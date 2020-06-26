En İyi Jason Statham Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jason Statham Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Jason Statham film dünyasının en iyi yıldızları arasında yer almaktadır. Jason Statham özellikle çekmiş olduğu filmler ile birlikte adından sıkça söz ettirmiştir. Kendine has karizması ve üslubu ile Jason Statham tam anlamıyla bir yıldızdır. Jason Statham filmlerini merak edenler ise arama motorlarından Jason Statham filmlerini araştırmaktadırlar. Peki, en iyi Jason Statham filmleri nedir? İşte, Jason Statham filmlerinin en iyilerinin listesini sizler için derledik.
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Jason Statham 1967 yılı doğumlu İngiliz film artistidir. Aksiyon ve dövüş filmleri ustası olan Jason Statham bu alanda en iyi film artistlerinden biridir. Jason Statham film dünyasında tam bir usta oyuncudur. Film kariyerine 1993 yılında başlayan Jason Statham çekmiş olduğu başyapıt filmleri ile ünü kısa sürede Dünya'ya yayılmıştır. Jason Statham film kariyeri boyunca toplam 44 dizide rol almıştır. İlk filmine ise 1998 yılında başlamıştır. Jason Statham aynı zamanda oyunculuğun yanı sıra mankenlikte yapmaktadır. Filmlerinde kendi koreografisini yansıtan usta oyuncu Jason Statham dövüş sahnelerini doğaçlama olarak çeker.
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1) Snatch
Snatch 2000 yılında gösterime girmiş bir filmdir. IMDb puanı 8.3 olan bu film Rus mafyası ve soyguncuları konu edinen bir filmdir. Filmde başrol oyuncularından biri olan Jason Statham akıcı hikayesi ile akıllara kazınan bir filme imza etmiştir.
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2) The Bank Job
2008 gösterimli film olan The bank job Jason Statham'ın en sevilen filmlerinden birisidir. Filmde ana karakter Terry yani Jason Statham banka soygunculuğu için hazırlanmaktadır. Film gerçek bir hikayeden esinlenmiş bir filmdir.
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3) Spy
2015 gösterimli olan bu film Jason Statham'ın başrol oynadığı bir diğer filmdir. Küresel bir felaketi başlatacak olan silah ticaretini engellemek için ortaya çıkan CIA yetkilileri ve oyuncuların maceraları izlenmeye değer bir filmdir.
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4) The Italian Job
İtalya şehrinde ihanete uğramış ve ekibin konusunu edinen The Italian Job filmi 2003 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşmuştur. Jason Statham bu filmde Handsome Rob adlı karaktere can vermiştir. The Italian Job filmi bir çeviri filmidir.
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5) Crank
Efsane Jason Statham filmlerinden biri olan Crank filmi kalp ritmini yüksek tutmaya çalışan bir ana karakterin macerasını anlatır. Eğer kalp ritmi azalırsa karakter ölecektir. 2007 yapımlı film olan Crank en sık izlenen filmler arasındadır.
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6) The Transporter
Klasik Jason Statham filmlerinden biri olan film 2002 yapımlı olan bir filmdir. Müşterilerinden aldığı paketlerde ummadık paketlerle karşılaşan ana karakterin efsanevi dövüş ve aksiyonlu filmi olan The transporter filmi dünyaca ünlü bir filmdir.
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7) The Mechanic
The mechanic uzman bir kiralık katilin maceralarını anlatan bir aksiyon filmidir. Ana karakterde Jason Statham'ın olduğu The Mechanic filmi 2011 yapımı bir filmdir.
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8) London
2005 yapımı olan London kız arkadaşı tarafından terk edilen Chris İngiliz bir iş adamının yardımı ile tekrardan kız arkadaşını geri kazanmaya çalışacaktır.
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9) Killer Elite
Bir İngiliz ajanı olan Danny onu kaçıranlar ile birlikte kıyasıya bir rekabete girer. Danny eski çalıştığı kuruma geri dönecektir. Fakat bu sefer bu kurumda tekrardan çalışmak için değil tüm ajanları tek tek öldürmek için geri dönecektir. 2011 yapımı olan killer elite filmi en popüler filmlerden biridir.
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10) Tetikçi
Tetikçi 2007 yapımlı olan bir Jason Statham filmidir. Amerikan yapımı bir macera filmi olan Tetikçi Jason Statham ile özdeşleşmiş olan en iyi macera filmlerinden biri olarak bilinir.