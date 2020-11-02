En İyi Kate Winslet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kate Winslet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ünlü oyuncu 5 Ekim 1975 tarihinde İngiltere'nin Berkshire şehrinde doğdu. Tam adı Kate Elizabeth Winslet'tır. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Kate Winslet 10 yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Birçok reklam ve dizi projesinden sonra ilk kez 1991 yılında çekilen Dark Season filminde rol aldı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Kate Winslet filmlerini derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kate Winslet, birçok televizyon dizisinde de başarılı rollere imza attı. Bu dizilerden bazıları şunlardır: Being Mick, Anglo Saxon Attidutes, Mare of Easttown, Dark Season. Birçok filmiyle Oscar'a aday gösterilen başarılı isim 2009 yılında çekilen ''Okuyucu'' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldı. Kazandığı diğer ödüller arasında Cesar Başarı Ödülü, Altın Küre, BAFTA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de bulunuyor.
2
Abone Ol
Carnage
Polonya'nın en ünlü yönetmeni Roman Polanski'nin yıllar sonra çektiği ilk film olan Carnage, iki aile arasında geçen kavgayı anlatıyor. Tek mekan olmasına rağmen sıkılmadan izlenen film, sinema eleştirmenlerinin de beğenisini kazandı.
3
Abone Ol
Divergent
Veronica Roth'un romanından sinemaya uyarlanan film, karanlık bir gelecekte geçiyor. Bilim-kurgu sinemasına yeni bir soluk getiren filmi Neil Burger yönetti. Divergent, hiçbir topluluğa ait olmayan uyumsuzların hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.
4
Abone Ol
Enigma
İngiltere, Almanya, Hollanda ortak yapımı Enigma, II. Dünya Savaşında geçiyor. Almanların ''Enigma'' adı verilen şifresini çözmek için bir araya gelen ekibin yaşadıklarını konu edinen film 2001 yılında gösterime girdi. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Apted oturuyor.
5
Abone Ol
Iris
Ünlü oyuncu bu filmde aynı karakterin gençliğini ve yaşlılığını canlandırdı. 2009 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosunda Judi Dench, Hongh Bunnoville ve Jim Broadbent yer alıyor.
6
Abone Ol
Quills
Fransız yazar Marquis De Sade'ın son yıllarına ışık tutan film 2000 yılında gösterime girdi. ABD, İngiltere, Almanya ortak yapımı Quills'te, Michael Caine, Joaquin Phoenix ve Geoffrey Rush gibi ünlü isimler de yer alıyor. Bir tiyatro oyunundan uyarlanan yapım 2001 yılında Satelitte En İyi Uyarlama Senaryo ödülünün sahibi oldu.
7
Abone Ol
Revolutionary Road
Kate Winslet'ın eski eşi Sam Mendes'in yönettiği Revolutionary Road, Richard Yates'in çok satan romanından uyarlandı. Kate Winslet filmde canlandırdığı April Wheeler rolüyle Altın Küre Drama Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülüne layık görüldü.
8
Abone Ol
Sil Baştan
Film, sevgililerini unutmak için hafızalarını sildiren insanların trajikomik hikayesini anlatıyor. Imdb Top 250 listesinin 95. sırasında yer alan filmde yıldız oyuncuya Jim Carrey eşlik ediyor. Clementine ve Joel Brish karakterleriyle hafızalarda yer edinen filmin Imdb puanı 8.3.
9
Abone Ol
The Reader
Kate Winslet'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını getiren film 2009 yılında gösterime girdi. Kızıl hastası bir çocukla eşini savaşta kaybetmiş bir kadının anlatıldığı The Reader, 1950'li yılların Almanyasında geçiyor.
10
Abone Ol
Titanic
En çok hasılat yapan filmler listesinin 10. sırasında yer alan Titanic yaklaşık 2.3 milyar dolar gişe hasılatı elde etti. Kate Winslet'ın adını dünya çapında duyurmasını sağlayan Titanic, 1912 yılında yaşanmış olan Titanic faciasını dokunaklı bir aşk hikayesiyle birlikte anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü Leonardo Di Caprio ve Kathy Bates de yer alıyor.