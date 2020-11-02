En İyi Kevin Costner Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kevin Costner Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Mr. Brooks Kevin Costner'ın çift kişilik bir seri katili canlandırdığı yapım, 2007 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Normalde iyi bir aile babası olan Mr. Brooks, diğer kişiliği ortaya çıktığında, soğukkanlı bir katile dönüşmektedir. Dedektif Marshall, peş peşe işlenen cinayetlerde yeni kanıtlara ulaştıkça ikilinin arasındaki çember daralır.