En İyi Jean Claude Van Damme Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jean Damme Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kickboxer: Vengeance - 2016 California'lı kardeşler olan Eric ve Kurt dövüş müsabakalarından çok iyi para kazanırlar. Eric, Tayland'da yapılan gizli bir karşılaşma için davet alır, fakat Kurt, bunu onaylamaz. Eric dövüşte Tong Po tarafından öldürülür. Kardeşinin intikamını ne olursa olsun almak isteyen Kurt ise dövüş sporlarında çok iyi olan Durand'ın yanına gider.