En İyi Kenan İmirzalıoğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kenan İmirzalıoğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Alef Bir internet Platformu dizisi olarak öne çıkan Alev, son dönemlerde oldukça ilgi çeken yapımlardan biridir. Mistik ve polisiye dizi olarak öne çıkan Alef, bir cinayetin peşinden bunu çözebilmek için iki dedektifin devreye girmesini anlatmaktadır. Dedektiflerin cinayeti araştırdıkça başka durumların içerisine girmesi ile beraber, konu çok daha karmaşık bir yapıya dönüşecektir. Hem aksiyon hem de karanlık bir yanı olması ile beraber, dijital dünyanın en önemli dizileri içerisinde yer alıyor.