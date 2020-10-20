En İyi Jet Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jet Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Unleashed (Zincirsiz-2005) Türk sinemalarında Kır Zincirlerini olarak gösterime giren film aksiyon, gerilim, drama türündedir. Danny, boynundaki kelepçeyle bir mafya babasının kölesi durumundadır. Onun adına yer altı dövüşlerinde dövüşmektedir. Danny, bu arada kim olduğunu sorgulamakta, yaşama amacını aramaktadır. İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanan Danny’nin hayatı kör müzisyen Sam ve ona bakan Victoria’yla tanışmasıyla değişir. İnsanları tanımaya ve onlara güvenmeye başlar. Artık hayata daha olumlu gözlerle bakmaktadır. Fakat patronu Bart, onu hiç de bırakmak niyetinde değildir.