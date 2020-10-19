En İyi Jake Gyllenhaal Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jake Gyllenhaal Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Donnie Darko ile 2001 yılındaki sinema yapımı ile iyi bir çıkış yakalayan Jake Gyllenhaal, son dönemlerdeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Çıkış yaptığı yıldan bu yana pek çok yapımdaki farklı karakterler ile göz doldurmuş ve her yeni filminde çıtayı biraz daha yükseklere taşımıştır. Peki, en iyi Jake Gyllenhaal filmleri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen Jake Gyllenhaal filmleri listesinde hangi yapımlar yer alır? İşte detaylar.
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1
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Denis Vikkebeuve ve David Fincher gibi yönetmenler ile çalışan oyuncu Nightcrawler, Prisoners, Enemy, Zodiac gibi filmlerde unutulmaz karakterlere imza atmıştır. Genel olarak aykırı ve saplantılı karakterlerle beyaz perde de yer alan oyuncu sunduğu her performans ile alkışları üzerinde toplamıştır. Jake Gyllenhaal kendisi gibi oyuncu olan ablasından 3 yıl sonra doğmuştur. Kariyerinde 15 yıl gibi kısa bir sürede pek çok ünlü yönetmen ile çalışma imkanı bulmuş ve yıldızı gün geçtikçe daha çok parlamıştır.
2
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Donni Darko (2001)
Kült ayarında bir yönetmen olan Richard Kelly imzalı bu filmde oyuncu 21 yaşında idi. Minimalist bir bilim kurgu olan bu yapımda liseli bir gencin yaşamını değiştiren psikolojik ve doğaüstü olaylar anlatılıyor. Paralel evren hakkında fikir edinmemizi sağlayan bu yapımda Jake Gyllenhaal ablası ile birlikte oynamıştır.
3
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Moonlight Mile (2001)
Filmde nişanlısı ölen genç bir adamın yasını nişanlısının ailesi ile tutması ile birlikte yaşadığı sorunlardan bahsediliyor. Tüm bunlar arasında hiç beklenmedik bir anda çıkıp gelen yeni bir aşk olayların seyrini değiştirir.
4
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The Day After Tomorrow (2004)
Roland Emmerich felaket filmleri ustası olarak anılır. Bu filmde küresel ısınma ve felaket senaryolarını birleştirmiştir. Apokaliptik ortamda bir babanın oğluna ve oğlunun ise sevgilisine ulaşma çabası yer alıyor. Filmde havada donan helikopterler, Isınmak için yakılan New York kütüphanesi hatta buz altında kalan Özgürlük Anıtı sahneleri yer alıyor.
5
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Enemy (2013)
Oldukça derinlikli ve çözülmesi zor bir yapıya sahip olan filmde izlediği filmdeki adama tıpatıp benzediğiniz fark eden Jake Gyllenhaal, onun peşine düşer. Artık yaşadığı hayatı sorgulamaya başlayan bu adamın hikayesi oldukça dikkat çekicidir.
6
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Prisoners (2013)
Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve ile çektiği bu filmde Jake Gyllenhaal sürükleyici bir polisiye hikaye bulunuyor. Kızı kaçırılan bir baba polis görevini yeterince yerine getiremediğini düşünür. Kontrolü ele almaya çalışır.
7
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Zodiac (2007)
Zodiac David Fincher’in hak ettiği değeri göremeyen yapımlarından biridir. 1970’li yıllarda geçen hikaye bir seri katilin yakalanamayışını anlatıyor. Robert Graysmith’in konu ile alakalı olan romanından uyarlanan yapımda katili yakalamak isteyenler arasında gazeteciler, dedektifler hatta bir karikatürist bile bulunuyor.
8
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Brothers (2009)
Susanne Bier Danimarka’nın en iyi yönetmelerinden biridir. 2004 tarihli Brode filminin bir uyarlaması olan bu yapımda biri asker, diğeri serseri iki erkek kardeş bulunuyor. Asker olan Michael Afganistan’da esir düşer. Evine hiç haber ulaşmaz. Öldüğü sanılır. Serseri olan kardeşi ise Michael’in karısı ile yakınlaşır ve ortaya bir aile dramı çıkar.
9
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Nightcrawler (2014 )
Filmde yer altı gazeteciliği ile uğraşan Lou Bloom suç dünyasını görüntüler. Bu şekilde iyi bir kazanç elde eder. Ancak tehlikeli insanların dikkatini çekmesi ile ortaya heyecan ve aksiyonun bol olduğu bir seyir keyfi çıkar.
10
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Southpaw (2015)
Eşini bir kaza sonucu kaybeden adam depresyona girer. Kızının velayetini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan bu adam boksördür. Antrenörü yardımı ile hayata tutunan boksör hayatını düzene koymaya çalışır. Amerika sinemasının en sevdiği alt türlerden biri olan boks filmleri içerisinde oyunculuğu ile Jake Gyllenhaal beyaz perdede devleşiyor.
11
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Stronger (2017)
Filmde Jeff Bauman karakterini oynayan Jake Gyllenhaal, 2013 Baston Maratonu terör saldırısından sağ kurtulur. Umudun simgesi halinde gelir. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı film Bauman’ın aynı ismi taşıyan otobiyografik kitabından uyarlanmıştır.