Haberler > Mahmure > Eğlence > Kültür Sanat > En İyi Kate Winslet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kate Winslet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En İyi Kate Winslet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kate Winslet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü oyuncu 5 Ekim 1975 tarihinde İngiltere'nin Berkshire şehrinde doğdu. Tam adı Kate Elizabeth Winslet'tır. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Kate Winslet 10 yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Birçok reklam ve dizi projesinden sonra ilk kez 1991 yılında çekilen Dark Season filminde rol aldı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Kate Winslet filmlerini derledik.