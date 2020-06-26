En İyi Jason Statham Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jason Statham Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jason Statham 1967 yılı doğumlu İngiliz film artistidir. Aksiyon ve dövüş filmleri ustası olan Jason Statham bu alanda en iyi film artistlerinden biridir. Jason Statham film dünyasında tam bir usta oyuncudur. Film kariyerine 1993 yılında başlayan Jason Statham çekmiş olduğu başyapıt filmleri ile ünü kısa sürede Dünya'ya yayılmıştır. Jason Statham film kariyeri boyunca toplam 44 dizide rol almıştır. İlk filmine ise 1998 yılında başlamıştır. Jason Statham aynı zamanda oyunculuğun yanı sıra mankenlikte yapmaktadır. Filmlerinde kendi koreografisini yansıtan usta oyuncu Jason Statham dövüş sahnelerini doğaçlama olarak çeker.