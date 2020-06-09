En İyi Keanu Reeves Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keanu Reeves Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünyaca bilinen em özel ve en önemli filmlerde rol almış olan başarılı oyuncu Keanu Reeves’in çok fazla hayranı bulunuyor. Öyle ki onun filmlerini defalarca kez izleyen ve hiç bıkmayan çok sayıda hayranı bulunuyor. En iyi Keanu Reeves filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en fazla izlenen Keanu Reeves filmleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Keanu Reeves 1963 senesinde 2 Eylül’de Lübnan’da dünyaya gelmiş fakat Kanadalıdır. Oyunculuk kariyerine Keanu Reeves ilk defa Kanada’da başlamıştır. Çeşitli reklam filmleri ve sinema filmlerinde rol oynamıştır. İlk olarak River’s Edge isimli filmde başarılı rolü ile çeşitli film tekliflerini almaya başladı.
2
Abone Ol
Çok sayıda ses getiren filmde rol alarak ismini net bir şekilde zihinlere kazınmıştır. Başarının ardından kariyerinde bir düşüşe geçmiştir. Kariyerini tekrar “Şeytanın avukatı” filminde yükselişe geçirdi. Ardından ise tüm dünyada büyük yankılar uyandıran film olan Matrix filminde rol almıştır. Matrix filmi ile büyük hayran kitlesi oluşmuştur. Çok sayıda kaliteli filmlerde rol almış olan Keanu Reeves’in izlenmesi gereken çok güzel filmleri bulunuyor.
3
Abone Ol
Matrix
Thomas Anderson bilgisayar programcısıdır. Yaşamakta olduğu dünyanın tek gerçeklik zannetmektedir. Fakat tanışmış olduğu Morpheus ve Trinity isimli kişiler ona farklı gerçekliklerin ve farklı dünyanın olduğunu gösterecektir.
4
Abone Ol
John Wick
Bir kiralık katil olan John Wick bir gün aşık olduğu bir kadının olmasının ardından işi bırakmaktadır. Fakat aşık olarak evlendiği eşi bir gün ölür ve arkasında John Wick için bir köpek bırakır. Köpeğe sıkı sıkıya bağlanan John Wick bir gün yaşanılan bir olay ile tekrar tetikçiliğe döner.
5
Abone Ol
Şeytanın Avukatı
Florida’da başarılı olan bir avukatın, New York’ta bulunan en büyük avukatla çalışmak için bir teklif alır. New York’taki bu şaşalı hayat tarzına uyum sağlayabilmeye çalıştığı sırada patronunun asıl yüzünü görecektir.
6
Abone Ol
Point Break
Bir banka soygunun ardından FBI ajanlarından biri birkaç sörfçü arasında katılarak gizli görevi üstlenir. Banka soygununu sörfçülerin gerçekleştirmiş olduğundan şüphelenen ajan giderek bu gruba kendisini yakın hissedecektir.
7
Abone Ol
Speed
Genç polis memurunun 50 km hızının altına inmemesi zorunlu olan bir otobüsü kullanarak ilerler. Otobüs 50 km hızın altında giderse şehirde patlayacak ve çok sayıda can kaybına neden olacaktır.
8
Abone Ol
A Scanner Darkly
Yakın bir gelecekte geçen filmin konusu; gizli bir görevde olan polisin hapisten yen çıkan tehlikeli bir uyuşturucu satıcısının peşine düşmesini konu edinir. Bu zaman içinde tanışmış olduğu değişik insanlar ile kendi davranışları nedeniyle asıl kimliğini unutmaya başlar.
9
Abone Ol
My Own Private Idaho
Yakın arkadaş olan iki kişi Portland’deki sokaklarda geçimlerini sağlamaya çalışırlar. Zaman içinde gerçekte olan kişiliklerini keşfederek, aralarındaki ilişkinin seviyesini göreceklerdir.
10
Abone Ol
River’s Edge
Liseli olan biri sınıf arkadaşlarından birini öldürür. Okulda bulunan herkes öldürülmüş olan kızın katilinin kim olduğunu sorgularken, katilin arkadaşlarıysa katile yardım ederler. Katilin arkadaşlarının hareketleri de işlenmiş suç kadar bencilce ve karmaşıktır.
11
Abone Ol
Constantine
Doğaüstü olayları çözümlemekle görevli olan John Constantine isimli dedektif bir polis memurunun kız kardeşinin intihar ettiği olaya yardımcı olur. Constantine’nin bu ölümün nedenini intihar olarak değil de daha gizemli bir olay olduğunu ispatlamaya çalışması gerekir.
12
Abone Ol
To the Bone
Genç bir kadın anoreksiyadan mustariptir. Onun içinde bulunduğu bu durumundan ve yaşamakta olduğu acılardan kurtaracak olan farklı bir doktor ile tanışacaktır. Keanu Reeves bu filmde doktor rolünü oynamaktadır ve doktor anoreksiya hastası olan Ellen’i hayatta tutabilmek için ikna etmeye çalışacak, hayata dört elle sarılmasını sağlayacaktır.