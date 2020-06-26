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GeriKültür Sanat En İyi Jim Carrey Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jim Carrey Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Jim Carrey Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jim Carrey Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Jim Carrey Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jim Carrey Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jim Carrey yediden yetmişe neredeyse herkesin yüzünü güldürebilen nadir isimlerden biridir. Jim Carrey çok kişi tarafından sevilen bir aktördür. En iyi Jim Carrey filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen Jim Carrey filmleri listesi ve önerileri.

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Jim Carrey gelmiş geçmiş olan en iyi aktörlerden birisidir. Dünyada sevildiği kadar Türkiye’de de çok sevilen aktörlerden biridir. Ünlü aktör olan Jim Carrey’in çok fazla IMDB listesinde yüksek puanlar almış olan filmleri bulunuyor. Birçok kişi en azından bir filmine denk gelmiştir. Hem dünyada hem de Türkiye’de çok fazla izlenen filmi bulunmaktadır. Jim Carrey yüzünü ve mimiklerini çok iyi kullanabilen bir aktör olmasıyla filmlerinde yüzünün almış olduğu şekilleri, söz ile ifade ediş şekli ile izleyenleri kahkahaya boğmaktadır. Jim Carrey filmleri genel olarak komedi üzerine olmuş olsa da her bir filminde altta bireysel veya toplumsal anlamda mesaj bulunmaktadır. Jim Carrey filmleri aslında Türkiye’deki Kemal Sunal filmleri gibidir. Güldüren, düşündüren ve sevilen bir aktördür.

21- 23 Numara
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1- 23 Numara

Walter Sparrow kendisinin doğum günün de eşini almaya geç kalmıştır. Agatha ise bir kitapçıda dikkati çeken kan kırmızısı kapağa sahip olan bir kitap bulmuştur. Bu kitap nümerolji ile alakalı olan cinayetlerin gizemini içermektedir. Walter bu kitaptan fazlasıyla etkilenir.

32- Maske
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2- Maske

İyi yürekli olan bir banka memuru olan Stanley Ipkinss, günlerden bir gün antika olan bir maskeyi takıp farklı güçleri olan bir yaratığa dönüşür. Halk arasında bu kahraman artık Maske olarak tanınır ve bir mafya liderinin hedefi olur.

43- Yalancı Yalancı
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3- Yalancı Yalancı

Los Angeles’li olan bir savunma avukatı olan Fletcher Reede, 5 yaşında olan oğlu Max’in düzenlediği partiye gitmek istemediği için yalan söyler. Çünkü Miranda isimli patronu ile sevişmek istemektedir. Max pastasını üflerken babasının bir gün süreyle yalan söylememesini dilemiş ve buda gerçek olmuştur. Artık yalan söyleyememesi başına iş açar.

54- Talihsiz Serüvenler Dizisi
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4- Talihsiz Serüvenler Dizisi

Oldukça zengin olan bir ailenin Sunny Baudelaire, Klaus ve Violet isimlerindeki çocukları büyük servet ile yetim kalmışlardır. Kendilerine kalan bu mirası kullanabilmek için en büyük olan kardeşin uygun olan yaşa gelmesi gerekmektedir. Uzak olan akrabalarının yanına gönderilmeleriyle hayatları değişir.

65- Majestic
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5- Majestic

1951 senesinde Amerika kendi fikrinde olmayan kişileri aşağılayıp sindirmeye çalışır. Hayatının ilk yıllarında olan Hollywood film yazarlarından biride komünist olmak ile suçlanarak karalanır. Birgün bir trafik kazasının ardından hafızasını kaybeder.

76- Bay Evet
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6- Bay Evet

Her şeye hayır demeye alışkın olan Carl Allen’in hikayesinin anlatıldığı bir filmdir. Allen kendisi isteyerek bir programa katılır ve bunun sonuncunda da bir sene boyunca kendisine sorulan her soruya evet cevabını verecektir.

87- Hayvan Dedektifi
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7- Hayvan Dedektifi

Gerçek dedektifler kadar iyi bir dedektif olan Ace Adventura kaçırılmış olan hayvanların ardına düşen bir dedektiftir. Çalışmış olduğu polisin departmanında hiç sevilmeyen hiç işe yaramayan bir insan olarak görülen, hayvanları çok seven biridir.

98- Salak ile Avanak
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8- Salak ile Avanak

Lyod ve Harry dağınık ve kirli evde yaşamakta olan, girdikleri işlerden kovulan, birbirlerinden avanak olan iki yakın arkadaşlardır. Zengin ve güzel olan Mary isimli bir kadının gözüne girebilmek umuduyla çalınan çantasını kendisine geri götürmek için maceraya atılırlar.

109- Sil Baştan
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9- Sil Baştan

Ayrılmış olduğu sevgilisi ile yaşamış oldukları anıları sildirmiş olan bir adamın hikayesini konu alan güzel ve bilinen bir filmdir. İki yıllık sevgilisinden şaşırtan haberi alan Joel Barish bir teknolojik deneye katılmış olan sevgilisine kendini hatırlatmak ister.

1110- Truman Show
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10- Truman Show

Truman güzel bir işe ve eşe sahip olan mutlu biridir. Bu mutlu hayatının gerçek olup olmadığını ise zamanla anlayacaktır.

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