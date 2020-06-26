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GeriKültür Sanat En İyi James Bond Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Bond Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi James Bond Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Bond Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020
Kültür Sanat

En İyi James Bond Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen James Bond Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020

James Bond dünyaca ünlü aktörlerden biridir. Çekmiş olduğu filmler başyapıt olarak günümüzde kabul edilmektedir. James Bond Dünya'nın en çok tanınmış aktörlerden biridir. Aksiyon ve macera filmlerinde James Bond akla ilk gelen isimlerden biridir. James Bond filmleri ise film severler tarafından en çok araştırılanlar arasına girmiştir. Peki, en iyi James Bond filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen James Bond filmleri nelerdir? İşte izleyebileceğiniz en iyi James Bond film önerileri.

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James Bond filmleri IMDb puanı yüksek olan filmler arasında yer almaktadır. James Bond 007 James Bond olarak da bilinmektedir. Özellikle ajan filmlerinde boy gösteren usta oyuncu James Bond dünyaca ünlü bir aktördür. James Bond özellikle seri ve devam filmleri ile akıllara kazınmış bir oyuncudur. Hazırlamış olduğumuz bu film listesi James Bond'un en iyi filmlerinden oluşmaktadır. İçlerinde mutlaka izlemediğiniz varsa bu usta oyuncunun çekmiş olduğu filmleri izlemenizi şiddetle öneriyoruz. Gizli servisin ajanı olarak adlandırılan usta oyuncu James Bond günümüzde dahi tekrar tekrar izleyeceğimiz filmlere imza atmıştır. Eğer aksiyon ve ajan temalı olan filmleri izlemeyi seviyorsanız hazırlamış olduğumuz bu liste tam da size göre.

21) Yarın Asla Ölmez
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1) Yarın Asla Ölmez

Yarın asla ölmez 1997 yapımlı bir James Bond filmidir. IMDb puanıı 6.5 olan bu film akıllara kazınmış olan ajan filmlerinden biridir. Başrolünde ise James Bond yer alır.

32) Ahtapot
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2) Ahtapot

Yönetmenliğini John Glen'in üstlendiği bu film başrolünde 007 James Bond'un olduğu bir filmdir. Ahtaopt mücevher peşinde olan bir adamın maceralarını anlatmaktadır. Başına gelecekler ise izleyiciyi ekrandan bir an olsun ayırmayacaktır.

43) Öldürme İzni
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3) Öldürme İzni

En iyi James Bond filmlerinden biri olan Öldürme İzni 1989 yapımlı bir filmdir. Öldürme İzni James Bond'un gizli bir ajan olduğunu anlatan filmlerdendir. Düğün günü eşini öldürenlerin peşinde düşmüş ve intikam için yanıp tutuşur.

54) Gün Işığında Suikast
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4) Gün Işığında Suikast

Aksiyon ve macera alanında çekilmiş baş yapıt filmlerden biri olan Gün Işığında Ajan filmi IMDb puanı 6.7 olan bir filmdir. Filmin yönetmenliğinde ise yine ünlü yönetmen John Glen bulunur.

65) 007 James Bond Kraliçenin Hizmetinde
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5) 007 James Bond Kraliçenin Hizmetinde

Klasik James Bond filmlerinden olan bu film ölümcül bir virüs ile mücadele eden iki düşmanın yaşadıklarını anlatmaktadır. Usta bir senaryo ile yapılmış olan bu film izleyici tarafından tam not almayı başarmıştır.

76) Altın Tabancalı Adam
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6) Altın Tabancalı Adam

1974 yapımlı olan bu filmde James Bond bir azılı katilin peşindedir. Altın tabancalı adam filmi IMDb puanı 6.8 olan bir filmdir.

87) Senin Gözlerin İçin
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7) Senin Gözlerin İçin

Senin gözlerin için 1981 yapımlı klasik James Bond filmleri arasında yer almaktadır. James Bond'un en sevilen ve en beğenilen filmleri arasında yer alan bu filmi eğer izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz.

98) Yaşamak İçin Öldür
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8) Yaşamak İçin Öldür

New York'ta arka arkaya cinayetler yaşanmaktadır. Bu cinayetlerin şüphelileri olarak ise suç örgütü lideri Mr. Big yer almaktadır. Mr. Big aynı zamanda bir diplomattır. James Bond bu suç örgütünün peşindedir.

109) Beni Seven Casus
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9) Beni Seven Casus

1977 yapımlı olan bu film Dünya'nın en beğenilen aksiyon ve macera filmlerinden biridir. Beni seven casus yönetmenliğini Lewis Gilbert'in yapmış olduğu bir filmdir. James Bond ise bu filmde bir İngiliz ajanı olarak görev yapmaktadır.

1110) Casino Royale
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10) Casino Royale

Casino Royale 2006 yapımlı aynı zamanda IMDb puanı 8.0 olan bir James Bond filmidir. James Bond filmleri arasında ki en yüksek IMDb puanına sahip olan bu film en çok beğenilen filmler arasındadır.

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