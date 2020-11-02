En İyi Jennifer Lopez Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lopez Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969 tarihinde Amerika'nın New York eyaletinde doğdu. Tam adı Jennifer Lynn Lopez'dir. 1999 yılında çıkardığı ''On the 6'' albümüyle Latin Pop müziğinin tüm dünyada sevilmesini sağladı. İlk sinema deneyimini 1986 yılında çekilen My Little Girl filminde yaşadı. Sinemaseverler için dünden bugüne en çok izlenen Jennifer Lopez filmlerini derledik.
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1
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Latin yıldızın başrol oynadığı ilk film ise biyografi-dram türündeki Selena filmidir. Sinema eleştirmenlerinden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler alan Jennifer Lopez, 30'dan fazla filmde oynadı. Bununla birlikte sanatçı birçok dizi projesinde de rol aldı. En çok izlenen televizyon dizileri şunlardır: Shades of Blue, World of Dance, South Beach Tow ve Thanks a Million. Jennifer Lopez, başta ALMA En İyi Kadın Film Oyuncusu Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.
2
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Anaconda
Bir belgesel ekibinin yaşadığı korku dolu anları beyaz perdeye aktaran Anaconda, aynı zamanda yılanlar üstüne çekilmiş ilk korku-gerilim filmlerinden biri. Filmin sahneleri Brezilya ve Peru'da çekildi 1997 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Luis Llosa oturuyor.
3
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Bordertown
Gregory Nava'nın yazıp yönettiği Bordertown, Meksika sınırında yaşanan gerçek olayları merkezine alıyor. Jennifer Lopez'in gazeteci Lauren Frederick'e hayat verdiği film, Albuquerque ve New Meksika'da çekildi.
4
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Enough
Bir kafede garsonluk yapan Slim, en sonunda hayatının erkeğiyle karşılaşır. Mitch (Billy Campbell) ile kısa süre sonra evlenen Slim, çok geçmeden aldatıldığını öğrenir. Mitch'in üzerindeki baskıyı arttırmasıyla birlikte evliliği giderek bir kabusa dönüşür. Yeni evli bir kadının yaşadığı gerilim dolu dakikaları anlatan filmin yönetmenliğini Michael Apted üstlendi.
5
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Gigli
Komedi suç türündeki filmde deneyimli oyuncu Ben Affleck'i başrolde görüyoruz. Katıldığı festivallerden toplam 12 ödül kazanan film, Türkiye'de ''Zor Aşk'' adıyla gösterime girdi.
6
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Out of Sight
Yaptığı soygunlarda silah kullanmayan Jack Foley (George Clooney) yakalanır ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılır. Hapisten kaçmak için Karan Sisco'dan (Jennifer Lopez) yardım alması gerekir. 1998 yılında gösterime giren film En İyi Film Senaryosu Dalında Edgar Ödülüne layık görüldü.
7
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Second Act
Maya (Jennifer Lopez) kırkıncı yaş gününde bir karar alır. Mutlu bir kadın olmak için kendisine yeni bir geçmiş inşa eder. Ancak söylediği yalanlar arttıkça hayal ettiği mutluluktan giderek uzaklaşmaya başlar. Yönetmenliğini Peter Segal'in üstlendiği film 2018 yılında izleyicilerle buluştu.
8
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Parker
Jason Statham ve Jennifer Lopez'in iki soyguncuyu canlandırdığı film, aksiyon meraklılarının büyük beğenisi topladı. 2013 yılında vizyona giren filmin Imdb puanı 6.2.
9
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The Cell
Düşüş ve Ölümsüz filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarsem Singh imzalı The Cell, En iyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında Oscar'a aday oldu. Fantastik bir senaryoya sahip olan film, bir seri katilin zihninde geçiyor. Korku, bilim-kurgu ve polisiye türünde Hücre filmi, prömiyerini 10 Kasım 2000 yılında yaptı.
10
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What to Expect When You're Expecting
Ülkemizde daha çok ''Dikkat Bebek Var'' adıyla bilinen film romantik-komedi türünün en başarılı örneklerinden biri. Filmin oyuncu kadrosunda Cameron Diaz, Brooklyn Decker ve Elizabeth Banks gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
11
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The Boy Nex Door
Gerilim, korku, romantik türündeki filmde Jennifer Lopez'e genç aktör Ryan Guzman ve Ian Nelson eşlik ediyor. Gerilim seviyesi yüksek olan filmin senaryosunu Barbara Curry yazdı.