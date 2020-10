En İyi Komedi Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Komedi Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

How I Meet Your Mother Tıpkı The Office gibi 9 sezon süren dizi Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri oldu. 208 bölüm çekilen How I Meet Your Mother'a Jennifer Lopez ve Britney Spears gibi yıldız isimler de konuk oyuncu olarak katıldı. Efsane dizi, 31 Mart 2014 tarihinde, 40 dakikalık özel bölüm ile ekranlara veda etti.