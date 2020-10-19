En İyi Ji Chang-Wook Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ji Chang Wook Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son yıllarda Kore dizileri oldukça yükseliştedir. Dünyanın birçok farklı ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de oldukça sevilen Kore dizileri arasında, özellikle Chang-wook dizileri oldukça fazla seviliyor. İşte en iyi Ji Chang-wook dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Chang wook dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Uluslararası çapta oldukça fazla sevilen Kore dizileri arasında, Chang-wook dizilerini ayırmak gerekiyor. Bireysel olarak dünya çapında önemli bir seven kitlesi oluşturmuş olan oyuncu, şimdiye kadar pek çok başarılı ve kaliteli yapıma imza atmış durumda. Özellikle Şimdi bunlar arasından en iyilerini incelemek suretiyle liste yapmak mümkün.
2
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Backstreet Rookie
Küçük yaşlarda iken tam bir baş belası olan Jung Saet Byul, büyüdüğünde onun için çalışan bir adamın marketinde görev yapmak için başvuruda bulunur. Yaptığı iş başvurusu ile beraber hayatı tamamen değişecek ve bambaşka bir dünyayı görecektir.
3
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Hilleo
Önemli bir yayın organında muhabir olarak görev yapan Kim Moo-Ho, birkaç yıl önce gerçekleşmiş bir cinayeti sorgulamaya başlar. Bu sorgulamaya gizemli bir kiralık katil ve amatör bir muhabir ile devam eden Kim Moon-Ho, araştırmaya devam ettikçe kendini garip olayların içerisinde bulur. 2014 yapımı olan bu dizi oldukça sevilen seçenekler içerisinde yer alıyor.
4
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Leonning Maen
Bir yarışma programı olarak öne çıkan Leonnin Maen, yarışmacıların farklı Kore yapıtlarına giderek burada koşuşturmalı mücadele göstermesi üzerine gerçekleşir. Zaten yarışma programının sloganı, ‘Yürüme, koş’ şekilde öne çıkıyor. 2010 yılında ya da geçmiş olan ve 9sezon giden bu eğlenceli yarışma, günümüzde hala oldukça fazla izleniyor.
5
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Ki Hwanhoo
Yuan hanedanlığında bir hizmetli olarak çalışan Kore doğumu savaşçı bir kızın mücadelesini anlatan dizidir. Kendini buradan kurtarmak suretiyle aşk ve savaş ile beraber siyasetin içinden geçerek kraliçe olmaya kadar yükselecektir.
6
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Nal Nokyeojuo
24 saatlik donma süreci içerisine giren bir kadın ve erkeğin, 20 yıl sonra uyanması ile başlayan Maceraları anlatılıyor. Bu iki kişinin hayatı kesişecek ve bambaşka bir dünyaya uyanacaklar. İkili kendine ne olduğunu anlamaya çalışırken, aynı zamanda geleceğe ayak uydurmaya çalışacaklardır.
7
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Soosanghan Pateuneo
Başarılı bir savcı olan Noh Ji Wook asistanlardan birinin bir davada şüpheli olarak öne çıkmasıyla ona yardımcı olmak için mücadeleye başlar. Bu doğrultuda Noh hem asistanını kurtarmalı hem de bu olay içerisindeki gerçek suçluları ortaya çıkarmalıdır.
8
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Whirlwind Gırl 2
Ailesini bir yangında kaybeden Qi Bai Cao, daha sonra bir tekvando ustası olarak eğitim alır. Aldığı eğitimin ardından yıllar sonra tekrar kasabasına dönen kahraman, burada yeniden tekvandoyu yükseltmek için büyük bir çaba gösterecektir. 2016 yapımları arasında yer alan bu dizi dünya çapında da oldukça sevilen diziler içerisinde yer alıyor.
9
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Warrior Baek Dong-soo
Büyüdükleri zaman başarılı birer savaşçı olan 2 can dostun hikayesini anlatmaktadır. Ancak arkadaşlardan biri büyüdüğünde ülkesi için savaşan büyük bir savaşçı olurken, diğeri ise tahtı ele geçirmek için ninjalar arasına katılacaktır. Bu mücadelede kardeşler yeniden birbirini hatırlayacak ve bunun üstesinden gelmeye çalışacaklardır.
10
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The K2
Bir dönem Irak'ta savaşan bir askerin, sevgilisini öldürdüğü şüphesiyle yargılanması üzerine, kaçak bir hayat sürmeye başlar. Daha sonra Güney Kore'de başkanlığa aday olan bir siyasetçinin korumalığını yapmaya başlayan ana karakterin, daha önceki hayatını gizli tutmaya çalışması oldukça zor hale gelecektir.