En İyi Kevin Costner Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kevin Costner Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kevin Costner, 18 Ocak 1955 tarihinde California eyaletinde doğru. Tam adı Kevin Michael Costner'dır. California State Üniversitesinde Finans ve Pazarlama bölümünden mezun oldu. Sizzle Beach, U.S.A filminde rol alarak sinemaya adım attı. Sizin için dünden bugüne en çok izlenen Kevin Costner filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ünlü isim Modern West adlı bir grubun solistidir. Grubun ''From Where I Stand'', ''Untold Truths'' ve ''Let Be The One'' adlı üç albümü bulunuyor. Kevin Costner, 40 yılı aşan oyunculuk kariyerinde 70'e yakın filmde rol aldı. Başrol oynadığı filmlerin dışında 4 sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. Bu filmlerin isimleri: Haberci, Kurtlarla Dans, A Little War of Our Own ve Uzak Ülke. Ünlü oyuncu, 2015 yılında Film Eleştirmenleri Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü.
2
Abone Ol
A Perfect World
Yönetmenliğini Clint Eastwood'un üstlendiği filmde bir suçlu ile 9 yaşındaki bir çocuğun dostluğu anlatılıyor. Dram yönü ağır basan ve dostluk kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan Kusursuz Dünya'nın Imdb puanı 7.6
3
Abone Ol
Bodyguard
Modern bir aşk masalı olarak tanımlanan Bodyguar filminde bir koruma ile bir şarkıcının yaşadığı aşk anlatılıyor. Kevin Costner'a Whitney Houston'un eşlik ettiği filmin senaryosunu Lawrance Kasdan kaleme aldı.
4
Abone Ol
JFK: Kapanmayan Dosya
22 Kasım 1963 tarihinde gerçekleşen Kennedy Suikastını tüm yönleriyle ele alan film, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dalında Oscar'a layık görüldü. Özellikle mahkeme sahneleriyle hafızalara kazınan JFK'nın oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Sissy Spacek ve Jack Lemmon gibi ünlü isimler yer alıyor.
5
Abone Ol
Mr. Brooks
Kevin Costner'ın çift kişilik bir seri katili canlandırdığı yapım, 2007 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Normalde iyi bir aile babası olan Mr. Brooks, diğer kişiliği ortaya çıktığında, soğukkanlı bir katile dönüşmektedir. Dedektif Marshall, peş peşe işlenen cinayetlerde yeni kanıtlara ulaştıkça ikilinin arasındaki çember daralır.
6
Abone Ol
Field of Dreams
Beyzbol üzerine çekilmiş ilk ve tek fantastik film olan Düşler Tarlası'nın yönetmen koltuğunda Phil Alden Robinson oturuyor. Katıldığı festivallerden 6 ödül kazanan filmin Imdb puanı 7.5
7
Abone Ol
Dragonfly
Doktor Joe Darrow, eşinin ani ölümünden sonra depresyona girer. Sağlığı gün be gün kötüye giden doktor, halüsinasyonlar görmeye başlar. Gizem, fantastik türündeki film prömiyerini 18 Şubat 2002 tarihinde yaptı.
8
Abone Ol
Robin Hood Prince of Thieves
Kevin Coster'ın Robin Hood'u, Morgan Freeman'ın ise Müslüman bir esir olan Azeem'i canlandırdığı film, 1991 yılında gösterime girdi. Alan Rickman'a BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü getiren filmin yönetmen koltuğunda Kevin Reynolds oturuyor.
9
Abone Ol
The Untouchaples
Chiago Polisi ile Al Capone'un arasındaki mücadeleyi anlatan Dokunulmazlar'ın, bu zamana kadar çekilmiş en başarılı mafya filmleri arasında yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosu Robert De Niro, Andy Garica, Sean Connery ve Patricia Clarkson gibi yıldız isimlerden oluşuyor.
10
Abone Ol
Su Dünyası
Kevin Costner'ın yapımcılığını üstlenip başrolünde oynadığı film, distopik bir gelecekte geçiyor. Sular altında kalmış dünyada çetelerin savaşını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Tina Majorino, Jack Black, Jeanne Tripplehorn ve Dennis Hopper yer alıyor.
11
Abone Ol
Kurtlarla Dans
Kevin Costner'ın, Michael Blake'in çok satan romanında sinemaya uyarladığı film, dünya genelinde yaklaşık 430 milyon dolar hasılat elde etti. Film 7 dalda Oscar kazanırken Kevin Costner'ın da en çok gişe yapan filmi oldu.