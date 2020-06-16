En İyi Kemal Sunal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kemal Sunal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kemal Sunal Türk sinema tarihine damgasını vurmuş bir sanatçıdır. Kemal Sunal filmlerini sevenler ise bu filmleri araştırmaktadırlar. Kemal Sunal filmleri en çok tercih edilen ve dram komedi türünde çekilmiş filmlerdir. Toplumsal gerçekliği ön plana çıkaran Kemal Sunal filmleri günümüzde dahi en çok izlenen filmlerdir. Peki, en iyi Kemal Sunal filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Kemal Sunal filmleri listesi nedir? İşte usta oyuncu Kemal Sunal'a ait en iyi filmleri sizler için hazırladık.
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1
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Yeşilçam film sektörüne damga vurmuş usta oyuncu Kemal Sunal çekmiş olduğu filmler ile Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Kemal Sunal'ın yeri gelen güldüren yeri gelen ağlatan bu filmleri Türk kültürünü de yansıtmaktadır. İşlemiş olduğu acı konuları usta oyunculuğunu konuşturarak çeken Kemal Sunal muhteşem başyapıtlar ve eserler ortaya koymuştur.
2
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Kemal Sunal Türk filmlerinin kahramanı olarak bilinen usta bir sanatçıdır. Hazırlamış olduğumuz bu liste Kemal Sunal'ın en iyi filmlerini listelemektedir. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz muhteşem filmlere imza atan Kemal Sunal günümüzde defalarca izlediğimiz halde izlemekten bıkmadığımız ölümsüz eserlere imza atmıştır. Usta oyuncunun en iyi filmlerini listelediğimiz bu listede izlemediğiniz film varsa eğer mutlaka izlemenizi öneriyoruz.
3
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Salako
Salako 1974 yılında çekilmiş olan bir Kemal Sunal filmidir. Ağa kızı ve Salako'yu anlatan bu film bir kavuşmayı bekleyen aşk hikayesini anlatmaktadır. Kemal Sunal filmlerinin arasında en sevilen filmlerden biridir.
4
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Tosun Paşa
Tosun Paşa yeşil vadiyi almak isteyen Tellioğulları ve Seferoğullarını konu edinen bir filmdir. Tellioğulları ve Seferoğulları’nın amansız mücadelesini anlatan bu filmde Kemal Sunal ve Şener Şen başrol oyuncularıdır.
5
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Süt Kardeşler
1976 yılında çekilmiş olan bu film Ramazan ve Şaban'ın hikayesini anlatır. Osmanlı eri olan Ramazan ve Şaban'ın eğlenceli ve bir o kadar da komik anlarını içeren bu film IMDb'de 9.0 puanı olan bir filmdir.
6
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Hababam Sınıfı
1975 yılında çekilmiş olan Hababam Sınıfı Kemal Sunal'ın en iyi filmleri arasında yer almaktadır. Hababam Sınıfı seri olarak devam etmiş ve en sevilen komedi filmleri arasına girmiştir.
7
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Kapıcılar Kralı
Kemal Sunal'ın en iyi oyuncu dalında ödül aldığı bu film en komik filmler arasında yer almaktadır. Kapıcılar Kralı 1977 yapımlı bir apartman yöneticisi ve kapıcısının amansız mücadelesini konu edinmektedir.
8
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Çöpcüler Kralı
1977 yılında çekilmiş olan Çöpçüler Kralı Kemal Sunal'ın baş yapıt olan bir diğer filmidir. En çok sevilen filmler arasına giren bu film bir çöpçünün ve amirinin aynı kıza sevdalanmasını anlatan dram ve komedi filmidir.
9
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Kibar Feyzo
Kemal Sunal'ın en iyi filmlerini listelerken Kiber Feyzo'ya değinmeden olmaz. Kibar Feyzo ağalık sistemini anlatan bir dram komedi filmidir. Kibar Feyzo 1978 yılında çekilmiş bir filmdir.
10
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Dokunmayın Şabanıma
Dokunmayın Şabanıma 1979 yılında çekilmiş en iyi Kemal Sunal filmlerinden biridir. Filmin ana karakteri Şaban kadınlar konusunda oldukça başarısız bir şofördür. Ökkeş ve Şaban'ın hikayesini anlatan bu film en çok izlenen Kemal Sunal filmleri arasındadır.
11
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Yedi Bela Hüsnü
Yedi Bela Hüsnü başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu en iyi filmlerden biridir. Aşık olduğu kızı etkileyebilmek için türlü türlü belalara giren Hüsnü'nün eğlenceli maceralarını anlatan bu film en çok tercih edilen filmler arasındadır.
12
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İbo İle Güllüşah
İbo ile güllüşah 1977 yılında çekilmiş bir filmdir. İbo ve küçük kız Güllüşah'ın hikayesini anlatan bu film en çok izlenen Kemal Sunal filmleri arasındadır.