En İyi James Mcavoy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Mcavoy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde James Mcavoy filmler geniş bir kitle tarafından izlenilmektedir. En iyi James Mcavoy filmleri. Yeni ve eski en çok izlenen James Mcavoy filmleri listesi ve önerisi nedir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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James Mcavoy oldukça ünlü olan bir iskoçyalı aktördür. Rol aldığı filmlerde çok başarılı olmaktadır. James Mcavoy pek çok çeşitli film türlerinde yer almaktadır.
2
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Aşkın Kitabı
2007 yapımı olan bu film James Mcavoy’un en iyi filmlerinden biri olup imdb puanı 7.1 olmaktadır. Yönetmenliğini Julian Jarrold’un yaptığı filmin başrolleri James McAvoy, Julie Walters ve James Cromwell olmaktadır. Kendini zengin adamla evlenmeye adamış bir genç yazar Austen, filmde keşfedilmek için her şeyi yapacaktır.
3
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Aşkın Son Mevsimi
2009 yılı yapımı olan bu film imdb puanı 7.0 olup yönetmenliğini Michael Hoffman üstlenmektedir. Filmin başrollerini paylaşan oyuncular James McAvoy, Helen Mirren ve Kerry Condon olmaktadır. Filmin konusu ise Tolstoy ile eşi Sofya arasında olan aşkın hikayesidir.
4
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İçimdeki Dans
Başrollerinde James McAvoy ile birlikte Steven Robertson, Romola Garai ve Tom Hickey rol almaktadır. Film komedi ve dram türünde olup iki arkadaşın kendi hayatları ile yüzleşmelerini anlatmaktadır. Mutlaka izlenilmesi gerekenler filmler arasında yer almakta olan bir filmdir.
5
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İskoçya’nın Son Kralı
Uganda’da İdi Amin’in hayatından esinlenip beyazperdeye aktarılan film yönetmenlğini Kevin Macdonald’ yapmaktadır. Film, mesleğinde başarılı genç Doktor Nicholas’ın Uganda’ya gitmesiyle başlamaktadır. Bu film pek çok insan tarafından izlenilmektedir.
6
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Kefaret
Başarılı İngiliz yönetmen olan Joe Wright tarafından sinemaya aktarılmıştır. 1935 yılının yazında 13 yaşındaki Briony Tallis’ın hiç görmemesi gereken olaya şahitlik etmesi ile film başlamaktadır. Kefaret filmini başrolümde James McAvoy rol almaktadır.
7
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Parçalanmış
2016 yapımı olan film psikolojik kurgu ve gerilim türünde olup imdb puanı 7.3 olmaktadır. Kırılmaz üçlemesi ikinci filmidir. Filmde çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin’ın 23 değişik alter egosu bulunmaktadır. Parçalanmış filminin başrolleri James McAvoy, Haley Lu, Bruce Willis ile M. Night Shyamalan şeklindedir.
8
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Pislik
2013 yapımı olan bu film imdb puanı 7.1 olmaktadır. Irvine Welsh’in “Filth” adlı romanından uyarlanan film, terfi isteyen genç polis memurunu anlatmaktadır. Filmin türü dram ve suç ağırlıklıdır.
9
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X Men: Birinci Sınıf
Marvel Comics süper kahramanlar şeklindeki çizgi romanından sinemaya uyarlanmış olan film 2011 yılının en beğenilen bilim kurgu filmlerinin arasındadır. Başrollerinde James McAvoy, Jennifer Lawrence ve January Jones yer almaktadır. Doğaüstü güçlerini bir keşfetmekte olan genç adamlar, Mutantlar ile işbirliği yapıp dünyayı tehlikeden korumayı hedeflemektedir.
10
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X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
X-Men serisinin muhteşem yönetmeni olan Bryan Singer’ın sinemaya aktardığı bu film 2014 yılında vizyona girmiş olan fantastik, bilim kurgu filmidir. Filmde sırasıyla Wolverine ile Profesör X, Magneto ve de Mystique rollerine hayat verenler surası ile James McAvoy ile Hugh Jackman, Michael Fassbender ve de Patrick Stewart başrolde yer almaktadır. Aslen İki ezeli düşmanlar, Sentinel’ler tarafından öldürüldükleri nedeni ile soyu tükenmekte olan mutantlara karşı yeniden bir hayat verme çabasına girecektirler. Mücadeleci olan bir zaman yolculuğuna çıkan başkarakterler yaşanan vahşete bir son verebilecek mi konusu çok önemli olmaktadır.