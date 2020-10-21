En İyi Keskin Nişancı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keskin Nişancı (Sniper) Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sun Cheung Sau Bir Çin yapımı filmi olarak dikkatleri üzerine toplayan Sun Cheung Sau, özellikle aksiyon dolu başarılı sahneleri ile izlenmesi gereken kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Yanlışlıkla bir rehineyi vurduğu için hapse giren sniper, daha sonra bunu kendi hatası olmadığını öğrenip hapisten kaçar. Böylece bunu kimin yaptığını öğrenmek için arkadaşlarının peşine düşer.