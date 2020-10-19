En İyi Karadeniz Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Karadeniz Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye hem coğrafi güzellikler olarak hem de kültürel olarak oldukça zengin bir ülkedir. Dizi sektörüne de kültürel zenginlik ve coğrafi güzellikler yansımaktadır. Karadeniz dizileri bu yansımanın en güzel karşılığıdır. En iyi Karadeniz dizileri hangileridir? İşte eski ve yeni en iyi Karadeniz dizileri listesi.
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1
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Türkiye dizi sektörünün en önemli lokomotiflerinden biri Karadeniz dizileridir. Karadeniz dizileri yıllardır en sevilen ve en fazla izlenilen diziler arasında yer almaktadır. Yıllar boyunca çok sayıda Karadeniz dizisi çekilmiştir. Çok sayıda Karadeniz dizilerinin arasından bazıları diğerlerinin arasından sıyrılarak parlamış en iyi diziler arasına girmiştir. Karadeniz dizileri yüzyıllar boyunca süregelmiş olan yerel bir kültürün en sıcak, en samimi ve en iyi şekilde yansıtılmasını sağlamaktadır. Türkiye coğrafyasının en fazla yeşil alana sahip olduğu, en fazla yağış alan bölgenin olduğu yerlerde çekilmesiyle birlikte Karadeniz bölgesinin güzel coğrafyasını en iyi şekilde yansıtmaları ile çok sevilmektedir. Öyle ki bazı Karadeniz dizileri yıllar geçse de her zaman konuşulan dizilerden olmuştur. İşte şimdi gelmiş geçmiş en iyi Karadeniz dizilerinin listesi.
2
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Sevdaluk
Çamlıhemşin’in Şenyuva Köyünde her sene düzenlenen müzik festivali vardır. Aynı zamanda Ali İhsan’ın dedesi içim köye diktirdiği heykelin açılışı gerçekleşecektir. Köy muhtarının eşi ise eski iki aşık olan Adalet ev Ali İhsan’ı bir araya getirebilmek için yemin etmiştir.
3
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Aşk Yeniden
Dizinin çoğunluğu İstanbul’da geçiyor olmasına rağmen Karadeniz’de çekilen bölümlerinin olması ve bir ailenin Karadenizli olması ile Karadeniz dizileri arasında yerini alan eğlenceli, komik ve sevilen dizilerden biridir. Ailesini sevdiği adam için terk eden Zeynep, Fatih ile tanışacaktır.
4
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Benim İçin Üzülme
Kars’tan Artvin’e, İstanbul’dan Batum’a uzanan bu dizi Mahsun Kırmızıgül’ün yazmış olduğu bir aşk masalından uyarlanmıştır. Karadeniz’de köklü iki ailenin oğulları çok yakın arkadaştır. Mevsimlik işçi olarak çalışmaya Karadeniz’e gelen Buke’ye ikisi de aşık olur.
5
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Egenin Hamsisi
Karadenizli ve Egeli olan iki aile de restoran sahibidir. İki restoranda kendi bölgelerinden en muhteşem lezzetleri sunar. Birbiriyle düşman olan bu iki aile zaman zamana Karadeniz Rize’de zaman zaman İzmir Seferihisar’da birbiriyle yarışıyor.
6
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Fırtına
Dizi ismini Fırtına Deresi'nden almaktadır. Trabzon’da bulunan yemyeşil köylerden birinde yaşayan Zeynep ve Ali isimli gençlerin aralarında başlayan tutkulu bir aşkın hikâyesini anlatmaktadır. Zeynep’in annesi kızının bir köye gelin gitmesini istememektedir.
7
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Gülbeyaz
Zamanında sebebi bilinmeyen bir şekilde Beyaz ana ile Demir dedenin yaşadıkları aşk düşmanlığa dönüşür. Kuşaklar boyunca birbirlerine olan düşmanlıklarını devam ettirmiş Karadenizli Dursunoğlu ve Demiroğlu ailelerinin gençleri olan Gülbeyaz ve Kadir birbirlerine aşık olurlar.
8
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İnadına Aşk
Dizi aslında İstanbul’da geçmektedir. İki Karadenizli olan ailenin çocuklarının aralarında birbirlerine duydukları aşk başlar. Dizide nefret, aşk, sevgi ve oyun olan bu dizi bir romantik komedi dizisidir.
9
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Yıldız ve Kuzey bir köprüde bulunan iki inatçı keçiden farkı olmayan insanlardır. Kendini bildi bileli Yıldız, Kuzey’i sever. Kuzey’den başkasını hiç gözü görmemiştir. Aile arasında söz yüzüğü takılan ikili arasından Kuzey İstanbul’a okumaya gider ve söz yüzüğünü unutarak kendine yeni aşk bulur.
10
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Sen Anlat Karadeniz
Geçmiş bir dönemde bir adama para karşılığında satılan Nefes isimli genç kadın büyük zulüm yaşar. Adamın zulmünden kurtulabilmek için ise oğlu ile birlikte kaçarak Karadeniz’e sığınır. Kendisini korumak isteyen Tahir’e ailesi karşı çıkar. Aralarında imkansız bir aşk başlar.
11
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Nazlı Yarim
Çocukken Nazlı ailesini kaybeder ve kendisine kalan miras ile İstanbul’da konforlu bir şekilde yaşar. Konforlu hayatı amcasının kendi oğlu ile Nazlı’yı evlendirmek istemesine kadar sürer. Nazlı tüm servetini kaybedecek veya amcasının oğluyla evlenecektir. Evliliği istemeyen Nazlı parasız kalınca Trabzon’a döner.