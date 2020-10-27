En İyi Jennifer Aniston Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Aniston Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bu Nasıl Aile? David Burke, bir uyuşturucu satıcısıdır. Kendisinin hayatı hep bir düzen içerisinde ve yolunda gitmiştir. Bir gasp sonrasında David, elindeki tüm malı kaptırır ve diğer bir satıcı olan Brad'e borçlanır. Brad bu borca karşılık onun yüklü miktardaki malı Meksika’ya götürmesini ister. David bunun için kılık değiştirerek aile babası rolünü üstlenir, karısı ise striptiz dansçısı Rose olur.