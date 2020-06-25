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GeriKültür Sanat En İyi Jackie Chan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jackie Chan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Jackie Chan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jackie Chan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Jackie Chan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jackie Chan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Jackie Chan filmleri çocukluğumuzda ve günümüzde olmak üzere en çok sevdiğimiz filmlere imza atan bir aktördür. Bundan dolayı her daim Jackie Chan filmleri izlenmektedir. Jackie Chan filmleri bol oksiyonlu ve bol dövüşlü filmlerdir. Jackie Chan filmlerini izlemek isteyenler internette bu filmlerin son haftalarda araştırmasını yapmaktadırlar. Peki en iyi Jackie Chan filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Jackie Chan filmleri listesi nedir? Sizler için Jackie Chan'in en sevilen ve en çok izlenen filmlerini derledik.

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Jackie Chan filmleri IMDb puanı yüksek olan filmler arasında yer almaktadır. Özellikle bol aksiyon içeren bu filmler her daim izleyici de büyük heyecan yaratmıştır. Jackie Chan dövüş ustası ve bu dövüş sahnelerini mükemmel bir şekilde koreografi şeklinde filmlerine yansıtmaktadır. Muhteşem oyunculuğu ile beyaz perdeye adını altın harflerle yazdırmış olan bu aktörün filmleri izlenmeye değer filmlerdendir. Bu liste en iyi ve en çok izlenen Jackie Chan filmlerini listeler.

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Bunun için en çok tercih edilen bu filmler dövüş filmlerini sevenlerin bir numaralı tercih ettiği filmler arasına girmiştir. Unutulmaz dövüş sahnelerini canlandıran Jackie Chan günümüzde defalarca izlediğimiz halde bıkmadığımız filmlere imza atmıştır. İşte mutlaka izlemeniz gereken o Jackie Chan filmleri listesi.

31) Altın Yumruk
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1) Altın Yumruk

En bilinen Jackie Chan filmleri arasında yer alan Altın Yumruk IMDb puanı 7.6 olan bir filmdir. Başrolde Jackie Chan'in olduğu bu filmde aksiyon ve komedi alanında çekilmiş bir filmdir. Filmde bol bol dövüş sahnesi vardır.

42) Koruyucu
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2) Koruyucu

Koruyucu 1985 yapımlı olan bir Jackie Chan filmidir. Dram türünde çekilmiş olan bu film izleyici tarafından tam not almış filmlerden biridir.

53) Tanrının Zırhı
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3) Tanrının Zırhı

1986 yapımlı olan bu film en çok sevilen ve en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Avrupa'da ki zorlu mücadeleyi ve macerayı anlatan bu filmde kutsal silahları bir tarikatın elinden alabilmek için mücadele eder.

64) Bitirim İkili
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4) Bitirim İkili

1998 yapımlı olan Bitirim İkili Jackie Chan'in ustalık eserlerinden biridir. Dönemin en sevilen filmlerinden olan bu film hem aksiyon hem de komedi filmidir.

75) Şangaylı Kovboy
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5) Şangaylı Kovboy

2000 yapımlı bu film 6.5 IMDb puanına sahip bir dövüş filmidir. Kovboy hayatını anlatan ve başrolünde Jackie Chan'in olduğu bu film izleyici tarafından en beğenilen filmler arasında yer almıştır.

86) A Projesi
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6) A Projesi

1983 yapımlı bu filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Jackie Chan'dir. A projesi Hong Konglular ve İngilizlerin mücadelesinde ki korsanların macerasını anlatan bir filmdir. Korsanların denizde bu iki milletle olan mücadelesi bol aksiyonludur.

97) İkiz Ejder
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7) İkiz Ejder

Bol aksiyonlu ve bol dövüşlü filmleri seviyorsanız bu film tam da size göre. İyi yürekli iki adamın birlikte mücadelesini anlatan bu film en sevilenler arasındadır.

108) Süper Polis 3
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8) Süper Polis 3

Süper polis 3 1992 yapımlı bir Jackie Chan filmidir. Uzun yıllardır yakalanamayan bir suç şebekesi uyuşturucusu çetesini yakalamak için mücadele eden Jackie Chan'in dövüş sahneleri görülmeye değer cinsten.

119) Afrika Kaplanı
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9) Afrika Kaplanı

1998 yapımlı Afrika kaplanı 6.8 IMDb puanına sahip bir filmdir. Jackie Chan hayranlarının en sevdiği filmler arasında yer alan Afrika Kaplanı adın ne sorusuna cevap veren insanlara o benim şeklinde cevap vererek dövüş ve bol aksiyon yaşanır.

1210) Fırtına Adam
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10) Fırtına Adam

1997 yapımlı olan Fırtına Adam bol aksiyon içeren bir filmdir. 6.2 IMDb puanı bulunan film aksiyon ve komedi alanında çekilmiş en iyi Jackie Chan filmleri arasında yer alır.

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