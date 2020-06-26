En İyi Kadir İnanır Filmleri - En Çok İzlenen Kadir İnanır Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden olan yılların eskitemediği Kadir İnanır en önemli oyunculardan biridir. Geçmişten günümüze kadar çok sayıda sinema filminde oynayın Kadir İnanır, rolleri ile gönüllere taht kurmuştur. 15 Nisan 1949’da dünyaya gelmiş olan Kadir İnanır ailesinde en sonuncu olan üyesidir. Doğuştan gelen bir sahne yeteneği olan Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde kendisinin bu yeteneğini ortaya koyabilmeyi başarmıştır.
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İstanbul Haydarpaşa Lisesinde yatılı olarak okuduktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon bölümünü okudu. Okul döneminde çok dikkat çeken ve başarılı olan Kadir İnanır mezuniyetinden sonra fotoromanlarda oynadı. Ardından ise ilk filminde 1968 senesinde rol almıştır. Kadir İnanır oynadığı tüm rollerin hakkını vermiş, büyük hayran kitlesi yakalamış ve çok defa en iyi erkek oyuncu olarak seçilmiştir. Birbirinden başarılı filmlere imza atmıştır.
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1- Kara Gözlüm
Asiye güzeler güzeli bir balıkçı kızıdır. Azizeye aşık olmuş genç bestekar onun için Kara Gözlüm isimli bir şarkı besteleyerek, ona olan aşkını göstermek istemiştir. Azize zaman içinde şöhreti yakalar ve bestekar aşık ise kırılgan ve naif aşkını içinde yaşar.
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2- Bitirim Kardeşler
Türk sinemasındaki en özel komedi filmlerinden biridir. Kadir İnanır gibi bir jönün bir komedi filminde de ne kadar başarılı bir rol oynayabileceğinin bir göstergesi olan filmdir. Kartal Tibet ile birlikte rol almış olduğu bu film oldukça başarılı filmlerden.
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3- 72. Koğuş
Orhan Kemal’in aynı isimli romanından uyarlanmış olan hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde çok ses getirmiş olan filmdir. Kıtlık döneminde Türkiye’nin bir hapishanesinde bulunan bir grup mahkumun yaşadıkları sefalet içindeki hayatlarını konu edinen filmdir.
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4- Komser Şekspir
Katı kalpli olan bir komiserin hasta olan kızının istediği son isteğini yerine getirebilmek için mahkumlar ile birlikte Pamuk Prenses oyununun sahnelenmesini sağlar. Kadir İnanır’ın oynamış olduğu filmler içinde en aykırı olan filmidir. Film yayınlandığı dönemde çok fazla ses getirmiştir.
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5- Dila Hanım
Necati Cumalı’nın aynı isim ile yazmış olduğu öykünün sinema uyarlaması olan filmdir. Film güçlü bir kadın olan Dila Hanım’ın eşini öldürdüğünü düşündüğü Ömer Bey’den intikam almak için yemin etmiştir. Aralarında geçen ilişki ve olaylar filmin konusudur.
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6- Tatar Ramazan
Kadir İnanır’ın en maço hallerinin gözler önüne serildiği ve en unutulmaz olan Kadir İnanır filmidir.
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7- Üç Arkadaş
Türk Sinemasının en güzel filmlerinden biridir. Mösyö Artin Dartanyan bir fotoğrafçıdır. Murat niyetçilik yapar. Mıstık ise ayakkabı boyacılığı yapmaktadır. Bu üç arkadaş çengelli iğne satarak hayatta kalmaya çalışan ve gözleri görmeyen genç bir kıza yardım edebileceklerini söylerler.
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8- Pisi Pisi
En naif olan yeşil çam filmlerinden biridir. Kadir İnanır filmde oldukça naif bir karakteri canlandırmaktadır. 1970’li yıllardaki İstanbul’un enfes görüntülerinin eşlik ettiği bu film Türk sinemasında farklı bir yerde bulunur.
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9- Yılanların Öcü
Aynı isimli Fakir Baykurt romanından filme uyarlanmış olan bir eserdir. Kadir İnanır Kara Bayram rolünde oynamıştır. Kadir İnanır’ın bu filmdeki rolü kendisine en iyi erkek oyuncu ödülünü getirtmiştir.
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10- Selvi Boylum Al Yazmalım
Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrollerini paylaştığı bu unutulmaz film iki oyuncunun da en fazla bilinen filmlerinden biridir. Cengiz Aytmatov’un bir hikayesinden uyarlanmıştır.