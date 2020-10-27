En İyi Julia Roberts Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Julia Roberts Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Julia Roberts tüm dünyada isim yapmış oldukça ünlü bir oyuncudur. Sizler için En iyi Julia Roberts filmleri ve önerisi hakkında detaylı bir araştırma yaptık ve filmleri derledik.
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1
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Julia Roberts yalnız Amerika’nın değil hemen hemen tüm dünyanın sevgilisi olmuş bir oyuncudur. Rol aldığı pek çok filmde en iyi ve en büyük çıkışları yapmış olan upuzun bacakları ve de iç ısıtan kusursuz gülüşü hak ettiği ödülleri ve övgüyü de performansı ile almıştır.
2
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Aşk Engel Tanımaz
1999 yılı yapımı olan aşk engel tanımaz filmi romantik filmlerin en başında gelen filmlerden biri olarak sayılmaktadır. Bu filmde Hugh Grant ile Julia Roberts beyazperdenin en çok yakışan çiftlerinden olmuştur. Bu Julia Roberts filmi mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
3
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Çizgi Ötesi
1990 yılı yapımı olan bu çizgi ötesi filmi ölümle oyun oynamakta olan tıp öğrencilerinin, çok gerilim dolu hikayesini anlatmaktadır. Bu film mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
4
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Daha Yaklaş
Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen ve Julia Roberts gibi harika isimlerden oluşan bir kadroya sahip olan bu film drama filmidir. İki çiftin birbirlerinin çiftleri ile yakınlaşmalarıyla karmaşık hale gelen ilişkilerini anlatmaktadır.
5
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En İyi Arkadaşım Evleniyor
Julia Roberts bu filmde romantik komedi türünde bir rol almış olup film 1997 yılı yapımıdır. İki kadın ve de paylaşılamayan bir erkeği anlatan ilk filmlerden olmaktadır. Julia Roberts’ın erkeği geri kazanma çabası ise filme görülmeye değer sahnelerden olmaktadır.
6
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Komplo Teorisi
1997 yılına ait olan bu film Julia Roberts’ın Mel Gibson gibi isimler ile başrolleri paylaştığı bir filmdir. Komplo teorileriyle kafayı bozmuş olan bir adamın, bu teorilerin gerçekleşmesi ile yaşamış olduğu ölüm kalım mücadelesini anlatmaktadır.
7
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Mystic Pizza
1988 yılı yapımı olan bu film Julia Roberts’ın ilk çıkış filmi olarak sayılmaktadır. Mystic Pizza, pizza restoranında çalışmakta olan üç genç kızın inişleri ile çıkışlarını anlatan romantik komedi türünde bir filmdir.
8
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Pelikan Dosyası
Filmde Julia Roberts her zamanki tüm iyi oyunculuğunu göstermiştir. Bir komplo teorisi ortaya çıkarmış olan hukuk öğrencisini canlandırmakta olan Julia Roberts filmde Denzel Washington ile olan başarısını da kanıtlamıştır.
9
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Özel Bir Kadın
Özel Bir Kadın filmi her daim izleyicilerin ilk olarak dikkatlerini üzerine çeken bir Julia Robert filmi olmaktadır. Bu film tam olarak bir romantik komedinin sihri olup imkansız aşkı konu alması ile de merak içinde izlettiren bir filmdir. Julia Roberts ile Richard Gere birlikte, bu filmle bir süre ün salmış ve hemen hemen herkesin büyük ilgisini çekmiştir.
10
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Yatağımdaki Düşman
1991 yılına ait bu muhteşem Julia Roberts filmi Van Morrison’ın Brown Eyed Girl parçası ile hayatımıza girmiş hem romantik hem gerilim dolu olmaktadır. Filmde Julia Roberts, kocasından kaçarken aynı zamanda normal hayat sürdürme çabası içinde yaşayan olan bir kadını canlandırmaktadır. Filmde, Julia Roberts’ın kostüm değiştirmesinin sahnesi, filmin hemen hemen en romantik olan anları arasında olmaktadır.
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Tatlı Bela
2000 yılına ait bir yapım olan bu tatlı bela filmi Julia Roberts’a verilmiş olan Oscar heyecanını tattıran bir film olarak yer almaktadır. Tatlı bela filmi petrol şirketinin düzenbazlığının ortaya çıkarılması amacı ile çalışan Erin Brockovich’in aslında gerçek yaşam hikayesini anlatmaktadır.