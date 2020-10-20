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GeriKültür Sanat En İyi Jet Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jet Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Jet Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jet Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Jet Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jet Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jet Lee, son yıllara damga vurmuş ünlü film aktörüdür. Özellikle uzak doğu dövüş sanatları yeteneğiyle aksiyon filmlerinin aranan aktörü olmuştur. Dövüş sanatlarındaki yeteneğini oyunculuk yeteneğiyle birleştiren ünlü aktör sayısız filmlerde rol aldı. Jet Lee’nin akıllarda kalan filmlerini sizler için derledik.

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Jet Lee (Li Lian-jie), 1963 Çin/Pekin doğumludur. 9 yaşında Beijing Wushu Akademisinde dövüş sanatları eğitimi aldı. 20 yaşında Shaolin Tapınağı filmiyle sinemaya adım attı. Çin Kung-fu fırtınasının estiği 1990’lı yıllarda sinemanın aranan yüzlerinden biri oldu.

2Kahraman (2002)
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Kahraman (2002)

Ünlü yönetmen Yimou Zhang’ın yönettiği film Çin efsanelerine dayanır. Kahramanımız Jet Lee, Kral Qin’e düşmanlık besleyen üç savaşçıyı birer birer yener. Kral, onu saraya davet ederek, onları nasıl yendiğini anlatmasını ister.

3Korkusuz (2006)
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Korkusuz (2006)

Ronny Yu imzalı film aksiyon, drama, biyogrofi türündedir. Çin dövüş sanatları ustası Huo Yuanja’nın hayatından kesitler sunuluyor. Babasının bir dövüş sırasında yenilerek ölmesinden etkilenen Huo, dünyanın en büyük dövüşçüsü olmaya karar verir. Bu yolda birçok hatalar yapar. Ama sonunda doğruyu bulacaktır.

4Ocean Heaven (2010)
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Ocean Heaven (2010)

Film, Jet Lee’nin drama türünde de başarılı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Wang, otizmli oğlu Dafu ile küçük bir kasabada yaşayan biridir. Tek başına oğlunun hayata tutunabilmesi için mücadele vermektedir.

5Bir Zamanlar Çin’de (1991, 1992, 1993, 1997)
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Bir Zamanlar Çin’de (1991, 1992, 1993, 1997)

Altı seri halde çekilen film aksiyon, drama, romantik türündedir. Her bölümde farklı bir Çin kahramanı ekranlara yansıtılmıştır. Jet Lee, bu serinin ilk üç ve sonuncusunda rol almıştır.

6The Legend (1993)
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The Legend (1993)

Filmin adı gibi Jet Lee’nin efsane olmasının yolunu açan filmdir. En iyi aksiyon dalında ödülü bulunan filmde Çin halk kahramanı Fong Sai – Yuk’un hayatından kesitler sunuluyor.

7Unleashed (Zincirsiz-2005)
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Unleashed (Zincirsiz-2005)

Türk sinemalarında Kır Zincirlerini olarak gösterime giren film aksiyon, gerilim, drama türündedir. Danny, boynundaki kelepçeyle bir mafya babasının kölesi durumundadır. Onun adına yer altı dövüşlerinde dövüşmektedir. Danny, bu arada kim olduğunu sorgulamakta, yaşama amacını aramaktadır. İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanan Danny’nin hayatı kör müzisyen Sam ve ona bakan Victoria’yla tanışmasıyla değişir. İnsanları tanımaya ve onlara güvenmeye başlar. Artık hayata daha olumlu gözlerle bakmaktadır. Fakat patronu Bart, onu hiç de bırakmak niyetinde değildir.

8Warlords (Savaş Lordları-2007)
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Warlords (Savaş Lordları-2007)

Peter Chan imzalı film aksiyon, drama, tarih türünün en güzel örneklerindendir. Film, 1870 yılında Çin'de Taiping İsyanı sırasında Max Xinyi suikastini konu alıyor. Bu dönemde bağımlılık yemini etmiş üç kan kardeşi siyasi düşüncelerinden dolayı yolları ayrılır. Olaylar bu üç kan kardeşin etrafında gelişiyor.

9My Father The Hero (Benim Babam Kahraman-1995)
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My Father The Hero (Benim Babam Kahraman-1995)

Kung Wei (Jet Lee), iyi bir dedektiftir. Azılı bir suç örgütünün içine sızma görevi alır. Bu görev çok gizlidir ve ailesinin bile haberi olmaması gerekir. Kung Wei plan üzerine hainlikle suçlanarak, ailesinin gözü önünde tutuklanır. Wei’nin oğlu babasının hain değil bir kahraman olduğuna inanmaktadır. Bunu ispat etmek için babasının peşine düşer.

10Forbidden Kingdom (Yasak Krallık-2008)
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Forbidden Kingdom (Yasak Krallık-2008)

Rob Minkoff imzalı aksiyon, macera, fantastik türündeki filmde Jet Lee başrolü Jackie Chan ve Collin Chou ile paylaşıyor. Jet Lee,filmde Maymun Kral ve keşiş karakterlerini canlandırıyor. Amerikalı ergen Jason (Collin Chou), kung-fu filmlerini takıntı haline getirmiştir. Sürekli dövüş filmleri kasetleri aldığı bir dükkanda Maymun Kralın asasını bulur. Asayı almasıyla birlikte kendini fantastik bir dünyada bulur. Asayı Maymun Krala teslim etmek için kendisine iki keşiş eşlik ederler.

11War (Suikastçi-2007)
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War (Suikastçi-2007)

Amerikan yapımı aksiyon, dövüs türündeki filmde Jet Lee, başrolu Jason Statham’la paylaşıyor. FBI ajanları Jack Crawford (Jason Statham) ile Tom Lone (Jet Lee) ortaktırlar. Tom Lone ailesiyle birlikte öldürülür. Jack, suçluların peşine düşer. Fakat Tom Lone, suikastten canlı kurtulmuş ve yüz nakliyle, görüntüsünü değiştirmiştir. Artık o da katillerin peşindedir.

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