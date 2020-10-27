En İyi Jennifer Aniston Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Aniston Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Jennifer Aniston, genellikle komedi, aile ve dram filmlerinde rol almıştır. Ünlü oyuncunun sergilediği roller daha çok komedi tarzındadır. Jennifer Aniston’un günümüze kadar yer aldığı filmler listesini sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Jennifer Aniston, oyunculuk kariyerine 80'lerde başlayan, daha sonra ise Rachel Green rolü sayesinde dünya çapında bir şöhrete sahip olan kişidir. 51 yaşına basan ünlü oyuncu kariyeri boyunca farklı filmlerde başarılı bir şekilde rol almış ve ününü dünya çapında duyurmuştur.
2
Abone Ol
Bu Nasıl Aile?
David Burke, bir uyuşturucu satıcısıdır. Kendisinin hayatı hep bir düzen içerisinde ve yolunda gitmiştir. Bir gasp sonrasında David, elindeki tüm malı kaptırır ve diğer bir satıcı olan Brad'e borçlanır. Brad bu borca karşılık onun yüklü miktardaki malı Meksika’ya götürmesini ister. David bunun için kılık değiştirerek aile babası rolünü üstlenir, karısı ise striptiz dansçısı Rose olur.
3
Abone Ol
Aman Tanrım
Tom Shadyac’ın yönetmen olduğu filmin konusu, Bruce Nolan'ın bir gün yaşadığı hayatı göz önüne alarak tanrıya isyan etmesi sonucunda ortaya çıkan olaylara dayanmaktadır. Nolan, bu isyandan sonra bir gün ansızın tanrıyla karşılaşır. Tanrı, Nolan’a isyan ettiği için bir planla ders verecektir.
4
Abone Ol
Aşk Olur
Eloise, sevgilisinden yeni ayrılmış, oldukça hüzünlü bir kadındır. Burke de karısını trafik kazasında kaybetmiş bir yazardır. Burke, işinde başarılı olmasına rağmen bir alkol bağımlısıdır. Eloise ile bir iş gezisi esnasında karşılaşır ve ondan son derece etkilenir.
5
Abone Ol
Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar
Film, anlaşılması zor olan erkekler ile kadınların karmaşık halleri üzerine kurulu olan bir komedi türündedir. 20'li 30'lu yaşlarında kişiler arasında geçen Baltimore'lu bir grup insanın hikayesini filmde hem eğlenceli hem de komik bir şekilde işliyor. Yönetmenliğini Ken Kwapis'in yaptığı film, büyük bir hayran kitlesine de sahip olmuştur.
6
Abone Ol
Hayatım Yalan
Dennis Dugan’ın yönetmen olduğu film, Adam Sandler, Jennifer Aniston ve Nicole Kidman gibi isimleri bir araya getirmektedir. Bir Fransız tiyatro oyunundan beyazperdeye uyalanan filmin konusu genç bir öğretmene aşık olan doktorun hikayesini anlatmaktadır. Sandler'ın ufak bir yalanı örtmek için yaptığı plan giderek daha karmaşık bir hale gelir.
7
Abone Ol
Friends
Friend, aslında en eski ve en sevilen sitcom'lardan birisidir. Yönetmenliğini David Crane ve Marta Kauffman’ın yaptığı sitcom, iki çocukluk arkadaşının komik hikayelerine dayanır. Yaklaşık 10 sezon boyunca ekranlara gelen Friend, hikayesi ve komik sahneleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır.
8
Abone Ol
Marley ve Ben
Hayvan sever yönleri güçlü olan John ve Jenny, çocuk yapmak yerine bir köpek almaya karar verirler. Köpeklerine Bob Marley ismini veren aile, köpeğini bir türlü eğitemez. Sürekli evlerini mahveden küçük köpeğin komik anları beyazperdeye yansıtılmıştır.
9
Abone Ol
Patrondan Kurtulma Sanatı
Seth Gordon imzasını taşıyan filmde Jennifer Aniston, Colin Farrell ve Kevin Spacey gibi isimler yerini almış. Filmde rol alan üç arkadaş, hayatlarını ve kariyerlerini engellediğini düşündükleri patronlarından kurtulmak için bir plan yaparlar. Fakat bu plan yani cinayet tahminlerinden de daha zor olacaktır.
10
Abone Ol
Polly Gelince
2004 yılında vizyona giren filmi bir romantik komedi türündedir. Polly ve Reuben adındaki iki farklı karaktere sahip kişilerin yaşanan olaylar sonucunda ortak hareket etmesini anlatan bir hikaye vardır. Yönetmen koltuğunda John Hamburg'un yer aldığı film, Jennifer Aniston'ın en iyi filmleri arasında yer alır.
11
Abone Ol
Raydan Çıkanlar
Charles, kızının hastalığı sebebiyle hem aile hem de iş hayatında sıkıntılar yaşar. Charles bir gezi sırasında evli olan Lucinda ile tanışır. Bu tanışma sonrasında kendilerini bir otel odasında bulurlar ama odayı bir anda bir hırsız basar. Hırsız, Charles’i vurur ve Lucinda’ya tecavüz eder. Oldukça sürükleyici bir gerilim filmi olan bu filmde Charles’in kaçışını izleyeceksiniz.