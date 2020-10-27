En İyi Julia Roberts Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Julia Roberts Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Julia Roberts yalnız Amerika’nın değil hemen hemen tüm dünyanın sevgilisi olmuş bir oyuncudur. Rol aldığı pek çok filmde en iyi ve en büyük çıkışları yapmış olan upuzun bacakları ve de iç ısıtan kusursuz gülüşü hak ettiği ödülleri ve övgüyü de performansı ile almıştır.