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GeriKültür Sanat En İyi Jean Claude Van Damme Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Damme Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Jean Claude Van Damme Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Damme Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Jean Claude Van Damme Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Damme Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Van Damme, kendisini dövüş filmlerinde gösteren usta oyunculardan birisidir. Özellikle beyazperdede sergilediği dövüş yetenekleri sayesinde filmlerin aranan isimlerinden olmuştur. Van Damme’nin bu zamana kadar rol aldığı filmleri sizler için derledik.

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Van Damme izleyenlerini kendine hayran bırakan oyunculuk ve dövüş sanatına sahiptir. Bu ustanın yer aldığı filmlerin çoğu da dövüş eğitimine dayalı filmlerdir.

2Kickboxer: Vengeance - 2016
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Kickboxer: Vengeance - 2016

California'lı kardeşler olan Eric ve Kurt dövüş müsabakalarından çok iyi para kazanırlar. Eric, Tayland'da yapılan gizli bir karşılaşma için davet alır, fakat Kurt, bunu onaylamaz. Eric dövüşte Tong Po tarafından öldürülür. Kardeşinin intikamını ne olursa olsun almak isteyen Kurt ise dövüş sporlarında çok iyi olan Durand'ın yanına gider.

3İkiz Kan - 1991
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İkiz Kan - 1991

İzleyiciler tarafından en iyi Van Damme filmlerinden biri seçilen İkiz Kan, ikiz kardeşler olan Alex ve Chad'ın ailesi için verdikleri mücadeleyi konu edinmiştir. Alex, serserilik ve kaçakçılıkla ün kazanmışken diğer kardeşi de Chad, lüks bir hayat içerisindedir. Yıllar sonra bu iki kardeş yan yana gelir ve ailelerinin intikamını alırlar.

4Özgürlük Savaşçısı - 1996
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Özgürlük Savaşçısı - 1996

Cristopher, polisten kaçan bir suçludur. Kaçarken New York sokaklarında kaçakçılık yapan birisine satılır. Kaptan olan Lord Dobbs ise oldukça güçlü olan bu esirini başka birine satacaktır. Artık Cristopher'ın esirlikten kurtulmak için yapması gereken ise dövüşmektir.

5Geri Çekilmek Yok Teslim Olmak Yok - 1986
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Geri Çekilmek Yok Teslim Olmak Yok - 1986

Usta oyuncu Van Damme'ın ilk filmlerinden birisi olan Asla Teslim Olmak Yok filmi oldukça ilgi çekici bir hikayeyi konu edinmiştir. Filmde Jason bir karate sporcusudur. Yeni taşındığı yerde ise bu sporu geliştirmek için çalışır. Fakat Jason bir gün eve dönerken bir saldırıya uğrarlar. Saldırıda babası yaralanır. Bu olay üzerine Jason intikam peşinde koşacaktır.

6Cellat - 1990
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Cellat - 1990

Hapishanede olan cinayetleri araştırmak Louis Burke, bir şekilde hapishaneye girer. Fakat bu plan sandığından daha zor olacaktır. Louis Burke'nin gittiği hapishane bu zamana kadar en büyük suçluların barındığı yerdir. Filmin başrolünde Jean-Claude Van Damme rol aldığı için film daha da keyifli hale gelmiştir.

7Kaçacak Yer Yok - 1993
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Kaçacak Yer Yok - 1993

Senaristliğini Joe Eszterhas'ın yaptığı film, Sam Gillen'ın hayatını anlatmaktadır. Tutuklu olan Sam, hapishaneye giderken bir anda saldırıya uğrar. Bu saldırıdan kaçmayı başaran Sam çocuklarını da yanına alır. Sam her şey unutulduktan sonra Franklin Hale ile bir savaşa girer. Başrolünde Jean-Claude Van Damme'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Robert Harmon bulunuyor.

8Wake of Death - 2004
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Wake of Death - 2004

Hayatını yaşadışı işlerle yürüten Archer, artık karısı ve oğlu Nicolas ile sakin bir hayatı tercih eder. Fakat karısı kaçak küçük bir kızı evine almasıyla yine hayatlarını tersine döner. Bu kız gerçekte Çinli bir suç çetesi üyesidir.

9Mezara Kadar - 2007
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Mezara Kadar - 2007

Anthony Lowe, meslek hayatında başarılı bir polistir. Lowe, hem yakalamaya çalıştığı Callaghan'ı elinden kaçırır hem de bu esnada iki polis memurunun ölümünden suçlu tutulur. Bu tersliklerden sonra ise Anthony, sadece intikam arzusuyla yanıp tutuşur.

10Ani Ölüm - 1995
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Ani Ölüm - 1995

Filmde, bir terrorist grubunun buz hokeyi maçına gelerek burada Amerikan Başkanı dahil olmak üzere herkesi rehin alması anlatılır. Rehineleri bırakmak için de teröristler 7 Milyar dolar fidye ister. Fakat rehin alınan kişiler arasında dövüş ustası olan Darren McCord’un kızını da bulunur.

11Zaman Polisi - 1994
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Zaman Polisi - 1994

Peter Hyams'ın yönetmen koltuğunda olduğu filmin oyuncu kadrosunda Jean-Claude Van Damme ve Mia Sara gibi isimler rol alıyor. Film zaman yolculuğu yapan kişilerin bu yolculuk sırasında bazı illegal işler yapmasını anlatmaktadır. Bilim kurgu yönü güçlü olan bir film olmasına rağmen izleyicilerden çokça beğeni almıştır.

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