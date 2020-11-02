En İyi İtalyan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İtalyan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Avrupa'da Hollywood sinemasına tepki olarak birçok sinema akımı ortaya çıktı. Fransa'da Yeni Dalga Hareketi, İtalya'da ise Yeni Gerçekçilik akımı etkili oldu. Vittorio De Sica, Pierre Paolo Pasolini, Roberto Roselini ve Luchino Visconti'nin çektiği filmler, sadece Avrupa'da değil dünya genelindeki sinemaseverler tarafından büyük beğeni topladı. Yoksulluk, savaş ve işsizlik gibi toplumsal konuları işleyen filmlerde genellikle amatör oyuncular rol aldı. Dekor olarak stüdyo değil doğal mekan kullanan İtalyan yönetmenler, minimalist sinemanın kurallarına bağlı kalarak birçok film çekti.