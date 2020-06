En İyi Japon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Japonların kendilerine has olan kültürleri bulunmaktadır. Bu kendine has olan kültür ve korku filmlerinin getirmiş oldukları yeni soluk ve farklılıkla her zaman Japon filmleri ilgi çekmiştir. Uzak Doğu’nun en uzağında bulunan Japonya’nın yapmış olduğu filmler dünya çapında çok büyük beğeni toplamaktadır. Gündelik olan hayatın sorunlarından eşi olmayan Japon kültürüne ve insanın tüylerini diken diken edecek kadar etkileyen korku filmlerinden, sıcacık olan aşk filmlerine kadar tek solukta izlenecek çok sayıda Japon filmleri bulunuyor. Japon filmleri izlerken Japon kültürüne yakından tanıklık edilebilir ve Japon kültürü ile ilgili çok şey öğrenilebilir. 1950 senelerinde en parlak olan dönemini yaşamaya başlayan Japon sineması 1980 senelerinde ne kadar küçük darbeler alsa da hiç bundan etkilenmedi ve pes etmeden devam etti.