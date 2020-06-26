En İyi Johnny Depp Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Johnny Depp Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

4- Arizona Rüyası: Emir Kusturica'nın yönetmenliğini üstlendiği filmde Axel karakterini canlandıran Johnny Depp, yine unutulmaz bir performansa imza atıyor. Tek hayali bir uçak yapıp uçmak olan Axel ile sürekli intiharı düşünen Grace'in yaşadığı ilişkiyi anlatan film 140 dakikalık uzun süresine rağmen bir solukta izleniyor. Hem Kusturica'nın hem de Depp'in en özgün filmlerinden biri olan yapım Imdb puanı 7.3