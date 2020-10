En İyi Kıvanç Tatlıtuğ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıvanç Tatlıtuğ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Yıldız isim, Best Model of the World yarışmasında 1. oldu. Yaklaşık 2 yıl boyunca Fransa'da modellik yaptıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ekranların sevilen ismi Okan Bayülgen'den oyunculuk dersi alan Kıvanç Tatlıtuğ, birçok kanaldan oyunculuk teklifi almaya başladı. Yer aldığı ilk proje 3 sezon boyunca devam eden Gümüş dizisidir. Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Kuzey-Güney dizisinde ise Kuzey karakterini canlandırdı. Birbirine taban tabana zıt olan bu karakterler ile her rolün altından kalkabileceğini ispatlamış oldu. Ünlü aktörün rol aldığı diğer diziler ise şunlardır: Kurt Seyit ile Şuara, Menekşe ile Halil, Çarpışma, Cesur ve Güzel. Kıvanç Tatlıtuğ, başta Dubai Arap Filmleri Festivali olmak üzere birçok uluslararası festivalden ödül aldı.