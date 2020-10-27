En İyi Kıvanç Tatlıtuğ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kıvanç Tatlıtuğ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Küçük yaştan itibaren spora ilgi duyan ünlü isim, birçok basketbol takımında forma giydi. Antrenman sırasında sakatlanması ile birlikte basketbol kariyeri noktalanan Tatlıtuğ, 15 yaşından sonra sinemaya ilgi duymaya başladı. Yeni ve eski, en çok izlenen Kıvanç Tatlıtuğ filmleri hangileridir? Sizin için listeledik.
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1
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Yıldız isim, Best Model of the World yarışmasında 1. oldu. Yaklaşık 2 yıl boyunca Fransa'da modellik yaptıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ekranların sevilen ismi Okan Bayülgen'den oyunculuk dersi alan Kıvanç Tatlıtuğ, birçok kanaldan oyunculuk teklifi almaya başladı. Yer aldığı ilk proje 3 sezon boyunca devam eden Gümüş dizisidir. Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Kuzey-Güney dizisinde ise Kuzey karakterini canlandırdı. Birbirine taban tabana zıt olan bu karakterler ile her rolün altından kalkabileceğini ispatlamış oldu. Ünlü aktörün rol aldığı diğer diziler ise şunlardır: Kurt Seyit ile Şuara, Menekşe ile Halil, Çarpışma, Cesur ve Güzel. Kıvanç Tatlıtuğ, başta Dubai Arap Filmleri Festivali olmak üzere birçok uluslararası festivalden ödül aldı.
2
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Amerikalılar Karadeniz'de 2
Bu zamana kadar daha çok dizi projelerine öncelik veren Kıvanç Tatlıtuğ, sadece 4 sinema filminde rol aldı. Bu filmlerden ilki yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Amerikalılar Karadeniz'de 2 filmidir. Filmin hikayesi Turan Yavuz tarafından yazılırken, hikayeyi senaryolaştıran Kubilay Tunçer oldu. Yapımcılığını Selay Tozkoparan'ın üstlendiği yapım, 26 Ocak 2007 tarihinde vizyona girdi. Durum komedisi türündeki filmde, Amerikan ordusunun başka bir ülkeye atmak istediği füze, yanlışlıkla Karadeniz'de bir köye düşer. Olası bir savaş durumunda yaşanabilecek trajikomik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Amerikalılar Karadeniz'de 2'nin oyuncuları: Peker Açıkalın, Melis Birkan, Levent Kazak, Metin Akpınar, Dursun Ali Sarıoğlu, Yeliz Yeşilmen.
3
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Hadi Be Oğlum
Kıvanç Tatlıtuğ, üçüncü sinema filmi olan Hadi Be Oğlum'da balıkçı Ali'yi canladırıyor. Özel bir rahatsızlığı bulunan oğluyla iletişim kurmak için çabalayan bir babanın yaşadıklarını konu edinen filmde Kıvanç Tatlıtuğ'a Büşra Develi eşlik ediyor. 2018 yapımı Hadi Be Oğlum'un Imdb puanı 7.1
4
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Organize İşler: Sazan Sarmalı
Sarı Saruhan rolü ile Türk sinemasına unutulmaz bir karakter kazandıran Kıvanç Tatlıtuğ, izleyicilerden tam not aldı. İlk filmden 14 yıl sonra çekilen Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından yazıldı. Bir dolandırıcılık çetesinin yaşadığı komik olayları anlatan yapım1 Şubat 2019 tarihinde gösterime girdi. Filmin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu, Ata Demirer, Ersin Korkut ve Bensu Soral yer alıyor.
5
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Kelebeğin Rüyası
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası, verem nedeniyle çok genç yaşta hayatını kaybeden Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'u konu ediniyor. Belediyede memur olan iki arkadaş, bir yandan şiir sanatıyla uğraşır. Yazdıkları şiirleri dergilere gönderen ve kitap çıkarmaya çalışan iki şair, sırayla verem hastalığına yakalanır. Kelebeğin Rüyası, bir yandan Türkiye'nin o dönemli edebiyat atmosferini başarıyla yansıtırken diğer yandan vereme karşı hayata tutunmaya çalışan insanların dramını beyaz perdeye taşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, filmdeki performansıyla Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Film aynı zamanda En İyi Müzik ve En iyi Görüntü Yönetmeni dalında da ödül kazandı. Kelebeğin Rüyası filminin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şunlardır: Mert Fırat, Belçim Bilgin, Farah Zeynep Abdullah Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan.