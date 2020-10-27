En İyi Karate Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Karate Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Rocky Dünya üzerinde dövüş filmleri denildiğinde ilk akla gelen ve en çok izlenen filmlerinden biri de Rocky filmidir. Rocky kendisinde bulunan yeteneklerinin farkında değildir. Bu yeteneklerini aniden profesyonellik çerçevesinde yürütür ve kendisini bir ligde bulur. Bu süreçte dövüş eğitimi de alan Rocky’nin profesyonel hale gelmesiyle pek çok düşmanı olacaktır.