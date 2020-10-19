En İyi Kenan İmirzalıoğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kenan İmirzalıoğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Best Model Of Turkey ve Best Model Of The World yarışmalarına katılmasıyla kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin günümüzde en önemli oyuncuları içerisinde geliyor. İşte en iyi Kenan İmirzalıoğlu dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Kenan İmirzalıoğlu dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Özellikle oyunculuğu ve yakışıklılığı ile bir adım öne çıkan Kenan İmirzalıoğlu, günümüzde kadar pek çok önemli yapıma imza atmış durumda. Bu vesileyle önemli bir kitle de yakalamış olan oyuncu, günümüzde hala en çok aranan erkek oyuncular içerisinde geliyor. Özellikle oynadığı rolün hakkını en iyi şekilde veren Kenan İmirzalıoğlu dizileri hala yoğun şekilde izlenmektedir.
2
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Acı Hayat
Hem aksiyon hem de dramatik konusu ile öne çıkan Acı Hayat, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerinde oynadığı dizilerden biridir. Çok fakir olduklarından dolayı bir türlü evlenme imkanı bulamayan Nermin ile Mehmet'in hikayesi anlatılmaktadır. Çift evlenmek için planlar yaparken sevdiği kadını zengin bir adamın kollarında bulan Mehmet, bundan sonra intikam için planlar kurmaya başlayacaktır.
3
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Alacakaranlık
Başrollerinde Uğur Yücel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Alacakaranlık dizisi, başarılı bir polisiye dizi olarak öne çıkıyor. Özellikle iki başarılı oyuncunun sırtında yükselen bu dizi, hakkı tam olarak verilmemiş en başarılı yapımlar içerisinde geliyor.
4
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Alef
Bir internet Platformu dizisi olarak öne çıkan Alev, son dönemlerde oldukça ilgi çeken yapımlardan biridir. Mistik ve polisiye dizi olarak öne çıkan Alef, bir cinayetin peşinden bunu çözebilmek için iki dedektifin devreye girmesini anlatmaktadır. Dedektiflerin cinayeti araştırdıkça başka durumların içerisine girmesi ile beraber, konu çok daha karmaşık bir yapıya dönüşecektir. Hem aksiyon hem de karanlık bir yanı olması ile beraber, dijital dünyanın en önemli dizileri içerisinde yer alıyor.
5
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Deli Yürek
Osman Sınav yönetmeliğinde 1999 yılında çekilmiş olan Deli Yürek, konusu ve hikayesi ile bir öncü dizi olarak öne çıkıyor. Yusuf Miroğlu gibi bir efsane yaratan dizi, askerden dönüşünde yaşadığı olay ile hayatı değişen korkusuz ve yürekli birinin yaşamını konu almaktadır. Yusuf zaman içerisinde ülkedeki mafyalara karşı ciddi bir mücadele içerisine girecektir.
6
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Ezel
Türk televizyon tarihinde açık ara en iyi dizilerden biri olarak öne çıkan Ezel, aynı zamanda sektöre pek çok önemli oyuncu kazandırmış yapımlardan biridir. Muhteşem oyuncu kadrosu, senaryosu ve konusu ile ön plana çıkıyor. Sevgilisi ve en yakın arkadaşları tarafından ihanete uğrayan Ömer'in, Ramiz Karaeski ile karşılaşmasının ardından hayatının değişmesi ve intikamını ele almaktadır.
7
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Fatih
Her ne kadar çok fazla tutulmasa bile Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Fatih dizisi, izlenmesi gereken en kaliteli yapımlardan biridir. Özellikle İstanbul'un fethi üzerinden odaklanmış olan konusu eşliğinde, oldukça ilgi çekici bir dizi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan Kenan İmirzalıoğlu'nun son dönemlerdeki dizilerinden biridir.
8
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Karadayı
İşlemediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan Nazif Kara hapishanenin yolunu tutar. Ancak oğlu olan Mahir Kara babasını kurtarmak için devreye girer. Farklı bir meslek üzerinden tehlikeli bir oyunun içerisine giren Mahir, bu oyun içerisinde ayrıca gerçek aşkı bulacaktır.
9
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Son Osmanlı: Yandım Ali
Her ne kadar bir dizi olmasa bile sinema dünyasının en güzel filmler içerisinde yer almaktadır. Son Osmanlı Yandım Ali Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı ve Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan bir dizidir. İstanbul'un işgal edildiği dönemi anlatan dizi, Yandım Ali isimli cesur bir gencin hikayesini anlatmaktadır. Bir dönem dizisi olarak oldukça sevilen ve en ilgi gören dizilerden biri olduğunu dile getirmek mümkün.