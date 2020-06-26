En İyi Kadir İnanır Filmleri - En Çok İzlenen Kadir İnanır Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

2- Bitirim Kardeşler Türk sinemasındaki en özel komedi filmlerinden biridir. Kadir İnanır gibi bir jönün bir komedi filminde de ne kadar başarılı bir rol oynayabileceğinin bir göstergesi olan filmdir. Kartal Tibet ile birlikte rol almış olduğu bu film oldukça başarılı filmlerden.