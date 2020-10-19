En İyi Jake Gyllenhaal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jake Gyllenhaal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Denis Vikkebeuve ve David Fincher gibi yönetmenler ile çalışan oyuncu Nightcrawler, Prisoners, Enemy, Zodiac gibi filmlerde unutulmaz karakterlere imza atmıştır. Genel olarak aykırı ve saplantılı karakterlerle beyaz perde de yer alan oyuncu sunduğu her performans ile alkışları üzerinde toplamıştır. Jake Gyllenhaal kendisi gibi oyuncu olan ablasından 3 yıl sonra doğmuştur. Kariyerinde 15 yıl gibi kısa bir sürede pek çok ünlü yönetmen ile çalışma imkanı bulmuş ve yıldızı gün geçtikçe daha çok parlamıştır.