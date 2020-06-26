En İyi Johnny Depp Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Johnny Depp Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinema camiasında ''Bin Bir Surat'' adıyla bilinen Johnny Depp 1963 yılında doğdu. 56 yaşındaki aktör 30 yılı aşan sinema kariyeri boyunca Altın Küre ve SAG başta olmak üzere birçok ödül kazandı. Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Johnny Depp'in en iyi filmlerini sizler için derledik.
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Oyunculuk hayatına 21. Jump Street dizisiyle başlayan Depp çok kısa bir süre içerisinde büyük bir üne kavuştu. Gençler için idol olan usta aktör 80'li yılların sonundan itibaren önemli sinema filmlerinde de rol almaya başladı. En zor rolleri bile başarıyla oynayan Johnny Depp, özellikle Tim Burton'ın çektiği filmlerde hayat verdiği karakterlerle büyük beğeni topluyor.
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1- Ed Wood:
Gerçek bir hikayeye dayanan film ''Dünyanın En Kötü Yönetmeni'' olarak bilinen Ed Wood'un hayatından kesitler sunuyor. Tim Burton'ın en eski filmlerinden biri olan bu filmin arka planında Hollywood'un ilk dönemleri ve film çekmenin zorlukları gösteriliyor.
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2- Makas Eller:
Modern bir masalın anlatıldığı filmde Edward adlı karakterin üzerinden toplumun kendilerine benzemeyen kişilere karşı ön yargıları eleştiriliyor. Edward rolündeki Johnny Depp sergilediği performansla sinema çevrelerinden büyük övgü topladı. Gotik bir atmosfere sahip olan filmin ana temasını öteki ve yabancılaşma gibi sosyolojik kavramlar oluşturuyor.
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3- Elm Sokağında Kabus:
Johnny Depp'in ilk oynadığı film olan Elm Sokağında Kabus, kültleşmiş korku film serilerinden biri. Aktör bu filmin sadece birkaç sahnesinde görünse de ileride ne kadar iyi bir oyuncu olacağının işaretlerini veriyor.
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4- Arizona Rüyası:
Emir Kusturica'nın yönetmenliğini üstlendiği filmde Axel karakterini canlandıran Johnny Depp, yine unutulmaz bir performansa imza atıyor. Tek hayali bir uçak yapıp uçmak olan Axel ile sürekli intiharı düşünen Grace'in yaşadığı ilişkiyi anlatan film 140 dakikalık uzun süresine rağmen bir solukta izleniyor. Hem Kusturica'nın hem de Depp'in en özgün filmlerinden biri olan yapım Imdb puanı 7.3
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5- Dead Man:
Bin bir surat Depp bu filmde Hiç Kimse adındaki bir kızıl deriliyi canlandırıyor. Tamamı siyah beyaz çekilen filmde şair- yazar William Blake'ın hayatından kesitler de sunuluyor. Fantastik ve western gibi türleri başarıyla harmanlayan film, birçok festivalden ödülle döndü.
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6- Vegas'ta Korku ve Nefret:
Sürrealist çalışmalarıyla bilinen Terry Gilliam tarafından çekilen filmin en büyük artılarından biri. Las Vegas çöllerini ana dekor olarak kullanan filmde birçok absürt sahne ve diyalog mevcut. Politik göndermelerle dolu olan yapım Nixon politikalarını ağır bir dille eleştiriyor.
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7- Çikolata:
Özgün senaryosuyla dikkat çeken ve çikolatanın günah açısından derin bir analizini yapan film, Depp'in filmografisindeki en renkli filmlerden biri. Fransız aktris Juliet Binoche'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı 2000 yapımı film 5 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
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8-Secret Window:
Stephen King'in kısa bir öyküsünden uyarlanan ''Gizli Pencere'' bir korku yazarının yaşadığı gerilim dolu anlar anlatılıyor. Gizem türünün başarılı örneklerinden biri sayılan film sinemaseverlerden de tam not almayı başardı.
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9- Karayip Korsanları:
Johnny Depp, bu filmde canlandırdığı Jack Sparrow tiplemesi ile sinema tarihine ölümsüz bir karakter daha kazandırdı. Dekor ve kostümlerinin yanı sıra akıcı senaryosuyla da beğeni toplayan yapım toplamda 5 filmden oluşan bir seri. Serinin son filmi Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde 2011 yılında gösterime girdi.
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10- Public Enemies:
2009 yapımı filmde ünlü gangster John Dillinger'e hayat veren Jonny Depp'e Christian Bale ve Jason Clarke gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Biyografik özellikler taşıyan film FBI - Mafya savaşını konu alıyor.