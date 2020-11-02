En İyi Kahraman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Kahraman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kahraman filmleri her yaştan seyirciye hitap eden, seyir zevki yüksek yapımların başında geliyor. Özellikle Batman, Iron Man, Örümcek Adam gibi süper kahramanların yer aldığı yüksek bütçeli filmler, her yıl milyonlarca sinemasever tarafından izleniyor. Bu tür filmleri sevenler için geçmişten günümüze en çok izlenen kahraman filmlerini listeledik.
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1
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Her yıl sayısı artan süper kahraman filmlerinin birçoğu çizgi ve grafik romanlardan beyaz perdeye uyarlanmaktadır. Fakat bu tarz yapımlar sadece doğaüstü güçlere sahip süper kahramanlar ile sınırlı değil. Macera, savaş, polisiye ve aksiyon türü filmlerinin birçoğu da aynı kategoride yer almaktadır. Çocuklar için çekilmiş animasyon filmlerinin ana karakterleri de özel güçlere sahip kahramanlardan oluşuyor. Bu zamana kadar diğer yapımları geride bırakarak en fazla hasılat yapmış olan film ise Avengers: Endgame. 2019 yapımı filmde Hulk, Kaptan Amerika ve Thor gibi süper kahramanlar yer alıyor.
2
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Big Hero 6
Mizah ile aksiyonu başarıyla harmanlayan Big Hero 6, hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle izleyeceği bir kahramanlık film. Animasyon türündeki filmin Imdb puanı 7.8
3
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Captain America: Civil War
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı adıyla gösterime giren film dinmek bilmeyen temposu ve aksiyon sahneleriyle en çok izlenen kahraman filmlerinin başında geliyor. Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın baş rolü paylaştığı yapımı Anthony ve Joe Russo yönetti.
4
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Chronicle
3 yakın arkadaş, kazara doğaüstü güçlere sahip olur. Başta eğlenceli görünen bu güçler, zamanla aralarını bozar ve üç arkadaş üç düşmana dönüşür. Orijinal senaryosu ve genç kadrosuyla dikkat çeken film, bilim-kurgu ve gerilim türünde iddialı bir yapımdır.
5
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Defendor
Kahraman filmlerinin bir parodisi olan Defendor, Woody Harrelson'un güçlü oyunculuğuyla birlikte özgün bir senaryoya ve hızlı bir kurguya sahip. Kendisini kahraman zanneden bir adamın yaşadığı trajikomik olayları anlatan yapımın yönetmen koltuğunda Peter Stebbings oturuyor.
6
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Die Hard
Bruce Willis'in kahraman polis John McClane karakterine hayat verdiği serinin ilk filmi 1988 yılında gösterime girdi. Toplam 5 fimden oluşan seride, cesur bir polisin New York'un güvenliğini tehdit eden suçlularla ve çetelerle olan savaşını izliyoruz.
7
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Elektra
Mistik güçlere sahip olan bir kadının kötülerle mücadelesini anlatan yapımın oyuncu kadrosunda Jennifer Garner ve Kirsten Zien yer alıyor.
8
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Indiana Jones Raiders of the Lost Ark
Ülkemizde sinemalarda ''Kutsak Hazine Avcıları'' ismiyle oynamış olan film, kült kahraman filmlerinin başında geliyor. 1982 yılında En İyi Görsel Efekt Oscar'ını kazanan filmde Harrison Ford, Karen Allen, John Rhys Davies ve Paul Freeman oynuyor. Daha sonra üç devam filmi daha çekilen yapımın yönetmenliğini ise Steven Spielberg üstlendi.
9
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The Mask of Zorro
Asıl adı Don Diego Dela Vega olan karakterin California halkını kurtarmak için bir kahraman dönüşmesini anlatan film baş rolünde Antonio Banderas oynuyor. 1998 yılında 2 dalda Oscar'a aday gösterilen filmin devamı 2005 yılında ''Zorro Efsanesi'' adıyla gösterime girdi.
10
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Wonder Woman
ABD, Çin, Hong Kong ortak yapımı filmde İsrailli yıldız Gal Gadot'un performansı ön plana çıkıyor. Amazonların yaşam tarzına dair ayrıntılı bilgiler sunan filmin görsel efektleri de türün meraklılarını tatmin edecek düzeyde. 2017 yılında çekilen filmin devamı niteliğindeki ''Wonder Woman 1984'' bu yıl gösterime girdi.
11
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Ultraviolet
Kurt Wimmer'ın yazıp yönettiği film, karanlık bir gelecekte mutasyona uğramış insanların öyküsünü anlatıyor. Filmin başrolünde ise Resident Evil serisiyle çıkış yakalayan Milla Jovovich var.