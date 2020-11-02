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En İyi Jean Reno Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Reno Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jean Reno, 30 Kasım 1948 yılında Fas'ın Casablanca şehrinde doğru. Gerçek adı Juan Moreno Y Herrara Jimenez'dir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşabilen aktör İtalya ve İspanya yapımı birçok filmde de başrol oynadı. Yıldız oyuncu Jean Reno'nun yeni ve eski en çok izlenen filmlerini sizin için listeledik.