En İyi Kıyamet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıyamet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Matrix IMDb puanı yaklaşık 8,7 olan the matrix filmi 1999 yılında gösterime girmiştir. Yapay zekaya sahip robotik varlıkların dünyayı kendi diledikleri gibi yönettiklerini görmekteyiz. The matrix filminde insanların bir simülasyon içerisinde yaşadığı ve dünyalarının aslında sadece beyinlerinden ibaret olduğunu konu alan film, yapay zeka ve insanlık arasında yaşanan mücadeleyi konu edinmiştir.