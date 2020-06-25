En İyi Jackie Chan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jackie Chan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jackie Chan filmleri IMDb puanı yüksek olan filmler arasında yer almaktadır. Özellikle bol aksiyon içeren bu filmler her daim izleyici de büyük heyecan yaratmıştır. Jackie Chan dövüş ustası ve bu dövüş sahnelerini mükemmel bir şekilde koreografi şeklinde filmlerine yansıtmaktadır. Muhteşem oyunculuğu ile beyaz perdeye adını altın harflerle yazdırmış olan bu aktörün filmleri izlenmeye değer filmlerdendir. Bu liste en iyi ve en çok izlenen Jackie Chan filmlerini listeler.