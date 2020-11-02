En İyi Jean Reno Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Reno Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Jean Reno, 30 Kasım 1948 yılında Fas'ın Casablanca şehrinde doğru. Gerçek adı Juan Moreno Y Herrara Jimenez'dir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşabilen aktör İtalya ve İspanya yapımı birçok filmde de başrol oynadı. Yıldız oyuncu Jean Reno'nun yeni ve eski en çok izlenen filmlerini sizin için listeledik.
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1
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Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak isteyen Jean Reno, 1965 yılında Cours Simon Drama Okulunun sinema bölümünü kazandı. 1978 - 1983 yılları arasında küçük rollerde oynayan aktör, 1985 yılında çekilen Derinlik Sarhoşluğu ile adını duyurdu. Fransız yönetmen Luc Besson ile iyi bir ikili oluşturan yıldız isim sonraki yıllarda da yönetmenin birçok filminde rol aldı. Sinema dışında Jo, Die Hart ve Courrier Du Ciel dizilerinde de oynayan Jean Reno, Fransız sinemasının en popüler isimlerinden biridir. 72 yaşındaki deneyimli oyuncu 2003 yılında Fransa Ulusal Liyakat Nişanı ve 2012 yılında François Truffaut Ödülüne layık görüldü.
2
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1942 Yazı
Rose Boch'un yazıp yönettiği film, II. Dünya savaşı sırasında yaşananları küçük bir çocuğun gözünden anlatıyor. Tarihi dram türündeki filmin Imdb puanı 7.1.
3
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Da Vinci Şifresi
Dan Brown'un çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan filmde Oscar ödüllü Tom Hanks ve Amelie rolüyle hafızalara kazınan Audrey Tautou oynuyor. İzleyicilerden olumlu tepkiler alan filmin devamı niteliğindeki Melekler ve Şeytanlar 2009 yılında gösterime girdi.
4
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Kızıl Nehirler
Yönetmenliği Matthieu Kassovitz'in üstlendiği film, yarattığı gizemli atmosfer ile izleyiciyi içine çekmeyi başarıyor. 2000 yapımı film dünya genelinde 60 milyon doların üstünde gişe hasılatı elde etti.
5
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Le Grand Bleu
Senaryosunu Luc Besson'un yazdığı filmde, ortak tutkusu dalmak olan iki yakın arkadaşın, 12 yıl sonra dünya şampiyonluğunda karşı karşıya gelmelerini anlatıyor. Hem sıcak bir dostluk hikayesi hem de heyecanlı bir rekabeti beyaz perdeye taşıyan Derinlik Sarhoşluğu, Cesar Film Festivalinde, En İyi Ses ve En İyi Özgün Müzik ödüllerinin sahibi oldu.
6
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L'empire Des Loups
Jean Christophe Grange'in çok satan romanından uyarlanan filmde, Fransa'yı alarma geçiren bir seri katili yakalamaya çalışan iki polisin hikayesi anlatılıyor. Bazı sahneleri Türkiye'de çekilen film 2005 yılında izleyicilerle buluştu.
7
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Leon
Türkiye'de 28 Nisan 1995 tarihinde gösterime giren Leon, geçmişten günümüze en çok izlenen Fransız filmidir. Bir katil ile küçük bir kızın sıra dışı dostluğunu anlatan film, dünya genelinde 46 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Luc Besson imzası taşıyan filmde Mathilda karakterini Natalie Portman canlandırıyor.
8
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Pembe Panter
ABD - Çek Cumhuriyeti ortak yapımı olan Pembe Panter serisinin ilk filmi 2006 yılında gösterime girdi. Kült komedi filminin oyuncu kadrosunda Steve Martin ve Kevin Kline yer alıyor.
9
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Ronin
Gizli ajanlardan kurulu özel bir ekibe içinde ne olduklarını bilmediği bir çantayı taşıma ve koruma görevi verilir. Gizem ve gerilim seviyesinin her sahnede biraz daha yükseldiği filmde Robert De Niro, Stellan Skarsgard ve Sean Benn gibi yıldız isimler yer alıyor.
10
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Wasabi
Polisiye ve komedi film tutkunlarının tekrar tekrar izlediği Wasabi'nin sahneleri Fransa ve Japonya'da çekildi. Jean Reno'nun Hutbert adlı bir polis dedektifini canlandırdığı filmde, yıldız oyuncuya Riyoko Hirosue ve Michel Muller eşlik ediyor.
11
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Subway
Ünlü yönetmen Luc Besson'un 2. uzun metraj filmi olan Metro, gerçeküstü ögelerle bezenmiş, sıra dışı bir yapım. Film, 1986 yılında Cesar En iyi Yapım Tasarım Ödülüne layık görüldü.