinin birçok bölümü reyting rekorları kırdı. Yıldız isim Jennifer Aniston'un da rol aldığı Friends 238 bölüm çekildi.
5
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Golden Girls
Ekranların unutulmaz Golden Girls, bir dönem Trt'de de yayınlandı. 4 Altın Küre ödüllü Golden Girls'in ilk bölümü 1985 yılında yayınlandı.
6
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Leyla ile Mecnun
Türkiye'de çekilmiş en başarılı absürt - komedi dizilerinin başında gelen Leyla ile Mecnun, 9.1 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip. Onur Ünlü tarafından çekilen dizi, İsmail Abi, Aksallı Dede, Yavuz Hırsız ve Erdal Bakkal karakterleriyle hafızalara kazındı.
7
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It Always Sunny in Philadelphia
Bar işleten 4 arkadaşın başından geçenleri anlatan dizi, 15. sezon onayını aldı. Dizinin başrol oyuncuları tarafından yazılıp yönetilen dizide deneyimli aktör Denny DeVito da yer alıyor.
8
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Married With Children
Kült diziler arasında yer alan Evli ve Çocuklu, Bundy ailesinin yaşadığı komik olayları anlatıyor. İlk bölümü 1986 yılında yayınlanan dizi 11 sezon sürdü. 7 Golden Glabes ödüllü dizinin baş rol oyuncuları arasında Kate Sagal ve Ed O'Neill yer alıyor.
9
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The Office
Steve Carrell'ın performansıyla göz doldurduğu The Office dizisi, bir kağıt şirketinde yaşanan absürt olayları anlatıyor. İngiliz yapımı dizinin 201 bölümü çekildi ve 9 sezon sürdü. Altın Küre ödülüne layık görülen dizinin diğer başrol oyuncuları: Rainn Wilson, Jenna Fischer ve John Krasinski.
10
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Shameless
Chiago'da yaşayan fakir bir ailenin hayatından kesitler sunan Shameless, komedi-dram türünün en başarılı örneklerinden biri. William H. Macy ve Emmy Rossum'un oynadığı dizi 10 sezondur devam ediyor. Dizinin yapımcısı John Wells, yeni sezonun 11 Kasım 2020'de başlayacağını duyurdu.
11
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New Girl
Günümüzdeki kadın erkek ilişkilerini mercek altına alan New Girl, 30'dan fazla ülkede yayınlandı. 20 Eylül 2011 tarihinde ekranlara merhaba diyen dizide 3 erkekle aynı evde yaşamak zorunda kalan Jesica'nın başından geçenler mizahi bir dille anlatılıyor. Jessica karakterini ünlü isim Zoey Deschanel canlandırıyor.