En İyi Keskin Nişancı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keskin Nişancı (Sniper) Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Aksiyon ve gerilim sevenler için keskin nişancı filmleri vazgeçilmezdir. Özellikle bu konuda bazı filmler var ki mutlaka bu seriyi sevenlerin mutlaka izlemesi gerekiyor. İşte en iyi keskin nişancı filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen keskin nişancı (sniper) filmleri listesi ve önerilerini sizler için derledik.
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1
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Hem savaş hem de aksiyon film kategorisine giren keskin nişancı filmleri, geçmişten günümüze pek çok farklı tarihte yer alan serilerle öne çıkıyor. Bazıları macera dolu bazıları ise dram olan bu filmler, 2 saatlik güzel bir zaman geçirme imkanı vermektedir.
2
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Keskin nişancı: Ölümcül Hedef Special Reloaded
Kongo’da çıkan bir isyanda asker arkadaşlarını kaybeden Çavuş Beckett, buradan sağ çıkmayı başarır. Ancak arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder ve keskin nişancı yeteneği ile düşmanlarını bir bir avlamaya başlar.
3
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Sniper Ghost Shooter
Önemli bir bölgedeki doğalgaz hattına teröristlerin yaptığı saldırının ardından, bölgede görev yapan koruyucu keskin nişancılar hattı korumak için mücadele vermeye başlar. Chad Michael Collins’in başrollerinde oynadığı film içerisinde, ana karakterler sadece teröriste değil içlerindeki düşman ile de mücadele edeceklerdir.
4
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Sniper Legacy
Kısa süre önce babasının öldüğünü öğrenen sniper Brandon, üst düzey yetkilileri bir bir avlayan bir keskin nişancıya karşı mücadele vermeye başlar. Ancak aynı zamanda bu keskin nişancının babasını da hedef aldığını öğrenir ve durumu kişisel hale getirir.
5
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Sun Cheung Sau
Bir Çin yapımı filmi olarak dikkatleri üzerine toplayan Sun Cheung Sau, özellikle aksiyon dolu başarılı sahneleri ile izlenmesi gereken kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Yanlışlıkla bir rehineyi vurduğu için hapse giren sniper, daha sonra bunu kendi hatası olmadığını öğrenip hapisten kaçar. Böylece bunu kimin yaptığını öğrenmek için arkadaşlarının peşine düşer.
6
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Sniper Ultimate kill
Bir devam filmi olarak öne çıkan Sniper Ultimate Kill, yine Chad Michael Collins’in başrollerinde olduğu filmlerden biridir. Sniper film serisinin en iyisi olarak öne çıkan bu yapım, bir mafya baronunun peşine düşen keskin nişancıyı anlatmaktadır.
7
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Keskin nişancı - Sniper
1993 yapımı olarak öne çıkan keskin nişancı - sniper, Amerikalı denizcilerin bir grup adamla karşı karşıya gelerek kanlı bir mücadeleye girmesini anlatmaktadır. Kaliteli bir yapım olarak mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biridir.
8
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Telefon Kulübesi
Başrollerinde Colin Farrell’ın bulunduğu telefon kulübesi, adından da anlaşılacağı üzere sadece bir telefon kulübesinde geçmesine rağmen gerilimini hiç düşürmüyor. Telefon kulübesinden arama yapan birinin, keskin nişancının hedefi olması ile kulübeden bir daha çıkamamasıyla gelişen olayları anlatmaktadır.
9
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Tetikçi - Shooter
Macera ve aksiyon dolu Tetikçi filminin başrolünde Mark Wahlberg bulunuyor. Devlet başkanına suikast düzenleyecek bir tetikçiyi bulmak için eski bir askerden yardım alınır. Ancak bu eski asker kendisine tuzak kurulduğunu anlayınca, bu tuzağı kimin kurduğunu öğrenmek için büyük bir mücadeleye girişir.
10
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American Sniper
Başrollerinde Bradley Cooper'ın bulunduğu Amerikan sniper, usta yönetmen Clint Eastwood'un unutulmaz filmlerden biridir. Bir otobiyografi filmi olarak da öne çıkan Amerikan Sniper, bir keskin nişancının Savaş ortamındaki yaşadığı psikolojik durumu ve hayatını anlatmaktadır.
11
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Kapıdaki Düşman
2001 yılı filmi olan kapıdaki düşman en iyi keskin nişancı filmlerinden biridir. Jude Low ve Ed Harris’in başrollerinde olduğu Kapıdaki Düşman, ikinci dünya savaşındaki iki yetenekli keskin nişancının mücadelesini konu almaktadır.
12
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Kavanoz Kafa - Jarhead
Bir romandan uyarlama olan kavanoz kafa Jake Gyllenhaal’ın başrolünde olduğu kaliteli bir keskin nişancı yapımıdır. Arkadaşlarının kavanoz kafa diye lakap taktığı iyi bir keskin nişancının hikayesi ve aldığı eğitimi konu alıyor.