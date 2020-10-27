En İyi Katrina Kaif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Katrina Kaif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jagga Jasoos (2017) Jagga Bagchi (Ranbir Capoor), kekeme bir çocuktur. Babası ona şarkılarla düzgün konuşmayı öğretir. Onun iyi bir eğitim alması için yatılı okula gönderir. Jagga, okuldayken babası ortadan kaybolur ama her yıl ona bir kaset gönderir. Jagga meraklı gazeteci Shruti (Kaif) ile birlikte babasını aramaya başlar.