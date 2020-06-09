En İyi Keanu Reeves Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Keanu Reeves Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

John Wick Bir kiralık katil olan John Wick bir gün aşık olduğu bir kadının olmasının ardından işi bırakmaktadır. Fakat aşık olarak evlendiği eşi bir gün ölür ve arkasında John Wick için bir köpek bırakır. Köpeğe sıkı sıkıya bağlanan John Wick bir gün yaşanılan bir olay ile tekrar tetikçiliğe döner.