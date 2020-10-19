En İyi Japon Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Japon Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Japon dizileri Dünya'da kısa sürede çıkış yakalamış olan dizilerdendir. Ülkemizden de takip edilen bu diziler oldukça beğenilmekte ve sevilmektedir. Japon dizileri gerek oyuncu kadrosu gerek senaryosu ile gelişmiş bir dizi sektörü olduğunu göstermektedir. Özellikle yapmış oldukları aşk dizileri ile birlikte Dünya'da takip edilen bir dizi sektörüne imza atmışlardır. Japon dizileri sevildiğinden ötürü pek çok kişi Japon dizileri ile ilgili araştırma yapmaktadırlar. Peki, en iyi Japon dizileri hangileridir? Günümüzde yayınlanmakta olan ve geçmişte yayınlanmış Japon dizileri nelerdir? İşte mutlaka seyretmeniz gereken Japon dizileri.
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1
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Japon dizileri Asya'nın en popüler olmuş dizileri arasında yer almaktadır. Asya dizileri seyretmekten zevk alan kişiler için Japon dizileri de bir hayli zevklidir. Mutlaka izlenmesi gereken ve başyapıt dizilere imza atan Japonlar yapmış oldukları yeni diziler ile bu sektörde iddialı olduklarını göstermektedirler. Düşük bütçe ve yüksek bütçe ile yapılan bu diziler bütçe fark etmeksizin izleyici tarafından beğenilen dizilerdendir. Hazırlamış olduğumuz bu listede geçmişte ve şuan yayınlanmış en iyi Japon dizilerine ulaşabilirsiniz.
2
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Gokusen
Toplam 33 bölümden oluşan bir Japon gençlik dizisidir. Gokusen dizisi 2002 yılından 2008 yılına kadar yayınlanmıştır. Japonya'da unutulmaz diziler arasına girmeyi başarmıştır. Gokusen dizisi toplam 3 sezon çekilmiş bir dizidir.
3
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Bloody Monday
Türkçeye kanlı pazartesi olarak geçen bu dizi en çok takip edilen dizilerden bir tanesidir. 2008 ve 2010 yılları arasında süren bu dizi toplam 2 sezon yayınlanmış bir dizidir.
4
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Koizora
Japon okul dizilerinden bir tanesi olan Koizora ülkemizden de takip edilen ve oldukça sevilen dizilerden bir tanesidir. Koizora dizisi liseli aşıkların aşk hayatını anlatan bir dizidir. 2008 yılında gösterime girmiştir. Toplam 6 bölüm yayınlanmıştır.
5
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Maou
En sevilen Japon dizilerinden bir tanesi olan Maou ilk kez 2008 yılında gösterime girdi. Romantik, gerilim türünde çekilmiş güzel bir Japon dizisi olan Maou 11 bölüm yayınlanmış bir dizidir.
6
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Mother
Aile temalı dizilerden biri olan Mother dizisi Japonya'da en popüler dizilerden bir tanesidir. 2010 yılında gösterime giren bu dizi başarılı bir çıkış yakalamıştır. Annesinin başkaları tarafından istismar edildiğini gören ve mücadele eden kişinin öyküsünü anlatır.
7
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Nobuta Wo Produce
Hızlı bir çıkış yakalamış olan Japon dizilerinden bir tanesi de Nobuta Wo Produce dizisidir. Bir okul dizisi olan bu Japon dizisi komedi türünde çekilmiş ve oldukça eğlenceli bir senaryoya sahip dizilerdendir.
8
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Ouroboros
Bol aksiyonlu bol gerilimli bir Japon dizisi olan Ouroboros dizisi 2015 yılında yayınlanmış ve toplamda 10 bölüm çekilmiş bir dizidir. İki yetim çocuğun hayat ile mücadelesini anlatan bu dizi Japonya'nın en popüler dizileri arasında yer almaktadır.
9
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Rich Man
Romantik komedi dalında çekilen bir diğer Japon dizisi de Rich Man dizisidir. Rich man dizisi toplam 11 bölüm çekilmiş bir dizi olup 2012 yapımlı dizilerden bir tanesidir.
10
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Todome No Kiss
Yeni Japon dizilerinden biri olan Todome No Kiss aşk dizilerinden bir tanesidir. Todome No Kiss dizisi 2018 yılında ilk kez gösterime girmiştir. Romantik komedi türünde ki güzel örneklerden bir tanesidir.
11
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Tonbi
Eşi öldükten sonra artık hayatı daha da zorlaşan bir erkeğin mücadelesini anlatan dram yüklü bir Japon dizisidir. Bu erkeğin ise ölmüş eşinden bir oğlu bulunmaktadır. Oğlu ile birlikte hayata dört elle sarılarak mücadele ederler.