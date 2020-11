En İyi Kevin Costner Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kevin Costner Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü isim Modern West adlı bir grubun solistidir. Grubun ''From Where I Stand'', ''Untold Truths'' ve ''Let Be The One'' adlı üç albümü bulunuyor. Kevin Costner, 40 yılı aşan oyunculuk kariyerinde 70'e yakın filmde rol aldı. Başrol oynadığı filmlerin dışında 4 sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. Bu filmlerin isimleri: Haberci, Kurtlarla Dans, A Little War of Our Own ve Uzak Ülke. Ünlü oyuncu, 2015 yılında Film Eleştirmenleri Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü.