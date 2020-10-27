En İyi Karate Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Karate Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Vizyona yansıyan çok sayıda birbirinden farklı içeriklere sahip film türü bulunmaktadır. En sevilen film türleri arasında da dövüş filmleri yer alır. Dövüş filmleri genellikle karate filmleri şeklinde de bilinmektedir. Eskiden günümüze kadar en iyi dövüş, karate filmlerini sizler için listeledik.
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1
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Belli bir tekniğe ve eğitime dayalı olarak izleyiciye sunulan karate filmleri genellikle dövüş filmleri seven kişiler tarafından tercih edilmektedir. Dövüş filmleri genellikle Uzak Doğu filmlerinde görülen bazı teknikler üzerine kurulu olabilir. Fakat son zamanlarda pek çok farklı ülke yapımlarında karate kurgularını da görebilirsiniz.
2
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Cinderella Man
Filmin konusunda geçim sıkıntısı çektiği için boksu bırakmak zorunda kalan Jim’in hayatı anlatılır. Jim, boksu bıraktıktan sonra bir limanda çalışmaya başlar. Fakat eski dönemlerde boks şampiyonu olan Max ile tanışan Jim, bir anda kendisini farklı bir hayat içerisinde bulur. Şampiyon olduğunu bilmeden Max ile dövüşen Jim’in anlatıldığı film ise gerçek bir hikayeden vizyona uyarlanmıştır.
3
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Dangal
Amir Khan filmlerinin en beğenilen ve en fazla adından söz ettiren filmlerinden biri de Dangal filmidir. Bu film tamamen gerçek bir hikayenin uyarlaması şeklinde izleyiciyle buluşmaktadır. Hintli bir güreşçi olan adamın olimpiyatlara katılacak olan kızına verdiği eğitim filmin hikayesini oluşturuyor.
4
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Fight Club
Filmin isminden de anlaşılacağı gibi Fight Club filmi bir dövüş filmidir. Tüm zamanların en fazla izlenen ve en fazla beğenilen dövüş filmler arasında yer almaktadır. Filmin konusunda uyku sorunu yaşayan beyaz yakalı bir adama dayanır. Bu adamın evinde çıkan bir yangın sonrasında adamın hayatında ortaya çıkan değişimler anlatılmaktadır.
5
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Ip Man
1930’lu yıllarda vizyona giren film o dönemlerde büyük yankı uyandırmıştır. Film ilk olarak Çin’de vizyona girmiş ve filmin yönetmenliğini Wilson Yip yapmıştır. Film içerisinde bolca aksiyonlu sahne bulmak ve dövüş filmleri arasında yerini alması muhtemeldir.
6
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Kızgın Boğa
1980 yapımı olan Kızgın Boğa filmi Jake LaMotta‘nın tamamen gerçek yaşam öyküsünden esinlenerek ortaya koyulmuştur. Ortasiklet olan boksörün hayatı boyunca dizginlenemez öfke ve hırsı filmi ana konusunu oluşturuyor. Bu hırs ve öfke nedeniyle agresifleşen boksör bazı felaketlere de uğramaktadır.
7
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Million Dollar Baby
4 Oscar ödülü alarak adını başarılı bir şekilde listelere sokan 2004 yapımı filmin yönetmenliğini Clint Eastwood yapmıştır. Clint Eastwood kendisi de filmde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Filmde Morgan Freeman ve Hillary Swank gibi usta oyuncular yer almakta ve izleyicilerin büyülenmesi sağlanmaktadır.
8
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Rocky
Dünya üzerinde dövüş filmleri denildiğinde ilk akla gelen ve en çok izlenen filmlerinden biri de Rocky filmidir. Rocky kendisinde bulunan yeteneklerinin farkında değildir. Bu yeteneklerini aniden profesyonellik çerçevesinde yürütür ve kendisini bir ligde bulur. Bu süreçte dövüş eğitimi de alan Rocky’nin profesyonel hale gelmesiyle pek çok düşmanı olacaktır.
9
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Warrior
Warrior filminin konusu, hayatı boyunca pek çok işte başarıya imza atan eski bir boksörün hayatı anlatılmaktadır. Bu boksör eski günlerini anmak amacıyla küçük oğluna da dövüş eğitimi vermeye başlar. Dövüş sonrasında ise kazanılan para 5 milyon dolardır. Bu ödül için oğlunun karşısına ise öz kardeşi rakip çıkacaktır.
10
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Yedi Samuray
Takashi Shimura ve Toşşiro Mifune gibi filmlerde büyük başarı toplayan iki ustanın başrollerinde bulunduğu film dövüş filmleri arasında en iyi yapıtlardan birisidir. 1954 senesinde vizyona giren ve ilk kez izleyici ile buluşan bu filmin çok sayıda farklı uyarlaması mevcuttur.
11
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Yojimbo
1961 senesinde efendisi kaybederek tek başına kalan çevresi tarafından da Ronin ismiyle bilinen bir samurayın hikayesi filmin konusunu oluşturuyor. Konu olarak oldukça etkileyici bir yapısı olan filmin çok sayıda farklı uyarlaması da yapılmıştır. Her uyarlamada film daha fazla beğeni toplamayı başarmıştır.