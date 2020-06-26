En İyi Jim Carrey Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jim Carrey Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jim Carrey gelmiş geçmiş olan en iyi aktörlerden birisidir. Dünyada sevildiği kadar Türkiye’de de çok sevilen aktörlerden biridir. Ünlü aktör olan Jim Carrey’in çok fazla IMDB listesinde yüksek puanlar almış olan filmleri bulunuyor. Birçok kişi en azından bir filmine denk gelmiştir. Hem dünyada hem de Türkiye’de çok fazla izlenen filmi bulunmaktadır. Jim Carrey yüzünü ve mimiklerini çok iyi kullanabilen bir aktör olmasıyla filmlerinde yüzünün almış olduğu şekilleri, söz ile ifade ediş şekli ile izleyenleri kahkahaya boğmaktadır. Jim Carrey filmleri genel olarak komedi üzerine olmuş olsa da her bir filminde altta bireysel veya toplumsal anlamda mesaj bulunmaktadır. Jim Carrey filmleri aslında Türkiye’deki Kemal Sunal filmleri gibidir. Güldüren, düşündüren ve sevilen bir aktördür.