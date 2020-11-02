En İyi Kahraman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kahraman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Her yıl sayısı artan süper kahraman filmlerinin birçoğu çizgi ve grafik romanlardan beyaz perdeye uyarlanmaktadır. Fakat bu tarz yapımlar sadece doğaüstü güçlere sahip süper kahramanlar ile sınırlı değil. Macera, savaş, polisiye ve aksiyon türü filmlerinin birçoğu da aynı kategoride yer almaktadır. Çocuklar için çekilmiş animasyon filmlerinin ana karakterleri de özel güçlere sahip kahramanlardan oluşuyor. Bu zamana kadar diğer yapımları geride bırakarak en fazla hasılat yapmış olan film ise Avengers: Endgame. 2019 yapımı filmde Hulk, Kaptan Amerika ve Thor gibi süper kahramanlar yer alıyor.