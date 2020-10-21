En İyi Kıyamet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıyamet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
En iyi kıyamet filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen kıyamet filmleri listesi ve önerisi (2020), kıyamet filmleri hangi tür altında izletilmektedir? Kıyamet filmleri bilim kurgu mu yoksa korku içerikli midir? İşte detaylar...
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1
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Bilim kurgu filmleri, genellikle hayali fenomenler üzerinden işlenen bir ütopik dünya modelini yansıtan filmleri ifade etmektedir. Fütüristik uzay araçlarını, teknoloji ile doğan dünyayı ve insanlığı ele geçirmeye çalışan robotları, gezegenimiz dışında var olan yaşamsal formları, kıyamet senaryolarını, zaman yolculuklarını konu edinmektedir. Geçmiş ve gelecek arasında yaşanan ve toplumsal eleştirmeyi amaç edinen bilimkurgu filmleri, hep bir amaç üzerine kurulu oluşturulmuştur. Bugün yazımızda işleyeceğimiz kıyamet filmleri de, bilimkurgu kategorisinde yer alan bir alt dalı oluşturmaktadır. Kıyamet filmleri daha çok dünyaya veya insanlığa yaklaşmakta olan bir felaketi konu almaktadır. Bu felaket salgın, uzaylılar ya da robotlar olduğu gibi, nükleer savaşlar veya doğal afetlerden meydana gelen kıyamet senaryoları da olabilmektedir.
2
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The Matrix
IMDb puanı yaklaşık 8,7 olan the matrix filmi 1999 yılında gösterime girmiştir. Yapay zekaya sahip robotik varlıkların dünyayı kendi diledikleri gibi yönettiklerini görmekteyiz. The matrix filminde insanların bir simülasyon içerisinde yaşadığı ve dünyalarının aslında sadece beyinlerinden ibaret olduğunu konu alan film, yapay zeka ve insanlık arasında yaşanan mücadeleyi konu edinmiştir.
3
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12 Maymun (12 Monkeys)
1995 tarihinde yayınlanan ve IMDb puanı 8,0 olan 12 maymun filmi, konu itibariyle dünyaya hızla yayılan ölümcül bir virüsü işlemektedir. Virüsün ilk çıktığı zamanlar dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu yok olmakla karşı karşıya kalmış, 2035 yılında ise dünya nüfustan geriye sadece yüzde birlik kısım kalmıştır. Bu yüzden koloniler kurup, yer altında yaşamaya başlayan dünya insanları, virüsten kurtulmak için zaman makinesiyle geçmişe gidip, bu yayılmanın önünü durdurmaya çalışırlar.
4
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Yarının Sınırında
Yarının sınırında filmi, uzaylılarla dünyalılar arasında yaşanan bir konuyla 2014 tarihinde vizyona girmiştir. 7,9 gibi yüksek bir IMDb puanına sahip film, yakın gelecekte yaşanan uzay istilasının önüne geçebilmek için dünyaylıların savaşını anlatmaktadır. Filmde yer alan savaş anlamında deneyimsiz kahramanımız, uzaylılar tarafından ilk mücadelesinde öldürülür. Ancak bu bir sondan çok, dünyanın yeniden kurtuluşuna başlangıç olacaktır.
5
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Ben Efsaneyim (I am Legend)
2007 tarihinde gösterime giren film, virüs temalı işlenmiştir. Tüm dünyada hızla yayılan bir virüsün neredeyse tüm insanların sonu olduğu filmde, başrol karakterimizin virüse bağışıklık kazandığı bilinmektedir. Bunun haricinde filmde, ana karakterimiz bir yandan virüsü yok etmeye çalışırken, bir taraftan da virüse maruz kalmış insanlarla mücadele etmeye çalışacaktır.
6
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Kar Küreyici (Snowpiercer)
IMDb puanı 7,1 olan ve 2013 tarihinde vizyona giren film, küresel ısınma üzerine yapılan deneyler sonucu yanlışa sürüklenen bir buzul çağ dünyasını yansıtmaktadır. Yaşanan felaketin ardından bir grup insan hayatta kalmış ve snowpiercer adı verilen trende yaşam mücadelesi vermek için uğraşmaktadır.
7
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The Colony
2013 tarihinde sinemada gösterime giren film, snowpiercer filmiyle hemen hemen aynı konu temasını işlemiştir. Dünyada yaşanan küresel iklim felaketi, tüm kıtalarda buzul çağ yaşanmasına sebep olmuş ve insanlar yer altında kurdukları kolonilerde yaşamaya başlamıştır.
8
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Battleship
Battleship, dünyayı tehdit eden yabancı formların konusunu anlatmaktadır. 20 Nisan 2012 tarihinde vizyona giren filmin, IMDb puanı yaklaşık 6,5 üzerindedir. Uzaylı istilasını durdurmaya çalışan bir grup donanma askerinin hikayesini anlatmaktadır.
9
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Ölüler Ülkesi
2005 yılında yayınlanan ve IMDb puanı 6,2 olan ölüler ülkesi, zombileri konu alan fütüristik bir dünyayı konu edinmiştir. Hayatta kalan insanlarla ve zombiye dönüşen kişilerin mücadelesi ve yaşam savaşı konu olarak resmedilmiştir.
10
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Kehanet
IMDb puanı 6,2 olan ve 10 Nisan 2009 tarihinde vizyona giren kehanet filmi, bir ilkokul öğrencisinin bundan yaklaşık 50 yıl kadar önce yaşamış olan bir öğrencinin zaman kapsülünü açmasıyla başlar. Zaman kapsülü içinde çıkan rakamlar kehaneti işaret etmektedir. Filmin ilerleyen dakikalarındaysa bir baba ve oğul, yaşanacak olan üç büyük kehaneti durdurmak için uğraş gösterecektir.
11
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Göçebe (The Host)
2013 yılın yapımı olan film, virüs ve uzaylı istilası ile savaşı kaybeden dünya insanlarını konu almaktadır. Filmde bir kızın, güçlü iradesi sayesinde beynine yerleşen virüse karşı koyması, insanlık için yeni bir umudu simgeler.