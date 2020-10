En İyi Jake Gyllenhaal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jake Gyllenhaal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Day After Tomorrow (2004) Roland Emmerich felaket filmleri ustası olarak anılır. Bu filmde küresel ısınma ve felaket senaryolarını birleştirmiştir. Apokaliptik ortamda bir babanın oğluna ve oğlunun ise sevgilisine ulaşma çabası yer alıyor. Filmde havada donan helikopterler, Isınmak için yakılan New York kütüphanesi hatta buz altında kalan Özgürlük Anıtı sahneleri yer alıyor.