En İyi Japon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya sinemasında Asya ülkelerine ait filmlerde en çok izlenen filmler Kore filmleri olsa da son yıllarda Japon filmlerine çok rağbet olmaktadır. En iyi Japon filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen Japon filmleri listesi ve önerileri.
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1
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Japonların kendilerine has olan kültürleri bulunmaktadır. Bu kendine has olan kültür ve korku filmlerinin getirmiş oldukları yeni soluk ve farklılıkla her zaman Japon filmleri ilgi çekmiştir. Uzak Doğu’nun en uzağında bulunan Japonya’nın yapmış olduğu filmler dünya çapında çok büyük beğeni toplamaktadır. Gündelik olan hayatın sorunlarından eşi olmayan Japon kültürüne ve insanın tüylerini diken diken edecek kadar etkileyen korku filmlerinden, sıcacık olan aşk filmlerine kadar tek solukta izlenecek çok sayıda Japon filmleri bulunuyor. Japon filmleri izlerken Japon kültürüne yakından tanıklık edilebilir ve Japon kültürü ile ilgili çok şey öğrenilebilir. 1950 senelerinde en parlak olan dönemini yaşamaya başlayan Japon sineması 1980 senelerinde ne kadar küçük darbeler alsa da hiç bundan etkilenmedi ve pes etmeden devam etti.
2
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Halka
Gizemli olan bir videoyu izleyen herkes ölmektedir. İzleyen herkes yedi gün içerisinde ölmektedir. Bu durumu inceleyen bir gazeteci bu olaya pek inanmamaktadır fakat kısa zamanda kendisini korkunç olan bir oyun içerisinde bulacaktır.
3
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Küçük Kız Kardeşim
Büyükannelerinin evinde oturan üç kız kardeşin, yıllar boyu görmedikleri babalarının cenazesinde yaşları onlu olan Suzi isimli olan üvey kız kardeşleriyle tanışırlar. Ailelerine yeni girmiş olan üvey kardeşleriyle zamanla yakınlaşırlar. Dokunaklı ve sakin olan bu film en güzel filmlerden biridir.
4
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Kumların Kadını
Maceracı olan entomolojist aynı zamanda Junpei Niki yapmak istediği bir araştırma için kumda hayat süren böcekleri toplayabilmek için uzak olan bir sahil yerinde gezintiye çıkar. İşlerini bitirmesinin ardından dönmek için son otobüsü kaçırarak yöre halkı geceyi geçirmesi için genç bir kadının evine yönlendirecektir.
5
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Tokyo Sanatı
Mutlu görünen Japon ailesi olan Sasakiler, babanın işten çıkarılmasıyla ayrılırlar. Baba ailesine karşı utanç içindedir. Her sabah işe gidiyormuş gibi giyinerek evden çıkar. Babanın çocukları üzerinde aşırı tepki vermesine yol açmaktadır.
6
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Arakçılar
Osamu ve ailesi birlikte hırsızlık yaparak geçinirler. Bir gün Osamu ile oğlu marketten çaldıkları yiyecekler ile birlikte ev dönmekteyken küçük bir kız çocuğuna rastlarlar. Soğukta dışarıda kalan kızı eve almak istemeseler de daha sonra ikna olurlar.
7
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Mahfuz Kılıç
Edo döneminin son zamanlarında Japonya’da alt düzeyde yaşayan Samuray Munezo Katagiri daha önce kendisinin evinde hizmetçilik yapmış olan Kie’nin evlenir. Evlenmesinin ardından eşinin kötü davranmasıyla hasta olduğunu öğrenen Kieyi zorla evine getirmiştir.
8
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Bitmeyen Yürüyüş
Neşenin ve hüznün usta şekilde dengelenmiş olduğu bir aile dramı olan filmdir. Yaşı ilerlemiş olan bir çiftin oğlu ve kızı hem çocuklarını hem de eşlerini yanlarına alarak ailelerinin yanına gelirler. Ailenin en büyük olan oğlunun ölüm yıl dönümünde sırlar ve sevgi bağları ortaya çıkacak.
9
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Ölüm Oyunu
Günümüzden uzak olan bir gelecekte var olan Japon hükumeti çığırından çıkaran Japon gençlerine gözdağı verebilmek için şiddetin azaltılabilmesi için bir plan yapar. Gençliğin şiddet dolu, karamsarlık ve işsizlik dolu bu halini düzeltecek bir plandır.
10
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Harakiri
Japonya’da 1630 yılında yaşlı bir samurayın harakiri yapabilmesi için uygun yer ararken Iyi isimli şehre gelir. Bu şehirde yaşamını sonlandırmayı kendisinden önce istemiş olan bir genç ile karşılaşması tüm işleri değiştirir.
11
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Ateş Böceklerinin Mezarı
İkinci dünya savaşını iki küçük çocuk olan abi kardeş üzerinden anlatan etkileyici bir filmdir. Annelerini savaşta kaybeden Setsuko ve Seita isimli kardeşlerin babaları da savaşta olduğu için tek başlarına mücadele ederler.