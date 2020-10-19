En İyi Ji Chang-Wook Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ji Chang Wook Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hilleo Önemli bir yayın organında muhabir olarak görev yapan Kim Moo-Ho, birkaç yıl önce gerçekleşmiş bir cinayeti sorgulamaya başlar. Bu sorgulamaya gizemli bir kiralık katil ve amatör bir muhabir ile devam eden Kim Moon-Ho, araştırmaya devam ettikçe kendini garip olayların içerisinde bulur. 2014 yapımı olan bu dizi oldukça sevilen seçenekler içerisinde yer alıyor.