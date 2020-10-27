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GeriKültür Sanat En İyi Katrina Kaif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Katrina Kaif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Katrina Kaif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Katrina Kaif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Katrina Kaif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Katrina Kaif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Katrina Kaif, Hindistan’ın en popüler aktrislerinden biridir. Model olmanın verdiği avantajla, yüksek bütçeli ve hâsılatlı filmlerde rol almıştır. Bollywood sinemasıyla adını duyuran güzel oyuncu, ağırlıklı olarak bu platform filmlerde roller alıyor. Katrina Kaif’in akıllarda kalan en iyi filmlerini sizler için derledik.

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Katrina Kaif (Katrina Turquotte), 1983-Hong Kong doğumludur. Ailesiyle Londra’ya yerleşince İngiliz vatandaşlığını da aldı. Model olarak hayata atılan Kaif, bir moda gösterisinde film yapımcısı Kaizad Gustad’ın dikkatini çekmesiyle, sinemaya adım atmış oldu.

2Baar Baar Dekho (2016)
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Baar Baar Dekho (2016)

Jai (Sidharth Malhotra) ve Diya (Katrina Kaif) çocukluktan beri birbirlerini seviyorlar. Diya evlenmek istiyor ama Jai kariyeri açısından buna yanaşmıyor. Bir gece Jai sarhoş olur, sızar. Uyandığında balayındadır ve 10 gündür evlidir. Jai’nin her uyuması hayatının farklı evrelerini anlatıyor.

3Bang Bang (2014)
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Bang Bang (2014)

Film aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik öğelerinin tamamını içeriyor. Harleen Sahni (Kaif), bir bankada kasiyer olarak çalışmaktadır. Bir gün Rajveer Nanda (Hrithik Roshan) ile tanışınca bütün hayatı değişir. Rajveer yakışıklılığı ve enerjisiyle Harleen’i etkiler. Harlen, sıradan hayatını bırakıp, macera dolu bir hayata atılır.

4Bharat (2019)
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Bharat (2019)

Film, zamanda gerişe dönüşleri işleyen drama türündedir. Bharat (Salman Khan), ilerleyen yaşına rağmen, mağazasını satmak istememektedir. 70. doğum gününde torununa hayat hikâyesini anlatmaya başlar. Bharat, çocukluğu, gençliği, ilk aşkından ve şimdiki karısı Kumud (Kaif) ile nasıl tanışıp evlendiğini sırayla anlatıyor.

5Dhoom 3 (2013)
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Dhoom 3 (2013)

Samar ve Sahir (Aamir Khan) Büyük Sirk sahibinin oğullarıdır. Babaları banka borcu yüzünden intihar eder. 23 yıl sonra Sahir babasının intikamını almak için ilgili bankanın şubelerini soymaya başlar. Kaif bu filmde Aaliya karakterini canlandırıyor.

6Hindistan Haydutları (2018)
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Hindistan Haydutları (2018)

Azaad (Amitabh Bachchan), bir korsan gemisinin kaptanıdır. Bir hırsız olan Firangi Mallah'ı (Aamir Khan) yanına muhbir olarak alır. Firangi, dansöz Suraiyya’ya (Kaif) gönlünü kaptırır. Firangi, çift taraflı oynayarak, Azaad’ın ağır yaralanmasına yol açar. Azaad, davasında yardımcı olması için Firangi’den yardım ister.

7Jab Tak Hai Jaan (2012)
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Jab Tak Hai Jaan (2012)

Samir Anand (Shahrukh Khan), gözüpek bir binbaşıdır. Bir gün gazeteci Akira Rai’yi (Anushka Sharma) nehirde boğulmaktan kurtarır. Akira, binbaşının ceketinde günlüğünü bulur ve okumaya başlar. Mera (Kaif), filmde Samir’e aşık bir iş kadınını canlandırıyor.

8Jagga Jasoos (2017)
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Jagga Jasoos (2017)

Jagga Bagchi (Ranbir Capoor), kekeme bir çocuktur. Babası ona şarkılarla düzgün konuşmayı öğretir. Onun iyi bir eğitim alması için yatılı okula gönderir. Jagga, okuldayken babası ortadan kaybolur ama her yıl ona bir kaset gönderir. Jagga meraklı gazeteci Shruti (Kaif) ile birlikte babasını aramaya başlar.

9Namastey Londra (2007)
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Namastey Londra (2007)

Jasmet (Kaif), Hintli bir ailenin Londra’da doğan kızıdır. Annesi, kızının modern olması için her türlü eğitimi aldırır. Babası kızının Hindistan’da Arjun Singh ( Akshay Kumar ) ile evlendirir. Fakat Arjun İngilizce bilmemektedir ve Jasmet’e ayak uyduramıyor. Jasmet İngiltere’ye dönerek, popüler bir İngilizle evleneceğini duyurur.

10Tiger Zinda Hai (2017)
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Tiger Zinda Hai (2017)

Aksiyon gerilim türündeki film 2012’deki Ek Tha Tiger’ın devamı niteliğindedir. Tiger (Salman Khan) ile Zoya (Kaif) evlenmişler ve oğullarıyla birlikte inzivaya çekilmişlerdir. Bir terörist lider, yattığı hastanedeki doktor ve hemşireleri rehin tutunca, bu ikiliye yine görev düşüyor.

11Zero (2018)
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Zero (2018)

Bauua Sigh (Shahrukh Khan) 38 yaşında cüce ve bekar biridir. Ünlü oyuncu Babita’ya (Kaif) aşıktır. Babita ise aldatılmanın verdiği bir bunalım içindedir. Bauua, kız arkadaş edinmek için çöpçatan sitesine başvurur. Aafia’nın (Anushka Sharma) fotoğrafını beğenir. Aafia bir mucit olmasına rağmen belden aşağısı tutmamaktadır.

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