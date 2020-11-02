En İyi İtalyan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen İtalyan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Avrupa'da Fransa'dan sonra en fazla film çekilen ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya'nın sinema tarihinde başta Federico Fellini olmak üzere birçok önemli yönetmen yer alıyor Spagetti western türünün de bu ülkeden çıkmış olması, ülkede sinema kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunun bir diğer göstergesi. Yeni ve eski, en çok izlenen İtalyan filmleri hangisi? Sizin için derledik.
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1
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Avrupa'da Hollywood sinemasına tepki olarak birçok sinema akımı ortaya çıktı. Fransa'da Yeni Dalga Hareketi, İtalya'da ise Yeni Gerçekçilik akımı etkili oldu. Vittorio De Sica, Pierre Paolo Pasolini, Roberto Roselini ve Luchino Visconti'nin çektiği filmler, sadece Avrupa'da değil dünya genelindeki sinemaseverler tarafından büyük beğeni topladı. Yoksulluk, savaş ve işsizlik gibi toplumsal konuları işleyen filmlerde genellikle amatör oyuncular rol aldı. Dekor olarak stüdyo değil doğal mekan kullanan İtalyan yönetmenler, minimalist sinemanın kurallarına bağlı kalarak birçok film çekti.
2
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1900
Toplam süresi 317 dakika olan 1900, sinema tarihinin en uzun filmleri arasında yer alıyor. Imdb puanı 7.7 olan filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Robert De Niro, Gerard Depardieu, Laura Betti, Dominique Sanda.
3
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Amarcord
Yönetmenliğini Federico Fellini'nin üstlendiği film En İyi Film Akademi Ödülüne layık görüldü. Filmin oyuncu kadrosunda Armando Brancia ve Pupella Maggio yer alıyor.
4
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Bisiklet Hırsızları
İşsiz Antonio, aylar sonra iş bulur. Bisikletiyle sokak sokak gezip kendisine verilen afişleri asar. Fakat daha ilk gününde bisikletini çaldırır ve hırsızların peşine düşer. İşsiz kalan bir babanın çaresizliğini anlatan Bisiklet Hırsızları, dünden bugüne en çok izlenen İtalyan filmlerinden biri oldu. Imdb Top 250 listesinin 100. sırasında yer alan film 1950 yılında BAFTA En İyi Film Ödülü ve Akademi Onur Ödülüne layık görüldü.
5
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Cabiria'nın Geceleri
İtalyan sinemasının en ünlü yönetmenlerinden biri olan Federice Fellini'nin imzasını taşıyan filmin sahneleri Roma ve Lazio'da çekildi. 1958 yılında En iyi Yabancı Film Dalında Oscar ödülü kazanan filmin baş rolünde Fellini'nin eşi Giuletta Masina oynuyor.
6
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Dogman
İtalya - Fransa ortak yapımı olan Dogman, 2018 yılında gösterime girdi. 8 dalda Gümüş Kurdele ödülüne layık görülen film, Marcello adındaki bir köpek bakıcısının hayatından kesitler sunuyor.
7
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II Boom
Oldukça sıra dışı bir konuya sahip olan II Boom'un senaryosunu Cesare Zavattini yazdı. İtalya'nın büyük bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Giovanni Alberti'nin mühendislik şirketinde de işler yolunda gitmez. Eşinin istediklerine yetişemediği için, arkadaşlarından ve ailesinden borç ister. Kimsenin borç vermediği Giovanni Alberti, son çare olarak gözlerinden birini satışa çıkarır. Vittorio De Sica'nın yönettiği film Absürt komedinin en başarılı örneklerinden biri.
8
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İtalyan Usulü Evlilik
Başrollerini Marcello Mastroianni ve Sophia Loren'in paylaştığı film sinema otoritelerine göre İtalya sinemasının en komik filmlerinden biri. 2 dalda Oscar'a gösterilen film, 1964 yılında gösterime girdi.
9
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La Grande Bouffe
Yaşamlarından bunalmış 4 arkadaş, hafta sonu bir araya gelir ve yemek yiyerek intihar etmeye karar verir. Kara komedi türünün en uç örneklerinden biri olan Büyük Tıkınma filminin yönetmen koltuğunda Marco Ferreri oturuyor.
10
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Rocco ve Kardeşleri
2 Bafta ödüllü film, İtalya'nın yoksul bir mahallesinde yaşayan bir ailenin hayatından kesitler sunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alain Delon, Renato Salvatori ve Annie Girardot yer alıyor.
11
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I Girasoli
Savaşa katılmamak için deli numarası yapan Antonio ve sevgilisi Giovanna'nın yaşadıklarını anlatan film, 1970 yılında, dünya genelinde en çok izlenen 5 filmden birisi oldu.