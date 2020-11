Haberler > Mahmure > Eğlence > Kültür Sanat > En İyi Jennifer Lopez Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lopez Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En İyi Jennifer Lopez Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lopez Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jennifer Lopez 24 Temmuz 1969 tarihinde Amerika'nın New York eyaletinde doğdu. Tam adı Jennifer Lynn Lopez'dir. 1999 yılında çıkardığı ''On the 6'' albümüyle Latin Pop müziğinin tüm dünyada sevilmesini sağladı. İlk sinema deneyimini 1986 yılında çekilen My Little Girl filminde yaşadı. Sinemaseverler için dünden bugüne en çok izlenen Jennifer Lopez filmlerini derledik.