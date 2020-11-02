En İyi Jennifer Lopez Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lopez Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Latin yıldızın başrol oynadığı ilk film ise biyografi-dram türündeki Selena filmidir. Sinema eleştirmenlerinden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler alan Jennifer Lopez, 30'dan fazla filmde oynadı. Bununla birlikte sanatçı birçok dizi projesinde de rol aldı. En çok izlenen televizyon dizileri şunlardır: Shades of Blue, World of Dance, South Beach Tow ve Thanks a Million. Jennifer Lopez, başta ALMA En İyi Kadın Film Oyuncusu Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.