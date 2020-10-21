En İyi Kıyamet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıyamet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilim kurgu filmleri, genellikle hayali fenomenler üzerinden işlenen bir ütopik dünya modelini yansıtan filmleri ifade etmektedir. Fütüristik uzay araçlarını, teknoloji ile doğan dünyayı ve insanlığı ele geçirmeye çalışan robotları, gezegenimiz dışında var olan yaşamsal formları, kıyamet senaryolarını, zaman yolculuklarını konu edinmektedir. Geçmiş ve gelecek arasında yaşanan ve toplumsal eleştirmeyi amaç edinen bilimkurgu filmleri, hep bir amaç üzerine kurulu oluşturulmuştur. Bugün yazımızda işleyeceğimiz kıyamet filmleri de, bilimkurgu kategorisinde yer alan bir alt dalı oluşturmaktadır. Kıyamet filmleri daha çok dünyaya veya insanlığa yaklaşmakta olan bir felaketi konu almaktadır. Bu felaket salgın, uzaylılar ya da robotlar olduğu gibi, nükleer savaşlar veya doğal afetlerden meydana gelen kıyamet senaryoları da olabilmektedir.